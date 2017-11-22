Акинфеев отстоял «на ноль», а ЦСКА приблизился к плей-офф Лиги чемпионов

«ЦСКа ни разу не победил дома», — атаковали португальские журналисты Гончаренко и Витиньо на пресс-конференции. — «А «Бенфика» не набрала вообще ни одного очка. У кого мотивация будет выше?»

В Москве команда из Португалии выглядела так, будто поняла: «Из Лиги чемпионов мы точно вылетим». ЦСКА очень резко начал играть с первой же минуты, забыв о предыдущих кошмарных играх дома. Ни «МЮ», ни «Базель» не увидели в Москве настолько заряженного соперника.



Представьте уровень обороны «Бенфики»: несколько раз на позиции центрфорварда у хозяев оказывался Георгий Щенников. Первый раз номинальный защитник до мяча не дотянулся, но во второй — после затяжной атаки, финтов Головина на фланге, скидки Вернблума и паса Натхо — подбежал к воротам, подумал пару секунд и пробил мимо вратаря.

Теперь на повторе видно: во время паса Натхо защитник на полкорпуса залез в офсайд. Но так выходит, что в матчах с «Бенфикой» судейство относится к «армейцам» благосклоннее. Так или иначе, в этом сезоне Щенников даже круче Вернблума — забивает только в самых важных играх. «Спартак», «Рубин», «Янг Бойз», теперь «Бенфика». Защитник не разменивается на аутсайдеров.

Вот только уже через 10 минут автор гола неудачно вступил в стык, захромал и попросил у Гончаренко замену. Тренер решил оставить Щенникова на поле, хотя было видно, что двигался он через боль, почти не мог бегать и только обозначал борьбу. Хорошо, что к голу полупотеря одного из защитников всё-таки не привела, хотя «Бенфика» всё-таки смогла создать стопроцентный момент — Сальвио не попал по воротам почти в упор.

В концовке тайма ЦСКА «потерял» ещё одного футболиста. Капитан «Бенфики» жёстко срубил Дзагоева у края штрафной, а Вернблум слишком по-рфпловски пытался выпросить для Луизао жёлтую. В ответ швед моментально увидел карточку перед собой — и в Манчестер точно не полетит.

После перерыва Гончаренко всё-таки пришлось заменить автора гола, зато через пять минут «армейцы» уже праздновали второй мяч. Витиньо принял прострел от Фернандеса и хотел отдать пас Вернблуму, но защитник «Бенфики» Жардел срезал мяч в свои ворота ещё раньше — 2:0.



Однако, вскоре и Витиньо тоже попросил замену и уступил место Константину Кучаеву, а Бибрас Натхо тоже получил жёлтую, которая отменяет его билет в Манчестер. В концовке матча с «Бенфикой» «армейцы», кажется, больше думали о том, как играть без лидеров на «Олд Траффорд».



И последнее: Акинфеев впервые с 2006 года отстоял «на ноль» в групповой стадии Лиги чемпионов. Хотя сам Игорь много раз говорил, что он не обращает внимание на неудачную серию, после финального свистка с улыбкой принимал поздравления тренерского штаба, партнёров и болельщиков. Историческое событие. Осталось найти футболистов для последнего матча в группе и выйти в плей-офф.