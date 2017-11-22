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Фото: Денис Тырин, «Чемпионат

«Конец света приближается». Как мир отреагировал на «сухарь» Акинфеева

Твиттер и читатели «Чемпионата» живо отреагировали на «сухой» матч вратаря ЦСКА.
Футбол
Акинфеев отстоял на ноль, а ЦСКА приблизился к плей-офф Лиги чемпионов
Осталось найти, кем играть на «Олд Траффорд».

В последний раз Игорь Акинфеев сыграл на ноль в Лиге чемпионов (без учёта отборочных раундов) 11 лет назад. Сегодня прервалась неудачная серия голкипера ЦСКА из 43 матчей с пропущенными мячами. Эта новость вызвала бурную реакцию в футбольном мире.

Легендарный нападающий сборной Англии, а ныне футбольный комментатор на BBC Гари Линекер поспешил поделиться информацией о российском голкипере в «твиттере». Линекер собрал на Акинфееве более тысячи ретвитов и множество лайков. Скоро англичанин прилетит на жеребьёвку чемпионата мира и сможет лично пожать руку Акинфееву.

Благодаря Акинфееву «твиттер» сегодня вечером «в огне».

Гигант, Игорь Владимирович!

Килиану Мбаппе было семь лет, когда Акинфеев не пропустил от «Арсенала» в Лондоне.

Кто-то сравнивает серию Акинфеева с мультфильмами и шутками из «Ералаша»…

… а кто-то уверен, что завершение этой серии свидетельствует о приближающимся конце света.

Некоторые думают, что голкипер ЦСКА впервые в карьере выдал сухарь в Лиге чемпионов

Но, конечно, в России ещё больше откликов на завершение Акинфеевым серии в Лиге чемпионов. Особенно среди болельщиков принципиальных соперников ЦСКА. Вот некоторые комментарии читателей «Чемпионата»:

Benicio-del-toro:
«Ушла эпоха».

Igorkozelchnik:
«За это время выросло целое поколение, действительно историческое событие».

Rudi-voller:
«Человек-рекорд».

Redbluerazor:
«Португальцы начали они же закончили».

Sos17:
«Памятник ставить, такого никто не повторит».

Fakelonovec:
«А я то подумал почему у меня сегодня первый снег пошёл».

ThunderQ:
«Мой мир не будет прежним. Можно сказать, что моя жизнь поделилась на до и после…»

Napalm-death:
«К такому жизнь меня не готовила».

7nevermind7:
«В принципе, больше ЦСКА незачем выходить в Лигу чемпионов. Задача выполнена. с 44 попытки правда...»

Lokopacan:
«Половина пользователей чемпа ещё не родилась, когда это началось».

Zenit14wp88:
«Теперь постарается перебить свой рекорд».

Sharksy:
«Ребят не расстраиваемся, есть ещё одна незаконченная серия – пропущенные подряд мячи в играх на выезде!»

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