«Конец света приближается». Как мир отреагировал на «сухарь» Акинфеева

В последний раз Игорь Акинфеев сыграл на ноль в Лиге чемпионов (без учёта отборочных раундов) 11 лет назад. Сегодня прервалась неудачная серия голкипера ЦСКА из 43 матчей с пропущенными мячами. Эта новость вызвала бурную реакцию в футбольном мире.
Легендарный нападающий сборной Англии, а ныне футбольный комментатор на BBC Гари Линекер поспешил поделиться информацией о российском голкипере в «твиттере». Линекер собрал на Акинфееве более тысячи ретвитов и множество лайков. Скоро англичанин прилетит на жеребьёвку чемпионата мира и сможет лично пожать руку Акинфееву.
Благодаря Акинфееву «твиттер» сегодня вечером «в огне».
Гигант, Игорь Владимирович!
Килиану Мбаппе было семь лет, когда Акинфеев не пропустил от «Арсенала» в Лондоне.
Кто-то сравнивает серию Акинфеева с мультфильмами и шутками из «Ералаша»…
… а кто-то уверен, что завершение этой серии свидетельствует о приближающимся конце света.
Некоторые думают, что голкипер ЦСКА впервые в карьере выдал сухарь в Лиге чемпионов
Но, конечно, в России ещё больше откликов на завершение Акинфеевым серии в Лиге чемпионов. Особенно среди болельщиков принципиальных соперников ЦСКА. Вот некоторые комментарии читателей «Чемпионата»:
Benicio-del-toro:
«Ушла эпоха».
Igorkozelchnik:
«За это время выросло целое поколение, действительно историческое событие».
Rudi-voller:
«Человек-рекорд».
Redbluerazor:
«Португальцы начали они же закончили».
Sos17:
«Памятник ставить, такого никто не повторит».
Fakelonovec:
«А я то подумал почему у меня сегодня первый снег пошёл».
ThunderQ:
«Мой мир не будет прежним. Можно сказать, что моя жизнь поделилась на до и после…»
Napalm-death:
«К такому жизнь меня не готовила».
7nevermind7:
«В принципе, больше ЦСКА незачем выходить в Лигу чемпионов. Задача выполнена. с 44 попытки правда...»
Lokopacan:
«Половина пользователей чемпа ещё не родилась, когда это началось».
Zenit14wp88:
«Теперь постарается перебить свой рекорд».
Sharksy:
«Ребят не расстраиваемся, есть ещё одна незаконченная серия – пропущенные подряд мячи в играх на выезде!»