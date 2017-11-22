Красота дня. Жена Андреаса Гранквиста – София

Лучший игрок Швеции 2017 года пообещал, что в ближайшее время будет спать не с ней, а с трофеем. Зря он так…

Защитник сборной Швеции и «Краснодара» Андреас Гранквист за словом в карман не полезет. Лучший футболист года в Швеции может себе позволить пару вольностей, но, кажется, сейчас он играет с огнём. Сразу после того как Гранквист получил премию, он пошутил, что пару дней будет спать не с женой, а с трофеем. Теперь, видимо, ему придётся либо в срочном порядке извиняться перед любимой супругой, либо действительно ночевать с призом, но уже на улице. Кто же эта девушка с большим запасом терпения, который позволяет сносить шутки шведа? Знакомимся с Софией Гранквист.

«Несколько дней буду спать с трофеем в постели, а супруга Софи в комнате для гостей. Для меня большая честь получить эту награду, лучшее, что может быть. Это похоже на сон, ведь раньше был парень (Златан Ибрагимович. — Прим. «Чемпионата»), который в течение нескольких лет выигрывал эту награду. Противостоять ему было непросто», — сказал Гранквист сразу после награждения.

Андреас и София уже давно женаты, именно поэтому он позволяет себе такие опасные шутки в адрес любимой супруги.

Хотя кто знает, что произошло после вручения премии. Гранквист стал лучшим игроком Швеции вчера ночью, и за целый день о нём ничего не слышно. Возможно, кто-то получил по голове выигранным призом и теперь отдыхает дома.

В любом случае София – образцовая жена футболиста.

Девушка во всём поддерживает своего мужа. Пока он тренируется, играет и защищает, София хранит семейный очаг.

В свободное от домашних дел время, наша героиня ведёт свой блог, в котором делится фотографиями из семейной жизни и различными наблюдениями. Кроме того, девушка очень серьёзно увлекается модой.

В Краснодар София переехала за супругом не задумываясь. Она просто не смогла бы быть с дочкой далеко от супруга.

Дочь Софии и Андреаса зовут Нова. Родители души не чают в дочке и стараются как можно раньше приобщить её к футболу.

София постоянно берёт дочь с собой на футбол, чтобы та могла поболеть за любимого отца.

Наша героиня не пропускает ни одного домашнего матча «Краснодара» и путешествует за супругом, когда он выступает за сборную Швеции. О таких преданных болельщиках можно только мечтать.

Глядя на совместные фотографии Софии и Андреаса, понимаешь, что шутка про трофей — всего лишь шутка. Пожелаем долгой совместной жизни и крепкой семье чете Гранквист.