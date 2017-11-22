«У меня рак...». Самая грустная установка тренера «Севильи» Бериццо

«Севилья» «горела» 0:3 после первого тайма с «Ливерпулем». Традиционно развесёлая и по-футбольному сумасшедшая команда из Андалусии создала несколько невероятно опасных моментов у ворот Кариуса и могла хоронить гостей. Но вместо этого оказалась в яме сама – 0:3, и во второй половине игры подопечным Клоппа нужно было только не дать сопернику из этой ямы выбраться.

Однако спустя 15 минут на поле вышли 11 зверей, которые стали укладывать в ту же яму уже уверившихся в успехе англичан. После третьего гола на последней добавленной минуте Гидо Писарро вместе с партнёрами помчался в сторону скамейки запасных, где от счастья прыгал тренер Эдуардо Бериццо. Человек, который до последнего скрывал от всех страшный диагноз.

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В «Севилье» Бериццо сменил Хорхе Сампаоли. Как и соотечественник, Эдуардо поставил во главу угла атакующую систему игры – то, чем славилась «Сельта» времён его, Карпина и Мостового, где его ещё в те времена называли Тото. За три сезона он дважды выводил клуб из Виго в полуфинал Кубка Испании, сражался со звёздным «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы. Его команда не боялась никого.

«Слушайте, у «МЮ» 15 тренировочных полей, у нас одно, — говорил он. – У них чартеры, мы летали вместе с болельщиками. У них один игрок стоит больше, чем 10 футболистов «Сельты». Только это ничего не значит».

У «МЮ» 15 тренировочных полей, у нас одно. У них чартеры, мы летали вместе с болельщиками. У них один игрок стоит больше, чем 10 футболистов «Сельты». Только это ничего не значит.

Эти слова – отражение всей философии Бериццо. Он понял, что на футбольном поле нечего делать без наглости и напора ещё в те времена, когда под руководством Марсело Бьельсы рвал аргентинский дёрн в футболке «Ньюэллс Олд Бойз». Как и целая плеяда аргентинских тренеров новой волны, он придерживается догм «главного безумца» мирового футбола. Спустя 15 лет Эдуардо стал помощником Бьельсы в штабе сборной Чили.

Там он научился уделять внимание деталям и в будущем прослыл помешанным на тактике спецом. Его крутая работа в чилийском «О’Хиггинс» не осталась незамеченной в Европе – в 2014-м перед Бериццо распахнула двери «Сельта». Здесь он сделал дикий коктейль, смешав стили Гвардиолы и Бьельсы – объединил владение мячом с высоким прессингом и гибкостью оборонительных линий.

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«Аргентинцы по натуре любят балаболить. А Бериццо балаболил с юмором и со смыслом – постоянно подсказывал, даже учил партнёров, — вспоминает Мостовой, который играл с Эдуардо в «Сельте». — Он смелый человек, вчерашний его поступок это подтверждает. Надеюсь, что всё будет хорошо».

Бериццо – классический тренер-революционер с кучей амбиций и горой новых и свежих мыслей. Его «Севилья» сейчас на втором месте по владению мячом после «Реала», старается разыгрывать мяч в лучших традициях гвардиоловской «Барселоны» и при этом так же беспечна в обороне. Он только начинает строить свою команду в «Севилье», прививает ей фирменный почерк, потому о стабильности и говорить не стоит. Плюс ударила эпидемия травм – слегли сразу три центральных защитника, и в матче с «Ливерпулем» в центре с молодым необстрелянным Клеманом Лангле вышел опорник Йоханесс Гайс.



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Бериццо много разговаривает с игроками, слушает их мнения, находится с ними на одной волне, но когда футболисты переступают черту, без промедления указывает им на дверь. Ещё в «Сельте» Фабио Орельяну выставили на трансфер после того, как он послал наставника на тренировке. Он привык говорить и действовать прямо. Так и в перерыве матча с «Ливерпулем» Эдуардо собрал всех игроков в раздевалке и признался, что болен раком предстательной железы. Что было дальше, вы прекрасно знаете.

На следующий день «Севилья» сделала официальное заявление, что у Бериццо диагностировали рак на ранней стадии, потому прогнозы врачей оптимистичны. В Испании уже появились тысячи твитов с хэштегом #FuerzaBerizzo.

Бериццо – классический тренер-революционер с кучей амбиций и горой новых и свежих мыслей.

«Уверен, что он сможет преодолеть свой недуг, — убеждён Валерий Карпин. – В «Сельте» Эдуардо быстро влился в коллектив и стал своим в команде. Молодые ребята уже тогда прислушивались к нему».



Вы ещё обязательно прочитаете об успехах и тактических новациях аргентинского тренера, который даже леденящую кровь информацию раскрыл только тогда, когда она могла принести максимальную пользу. Только следующая статья про него будет в уже куда более позитивном ключе.