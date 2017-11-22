Зобнин, конечно, виноват, но… он не виноват

На самом деле ничего неожиданного и уж тем более сенсационного на Волоколамском шоссе, 69, не случилось. Не смотрите на суммарную стоимость «Марибора», не дотягивающую до ценника одного Промеса, на 13 мячей, полученных словенцами в три приёма от испанцев с англичанами, – конкретно к «Спартаку» всё это имеет отдалённое отношение. «Спартак» не совершил ничего из ряда вон выходящего – он просто был самим собой. Таким, каким знаем его мы и любят недруги. Командой, методично впадающей в прострацию на последних минутах и хронически не умеющей сохранять нажитое непосильным трудом. Не придумай красно-белые проблемы на свою голову в концовке да при скользком счёте, это были бы, наверное, не они. Сюрпризом стало бы невозмутимое доведение дела до победы. «Спартак» пока так не умеет.

«Марибор» = недобор. Как «Спартак» наступил на знакомые грабли Третье место в группе Лиги чемпионов от красно-белых уже никуда не денется, но второе стало ещё дальше.

Вам требуются факты? Извольте. Дважды москвичи вели в счёте в матчах с «Марибором» – и дважды упускали победу. Оба раза – в заключительные минуты: на 85-й в гостях и второй компенсированной – дома. Больше никому в группе упорная, боевитая, но совершенно заурядная по меркам Лиги чемпионов команда не забивала и очков ни у кого не отнимала. Только у «Спартака».

Понимаю, что групповой турнир слишком скоротечен для выверенных, более-менее основательных выводов. Поэтому обратимся к «внутренним» цифрам – здесь пищи для размышлений гораздо больше. А они показывают: дело не в квалификации соперников «Спартака». Проблема – в самом «Спартаке». Да не в ногах – в голове.

У повышенной пропускаемости на последних минутах могут быть три причины: а) слабая функциональная готовность, вследствие которой футболисты банально перестают успевать за перемещениями более бодрого противника; б) невысокая тактическая выучка; в) обыкновенная рассеянность.

С физикой у «Спартака», по-моему, порядок – доказано Краснодаром, где даже при крупном счёте гости продолжали лететь на ворота уже морально сломленного соперника. В тактической безграмотности чемпиона России подозревать тем более нелепо – даже пытаться не буду. Остаётся концентрация – вот где не мешало бы подправить настройки.

По одному мячу в чемпионате России пропустили в заключительную четверть часа и компенсированное время «Зенит», «Ростов», «Амкар» и «Тосно», по три – ЦСКА, «Урал» и «Арсенал», по четыре – «Локомотив» с «Динамо». У «Спартака» таких голов уже 9. Девять! По этому показателю «Спартак» делит лидерство с «Ахматом», «Анжи» и «СКА-Энергией». Не самая подходящая, прямо скажем, компания для действующего чемпиона страны, при всём моём глубоком уважении к этим безусловно самобытным коллективам.

«Спартак» обдирают в концовках все подряд – и лидеры, и аутсайдеры, что ещё раз ставит под сомнение прямую взаимосвязь между силой противника и сосредоточенностью. Нет, понятно, что, когда поблизости маячит звёздная физиономия Коутиньо или хотя бы Нолито, мобилизация защитников в большинстве случаев будет выше, чем против боснийского ноунейма Ясмина Мешановича (он, кстати, в этой лиге ещё не забивал ни на предвариловке, ни в группе – не иначе как «Спартак» ждал).

Но и тут уловить железную закономерность не получается – ибо в РФПЛ красно-белые пропускали «поздние» голы от всех трёх конкурентов в борьбе за титул – один от «Зенита», по паре от «Локо» и ЦСКА, когда о недооценке вроде как в принципе не может быть речи. При этом на итоговый результат не повлиял лишь первый их них, забитый петербуржцами при крупном счёте.

А знаете ли вы, что если бы все «предфинишные» голы в ворота «Спартака» взять и разом отменить, у него сейчас было бы на 10 очков больше? Добавьте к реальным 28 – получите чистое первое место в таблице. Это я, понятно, совсем уж идеальную для красно-белых картинку нарисовал, но масштаб, возможно, основной командной проблемы она, как мне кажется, передаёт.



И тут нам приходится констатировать: каким бы сильнейшим мотиватором ни был Массимо Каррера, а цинично убивать время он команду до сих пор не научил. Хотя кто-кто, а итальянцы в этом деле знают толк. Мне возразят: вымучивать очки не в правилах «народной команды». А разбрасываться ими направо и налево – это как, в порядке вещей?

«То ли испугались, то ли что-то ещё». Спартаковцы – о «Мариборе» Фернандо, Попов, Ребров и Федун объясняют это фиаско.

Каррера всеми силами пытался предотвратить вчера традиционно драматичную развязку. Так, по команде с лавки Зобнин резко прекратил свои наступательные забеги – весьма, замечу, опасные для чужих ворот. Роман как один из самых дисциплинированных игроков команды тренерскому распоряжению подчинился. Ирония судьбы заключается в том, что он-то формально и не углядел за этим самым Мешановичем на 90+2-й минуте. Сделай три-четыре шага вперёд, подвинь аккуратно плечиком – глядишь, и пронесло бы. Но Зобнина словно парализовало – застыл на месте, как вкопанный.

В оправдание Роману следует напомнить, что играл он на неродной позиции и всего второй раз после тяжёлой травмы (отсутствие сильного – ключевое слово – дублёра у самого возрастного игрока команды Ещенко – тема для отдельного разговора). Да и разве только в нём дело? Даже двойной численный перевес (восемь против четырёх в периметре штрафной площади) не помог хозяевам выключить все источники опасности. Один понадеялся на другого, другой на третьего – и привет. Наша песня хороша – начинай сначала.

Как заставить команду играть до конца и не выключаться до финального свистка? Понятия не имею. Я не тренер – мне простительно. А вот Массимо Каррере с этим что-то нужно делать, и побыстрее. Впереди у «Спартака» экстремальная полоса препятствий («Зенит», «Ливерпуль», ЦСКА), на которой терять бдительность ещё более нежелательно.