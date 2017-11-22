Ужасный матч Массимо Карреры

Во всей Лиге чемпионов нет команды беднее и тише. Что уж говорить об остальных игроках, если о лидере «Марибора», престарелом и раскачанном до проблем с передвижениями Таваресе, известно лишь то, что до переезда в Словению он забил 25 голов в «Кедах». «Кедах», если что, это такая команда в Малайзии.

Официальная стоимость состава словенского гранда — 13,5 млн евро. Это 10-я часть «Спартака», половинка от целого Квинси Промеса, чуть расширенный Марио Пашалич или двойной Педро Роша, если рассчитывать нового лавочника без российской наценки.

«Спартак» мог бы выиграть в финале Лиги чемпионов. Но не выйдет из группы Такой вот у нас противоречивый чемпион.

Можно, конечно, утомиться от банальностей, написав, что «в футбол умеют играть все» или «выигрывают люди, а не мешки денег», но раскалывать «Марибор» на своём поле чемпион России был обязан при любых условиях. Но вместо выноса получился ужас, который Каррера зачем-то переименовал на пресс-конференции в «хороший матч». Ведь вряд ли Массимо и правда считает, что ноль (0) моментов и ноль (0) ударов в створ за 60 минут – это успех.

Вряд ли Массимо и правда считает, что ноль (0) моментов и ноль (0) ударов в створ за 60 минут – это успех.

Не верится, что он сильно скучал по очередному мячу, пропущенному в концовке.

А уж слабость или безразличие игроков, которые были приглашены именно им, точно не является поводом для тренерской гордости.

И я имею в виду вовсе не Марко Петковича, который худо-бедно не привез, да и как минимум старался. Вопросы вызывает место в команде Марио Пашалича – этой большой хорватской звезды. В матче с «Марибором» полузащитник, принадлежащий «Челси», вновь занимался демонстрацией собственного достоинства. На поле он вел только благородную борьбу, тактично и до потерь уступал мяч Фернандо и, закрывая самую злую позицию на поле, выглядел не волком, а породистым котом, который фыркает и ходит сам по себе, если его не гладят.

«То ли испугались, то ли что-то ещё». Спартаковцы – о «Мариборе» Фернандо, Попов, Ребров и Федун объясняют это фиаско.

Сразу после замены на Глушакова Пашалич отвернулся от Карреры, с ехидной гримасой закивал в сторону скамейки, схватил куртку и ушел в подтрибунку, не досматривая важнейший для команды матч. Первым он вышел и из раздевалки. Хорват, с первого матча в РФПЛ пользующийся черным ходом, вновь нарушил регламент, обошел прессу и на улице пытался скрыться от пары чудом узнавших его и попросивших об автографе детей. Как будто они виноваты в том, что из десяти матчей ЛЧ и РФПЛ, в которых Пашалич играл в основе, «Спартак» победил только в одном. Как будто кто-то мешает суперзвезде мирового футбола обыграть 1 в 1 хоть одного футболиста нальчинского «Спартака» — клуба, бодрящегося во второй лиге без денег на бинты. Как будто мы все должны падать ниц от того, что к нам из Лондона приехал такой дорогой человек.

Массимо явно держал в уме «Зенит» и недооценил словенцев, упустив два очка, дававшие возможность играть с «Ливерпулем» вничью.

Если изучать манеры и действия Пашалича, станут очевидны три вещи. Во-первых, «никогда не улыбающийся» Рафаэль Кариока на его фоне – Эдди Мерфи. Во-вторых, Марио не только не является частью коллектива, но и будто противопоставляет себя ему. В-третьих, кажется, что он очень сильно зол и на Конте, и на Карреру, забросивших его после «Милана» в Россию.

О выкрутасах «немого» хорвата есть и печальные истории. Например, его якобы хотели выпустить на последних минутах матча в «Ростове», но Марио начал разминаться так вальяжно и с такой недовольной миной, что Каррера психанул и отменил замену, а «Спартак» пропустил второй гол и потерял очки. По совокупности любой другой игрок давно мог угодить в утиль, зависнуть на трансфере и не появляться на поле, но в случае с Пашаличем, похоже, есть какие-то обязательства что перед «Челси» и Конте, что перед людьми, организовывавшими переход, что перед самим руководством «Спартака», предполагавшим, что тренер везет в Россию футболиста другого уровня. Массимо явно идет на уступки, возится с хорватом и очень хочет, чтобы тот заиграл, но амбиции для Пашалича, похоже, важнее. Возможно, именно к хорвату относится разочарованная реплика Леонида Федуна после «Марибора».

— Трансферы! Трансферы зимой! – кричал ему какой-то мужик.

— Ну и что? Что они решают?! – ответил Федун, будто объясняя не народу, а самому себе.

С «Зенитом», есть уверенность, Пашалича не будет, а «Спартак» будет очень злым.

Купленного почти за 10 миллионов Педру Рошу президент «Спартака» в последний раз видел на поле чуть ли не месяц назад. Хотя в случае с бразильцем принципиальная позиция тренерского штаба вряд ли вызывает вопросы.

Леонид Федун Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Но матч с «Марибором» все равно получился ужасным для Карреры. Он потерял целый час игры, сделав ставку на немотивированного «конструктора» Пашалича, который вновь отвернулся от тренера. Массимо явно держал в уме «Зенит» и недооценил словенцев, упустив два очка, дававшие возможность играть с «Ливерпулем» вничью. Пустыми выглядели и оправдания, дополненные заявлениями, что с такими командами тяжело играть всем, будто «Ливерпуль» и «Севилья» не забивали «Марибору» 13 голов в трех матчах и не пропускали ни одного.

С чем можно точно согласиться – так это со словами о недостатке опыта. В первую очередь тренерского. С другой стороны, Массимо показал, что умеет выходить из сложных ситуаций и исправлять ошибки. С «Зенитом», есть уверенность, Пашалича не будет, а «Спартак» будет очень злым. И спасибо «Севилье» — в Лиге чемпионов еще далеко ничего не потеряно.