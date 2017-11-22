Ужасный матч Массимо Карреры

Во всей Лиге чемпионов нет команды беднее и тише. Что уж говорить об остальных игроках, если о лидере «Марибора», престарелом и раскачанном до проблем с передвижениями Таваресе, известно лишь то, что до переезда в Словению он забил 25 голов в «Кедах». «Кедах», если что, это такая команда в Малайзии.
Официальная стоимость состава словенского гранда — 13,5 млн евро. Это 10-я часть «Спартака», половинка от целого Квинси Промеса, чуть расширенный Марио Пашалич или двойной Педро Роша, если рассчитывать нового лавочника без российской наценки.
Можно, конечно, утомиться от банальностей, написав, что «в футбол умеют играть все» или «выигрывают люди, а не мешки денег», но раскалывать «Марибор» на своём поле чемпион России был обязан при любых условиях. Но вместо выноса получился ужас, который Каррера зачем-то переименовал на пресс-конференции в «хороший матч». Ведь вряд ли Массимо и правда считает, что ноль (0) моментов и ноль (0) ударов в створ за 60 минут – это успех.
Вряд ли Массимо и правда считает, что ноль (0) моментов и ноль (0) ударов в створ за 60 минут – это успех.
Не верится, что он сильно скучал по очередному мячу, пропущенному в концовке.
А уж слабость или безразличие игроков, которые были приглашены именно им, точно не является поводом для тренерской гордости.
И я имею в виду вовсе не Марко Петковича, который худо-бедно не привез, да и как минимум старался. Вопросы вызывает место в команде Марио Пашалича – этой большой хорватской звезды. В матче с «Марибором» полузащитник, принадлежащий «Челси», вновь занимался демонстрацией собственного достоинства. На поле он вел только благородную борьбу, тактично и до потерь уступал мяч Фернандо и, закрывая самую злую позицию на поле, выглядел не волком, а породистым котом, который фыркает и ходит сам по себе, если его не гладят.
Сразу после замены на Глушакова Пашалич отвернулся от Карреры, с ехидной гримасой закивал в сторону скамейки, схватил куртку и ушел в подтрибунку, не досматривая важнейший для команды матч. Первым он вышел и из раздевалки. Хорват, с первого матча в РФПЛ пользующийся черным ходом, вновь нарушил регламент, обошел прессу и на улице пытался скрыться от пары чудом узнавших его и попросивших об автографе детей. Как будто они виноваты в том, что из десяти матчей ЛЧ и РФПЛ, в которых Пашалич играл в основе, «Спартак» победил только в одном. Как будто кто-то мешает суперзвезде мирового футбола обыграть 1 в 1 хоть одного футболиста нальчинского «Спартака» — клуба, бодрящегося во второй лиге без денег на бинты. Как будто мы все должны падать ниц от того, что к нам из Лондона приехал такой дорогой человек.
Массимо явно держал в уме «Зенит» и недооценил словенцев, упустив два очка, дававшие возможность играть с «Ливерпулем» вничью.
Если изучать манеры и действия Пашалича, станут очевидны три вещи. Во-первых, «никогда не улыбающийся» Рафаэль Кариока на его фоне – Эдди Мерфи. Во-вторых, Марио не только не является частью коллектива, но и будто противопоставляет себя ему. В-третьих, кажется, что он очень сильно зол и на Конте, и на Карреру, забросивших его после «Милана» в Россию.
О выкрутасах «немого» хорвата есть и печальные истории. Например, его якобы хотели выпустить на последних минутах матча в «Ростове», но Марио начал разминаться так вальяжно и с такой недовольной миной, что Каррера психанул и отменил замену, а «Спартак» пропустил второй гол и потерял очки. По совокупности любой другой игрок давно мог угодить в утиль, зависнуть на трансфере и не появляться на поле, но в случае с Пашаличем, похоже, есть какие-то обязательства что перед «Челси» и Конте, что перед людьми, организовывавшими переход, что перед самим руководством «Спартака», предполагавшим, что тренер везет в Россию футболиста другого уровня. Массимо явно идет на уступки, возится с хорватом и очень хочет, чтобы тот заиграл, но амбиции для Пашалича, похоже, важнее. Возможно, именно к хорвату относится разочарованная реплика Леонида Федуна после «Марибора».
— Трансферы! Трансферы зимой! – кричал ему какой-то мужик.
— Ну и что? Что они решают?! – ответил Федун, будто объясняя не народу, а самому себе.
С «Зенитом», есть уверенность, Пашалича не будет, а «Спартак» будет очень злым.
Купленного почти за 10 миллионов Педру Рошу президент «Спартака» в последний раз видел на поле чуть ли не месяц назад. Хотя в случае с бразильцем принципиальная позиция тренерского штаба вряд ли вызывает вопросы.
Но матч с «Марибором» все равно получился ужасным для Карреры. Он потерял целый час игры, сделав ставку на немотивированного «конструктора» Пашалича, который вновь отвернулся от тренера. Массимо явно держал в уме «Зенит» и недооценил словенцев, упустив два очка, дававшие возможность играть с «Ливерпулем» вничью. Пустыми выглядели и оправдания, дополненные заявлениями, что с такими командами тяжело играть всем, будто «Ливерпуль» и «Севилья» не забивали «Марибору» 13 голов в трех матчах и не пропускали ни одного.
С чем можно точно согласиться – так это со словами о недостатке опыта. В первую очередь тренерского. С другой стороны, Массимо показал, что умеет выходить из сложных ситуаций и исправлять ошибки. С «Зенитом», есть уверенность, Пашалича не будет, а «Спартак» будет очень злым. И спасибо «Севилье» — в Лиге чемпионов еще далеко ничего не потеряно.