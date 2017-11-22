«Конец света приближается». Как мир отреагировал на «сухарь» Акинфеева

Акинфеев отстоял на ноль, а ЦСКА приблизился к плей-офф Лиги чемпионов Осталось найти, кем играть на «Олд Траффорд».

В последний раз Игорь Акинфеев сыграл на ноль в Лиге чемпионов (без учёта отборочных раундов) 11 лет назад. Сегодня прервалась неудачная серия голкипера ЦСКА из 43 матчей с пропущенными мячами. Эта новость вызвала бурную реакцию в футбольном мире.

Легендарный нападающий сборной Англии, а ныне футбольный комментатор на BBC Гари Линекер поспешил поделиться информацией о российском голкипере в «твиттере». Линекер собрал на Акинфееве более тысячи ретвитов и множество лайков. Скоро англичанин прилетит на жеребьёвку чемпионата мира и сможет лично пожать руку Акинфееву.

Благодаря Акинфееву «твиттер» сегодня вечером «в огне».

Гигант, Игорь Владимирович!

Килиану Мбаппе было семь лет, когда Акинфеев не пропустил от «Арсенала» в Лондоне.

Кто-то сравнивает серию Акинфеева с мультфильмами и шутками из «Ералаша»…

… а кто-то уверен, что завершение этой серии свидетельствует о приближающимся конце света.

Некоторые думают, что голкипер ЦСКА впервые в карьере выдал сухарь в Лиге чемпионов

Но, конечно, в России ещё больше откликов на завершение Акинфеевым серии в Лиге чемпионов. Особенно среди болельщиков принципиальных соперников ЦСКА. Вот некоторые комментарии читателей «Чемпионата»:

Benicio-del-toro:

«Ушла эпоха».



Igorkozelchnik:

«За это время выросло целое поколение, действительно историческое событие».



Rudi-voller:

«Человек-рекорд».



Redbluerazor:

«Португальцы начали они же закончили».



Sos17:

«Памятник ставить, такого никто не повторит».

Fakelonovec:

«А я то подумал почему у меня сегодня первый снег пошёл».



ThunderQ:

«Мой мир не будет прежним. Можно сказать, что моя жизнь поделилась на до и после…»



Napalm-death:

«К такому жизнь меня не готовила».



7nevermind7:

«В принципе, больше ЦСКА незачем выходить в Лигу чемпионов. Задача выполнена. с 44 попытки правда...»



Lokopacan:

«Половина пользователей чемпа ещё не родилась, когда это началось».



Zenit14wp88:

«Теперь постарается перебить свой рекорд».



Sharksy:

«Ребят не расстраиваемся, есть ещё одна незаконченная серия – пропущенные подряд мячи в играх на выезде!»