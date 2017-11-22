Зобнин, конечно, виноват, но… он не виноват

На самом деле ничего неожиданного и уж тем более сенсационного на Волоколамском шоссе, 69, не случилось. Не смотрите на суммарную стоимость «Марибора», не дотягивающую до ценника одного Промеса, на 13 мячей, полученных словенцами в три приёма от испанцев с англичанами, – конкретно к «Спартаку» всё это имеет отдалённое отношение. «Спартак» не совершил ничего из ряда вон выходящего – он просто был самим собой. Таким, каким знаем его мы и любят недруги. Командой, методично впадающей в прострацию на последних минутах и хронически не умеющей сохранять нажитое непосильным трудом. Не придумай красно-белые проблемы на свою голову в концовке да при скользком счёте, это были бы, наверное, не они. Сюрпризом стало бы невозмутимое доведение дела до победы. «Спартак» пока так не умеет.
Вам требуются факты? Извольте. Дважды москвичи вели в счёте в матчах с «Марибором» – и дважды упускали победу. Оба раза – в заключительные минуты: на 85-й в гостях и второй компенсированной – дома. Больше никому в группе упорная, боевитая, но совершенно заурядная по меркам Лиги чемпионов команда не забивала и очков ни у кого не отнимала. Только у «Спартака».
Понимаю, что групповой турнир слишком скоротечен для выверенных, более-менее основательных выводов. Поэтому обратимся к «внутренним» цифрам – здесь пищи для размышлений гораздо больше. А они показывают: дело не в квалификации соперников «Спартака». Проблема – в самом «Спартаке». Да не в ногах – в голове.
У повышенной пропускаемости на последних минутах могут быть три причины: а) слабая функциональная готовность, вследствие которой футболисты банально перестают успевать за перемещениями более бодрого противника; б) невысокая тактическая выучка; в) обыкновенная рассеянность.
С физикой у «Спартака», по-моему, порядок – доказано Краснодаром, где даже при крупном счёте гости продолжали лететь на ворота уже морально сломленного соперника. В тактической безграмотности чемпиона России подозревать тем более нелепо – даже пытаться не буду. Остаётся концентрация – вот где не мешало бы подправить настройки.
По одному мячу в чемпионате России пропустили в заключительную четверть часа и компенсированное время «Зенит», «Ростов», «Амкар» и «Тосно», по три – ЦСКА, «Урал» и «Арсенал», по четыре – «Локомотив» с «Динамо». У «Спартака» таких голов уже 9. Девять! По этому показателю «Спартак» делит лидерство с «Ахматом», «Анжи» и «СКА-Энергией». Не самая подходящая, прямо скажем, компания для действующего чемпиона страны, при всём моём глубоком уважении к этим безусловно самобытным коллективам.
«Спартак» обдирают в концовках все подряд – и лидеры, и аутсайдеры, что ещё раз ставит под сомнение прямую взаимосвязь между силой противника и сосредоточенностью. Нет, понятно, что, когда поблизости маячит звёздная физиономия Коутиньо или хотя бы Нолито, мобилизация защитников в большинстве случаев будет выше, чем против боснийского ноунейма Ясмина Мешановича (он, кстати, в этой лиге ещё не забивал ни на предвариловке, ни в группе – не иначе как «Спартак» ждал).
Но и тут уловить железную закономерность не получается – ибо в РФПЛ красно-белые пропускали «поздние» голы от всех трёх конкурентов в борьбе за титул – один от «Зенита», по паре от «Локо» и ЦСКА, когда о недооценке вроде как в принципе не может быть речи. При этом на итоговый результат не повлиял лишь первый их них, забитый петербуржцами при крупном счёте.
А знаете ли вы, что если бы все «предфинишные» голы в ворота «Спартака» взять и разом отменить, у него сейчас было бы на 10 очков больше? Добавьте к реальным 28 – получите чистое первое место в таблице. Это я, понятно, совсем уж идеальную для красно-белых картинку нарисовал, но масштаб, возможно, основной командной проблемы она, как мне кажется, передаёт.
И тут нам приходится констатировать: каким бы сильнейшим мотиватором ни был Массимо Каррера, а цинично убивать время он команду до сих пор не научил. Хотя кто-кто, а итальянцы в этом деле знают толк. Мне возразят: вымучивать очки не в правилах «народной команды». А разбрасываться ими направо и налево – это как, в порядке вещей?
Каррера всеми силами пытался предотвратить вчера традиционно драматичную развязку. Так, по команде с лавки Зобнин резко прекратил свои наступательные забеги – весьма, замечу, опасные для чужих ворот. Роман как один из самых дисциплинированных игроков команды тренерскому распоряжению подчинился. Ирония судьбы заключается в том, что он-то формально и не углядел за этим самым Мешановичем на 90+2-й минуте. Сделай три-четыре шага вперёд, подвинь аккуратно плечиком – глядишь, и пронесло бы. Но Зобнина словно парализовало – застыл на месте, как вкопанный.
В оправдание Роману следует напомнить, что играл он на неродной позиции и всего второй раз после тяжёлой травмы (отсутствие сильного – ключевое слово – дублёра у самого возрастного игрока команды Ещенко – тема для отдельного разговора). Да и разве только в нём дело? Даже двойной численный перевес (восемь против четырёх в периметре штрафной площади) не помог хозяевам выключить все источники опасности. Один понадеялся на другого, другой на третьего – и привет. Наша песня хороша – начинай сначала.
Как заставить команду играть до конца и не выключаться до финального свистка? Понятия не имею. Я не тренер – мне простительно. А вот Массимо Каррере с этим что-то нужно делать, и побыстрее. Впереди у «Спартака» экстремальная полоса препятствий («Зенит», «Ливерпуль», ЦСКА), на которой терять бдительность ещё более нежелательно.