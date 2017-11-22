«Халл» и Слуцкий не побеждают уже месяц. Кажется, ему уже нашли замену

Вчера возглавляемый Леонидом Слуцким «Халл Сити» провёл очередной матч в «Чемпионшипе» и снова не выиграл. Игра с «Милуоллом» завершилась вничью – 0:0.



После ничьей с «Ипсвичем» в предыдущем туре настроения болельщиков «Халла» были полярными. Кто-то снова негодовал, что команда безвольно упустила победу на последних минутах, кто-то утверждал, что игра стала более отлаженной и всё ещё можно поправить. Слуцкий на пресс-конференции попросил концентрироваться на позитивных вещах и заверил, что в команде каждый игрок пытается ему помочь, а в раздевалке царит невероятная атмосфера. Несмотря на всё, тренер излучал позитив и в очередной раз подкупил английскую прессу своим обаянием, подарив комментатору ВВС матрёшку.

Поединок с «Милуоллом» был прекрасной возможностью выправить положение – обе команды находились близко к зоне вылета, но при этом в случае победы могли запрыгнуть в середину турнирной таблицы.

Начали подопечные Слуцкого просто отвратительно – хозяева буквально прижали «тигров» к воротам, а все попытки выйти из обороны заканчивались ударом в аут или пасом в ноги соперника. Проснулся «Халл» только к концовке первого тайма – самый перспективный игрок команды Джаррод Боуэн, которому зимой пророчат уход в команду АПЛ, наконец-то стал проявлять активность на чужой половине поля, но чаще всего атаки гостей сводились к дальним ударам или подачам в штрафную.

«Я не могу это объяснить». Карьера Слуцкого в Англии висит на волоске Российский тренер проигрывает в третьем матче подряд и говорит, что его игроки похожи на манекенов.

В начале второго тайма показалось, что Слуцкий провернул старый фокус, так как уже его игроки прижали «Милуолл» к воротам. Но затем игра выравнялась, и только серия чудо-сейвов вратаря «Халла» Макгрегора спасла команду от поражения. 0:0, и «тигры» остаются на 20-м месте в таблице.

Реакция прессы и болельщиков

«Возможно, это было моей ошибкой, но я недооценил уровень Чемпионшипа, — говорил Слуцкий ещё до матча. – Он очень серьёзный. У нас нет преимущества ни в одном матче, это для меня неожиданность. Возможно, это даже не ошибка, а новая информация».



После игры тон тренера не поменялся.



«Я никогда не беспокоюсь о своей работе, потому что не могу работать, если недоволен или испытываю дискомфорт, но теперь у нас действительно хорошая атмосфера внутри клуба. Мы потихоньку строим команду. Я знал, что это будет непросто, но теперь понимаю возможности каждого игрока и позитивно смотрю на вещи».

Hull Daily Mail

И всё же Леониду Слуцкому стоит начать беспокоиться. Председатель правления «Халла» Эхаб Аллам сказал, что цель команды – вернуться в АПЛ. Но, чтобы сделать это, нужно сотворить чудо, которого не было уже 10 лет. В 2007-м «Кристал Пэлас» после 17 игр был ниже 14-го места с 17 очками, но по итогам сезона им удалось набрать 71 очко и занять 5-ю строчку.

Daily Mail

Давление на Слуцкого только увеличивается. Присутствие босса «Халла» Эхаба Аллама на трибунах не должно убеждать российского тренера, что он в безопасности. Не смотрите, что на эмблемах клубов нарисованы лев и тигр. Игра была совсем беззубой.

Болельщики

«Говорите, игроки потеряли уверенность в руководстве? Я считаю, что Слуцкий прекрасный парень, но он был обречён на провал».

«Когда вы на 20-м месте, ваш голкипер постоянно вступает в игру и становится игроком матча, это значит, что всё идёт не так, как надо. Возможно, Слуцкий был лучшим тренером в российской Премьер-Лиге, но не в Чемпионшипе».

«Эхаб не может возложить всю вину на Слуцкого. Чего вы ожидаете, если продаёте всех своих лучших игроков?».

«Слуцкий действительно не имел шансов. Постоянные пожары в рушащемся клубе, отсутствие поддержки сверху, проваленное трансферное окно и оставшийся слабый неопытный отряд. Без Боуэна и Макгрегора мы бы вообще опустились на дно».

«Он неплохой парень, но #SlutskyOut». Фанаты призывают уволить Слуцкого Фанаты «Халла» запустили в сети хэштег, в котором призывают руководство отправить Слуцкого в отставку. Так ли всё серьёзно?

Говорят, что совет директоров «Халла», уже начавший поиск сменщика Слуцкого, очень позитивно относится к фигуре Найджела Эдкинса, бывшего тренера «Шеффилд Юнайтед», «Саутгемптона» и «Рединга». Эдкинс уже даже присутствовал на нескольких матчах команды.



Однако препятствием в назначении нового тренера может стать солидная сумма отступных, которую и так экономящему «Халлу» придётся выплатить Слуцкому. Многие в Англии уверены, что сейчас это единственный фактор, не позволяющий клубу расстаться с российским тренером.