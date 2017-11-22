Гончаренко: Вернблум — самый жёсткий критик сам для себя

При тренере Руй Витории «Бенфика» проиграла все пять матчей группы ЛЧ и забила всего один гол. Убитый таким результатом, португалец почти час не появлялся в зале для пресс-конференций. Поэтому первым на вопросы журналистов ответил Виктор Гончаренко — в статусе победителя.

Акинфеев отстоял на ноль, а ЦСКА приблизился к плей-офф Лиги чемпионов Осталось найти, кем играть на «Олд Траффорд».

— Мы очень довольны сегодняшней победой, — улыбнулся тренер ЦСКА. — Немного упустили нити игры после первого гола, но второй тайм полностью контролировали. Действовали уверенно в атаке и обороне, заблуженно победили.

— Акинфеев прервал свою антирекордную серию. Как поздравили его?

— Мы все хотели прервать эту серию, Игорь — больше всех. Своим высоким классом он не заслуживает её. Поздравили его всей командой и на поле, и в раздевалке.



— Щенников начал хромать с 20-й минуты. Почему заменили его только в начале второго тайма?

— У нас такая команда, что все, даже больные, должны быть в строю. Сегодня Лёха Березуцкий пришёл на стадион на костылях — и то думали его на игру заявить. Если серьёзно: зная, как Жора умеет терпеть боль, посчитали, что он сможет перебороть травму. Когда он совсем перестал ходить, пришлось его заменить.

— Впервые за несколько лет ЦСКА вышел в евровесну. Как оцените такой результат?

— Да, мы выполнили задачу-минимум, но пока так далеко ещё не загадываем. Сначала нужно доиграть осенние матчи, а уже потом подумаем о весне.



— Вернблум и Натхо не сыграют с «Манчестером», причём первый получил жёлтую карточку за разговоры. Как вы поговорили с ним в раздевалке?

— Понтус —самый жёсткий критик для себя самого, поэтому мне нужно говорить ему об ошибках. Он умный парень. Даже если мы вернёмся к матчу с «Локомотивом» — он осознал, что сделал не так, и такого не повторится. То же могу сказать и о сегодняшней карточке.

Спустя полтора часа после окончания матча на вопросы журналистов всё-таки ответил Руй Витория. К удивлению, тренер «Бенфики» был очень спокоен.

— Чем объясните столь слабое выступление вашей команды в группе? — первый вопрос португальцу.

— Это не типичная для «Бенфики» компания: она плохо началась, а продолжилась ещё хуже. Не сказал бы, что все поражения мы заслужили. Но соперники пользовались каждой нашей ошибкой, так бывает. Продолжаем верить в свою силу несмотря ни на что.



— Кто несёт ответственность за этот провал?

— Мы не собираемся перекладывать ответственность друг на друга. Если вы помните, всё началось с домашнего матча ЦСКА, который мы должны были выигрывать. Нужно двигаться дальше, ведь ЛЧ — не единственный турнир, в котором мы участвуем.



— Что пошло не так именно сегодня?

— Мы хотели навязать свой футбол ЦСКА, но соперникам нам этого не позволил. Они очень сильны физически и не позволили нам выйти из обороны, из-под прессинга. Могли сравнять счёт в первом тайме, но вместо этого пропустили автогол. Так случается, что в футболе решают мелочи, и сегодня они были на стороне ЦСКА.