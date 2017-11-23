«Это была главная игра в этом сезоне!» «Армейцы» – о победе над «Бенфикой»

Обычно бразильский нападающий выходит последним из раздевалки. На этот раз появился первым. После победы форвард был словоохотлив.
– Доволен, ведь это важная победа в борьбе за выход из группы, – отметил Витиньо. – На самом деле нам пришлось тяжело, но мы выполнили те вещи, о которых просил тренер.
– Как теперь играть с «МЮ» без Вернблума и Натхо?
– Мы сейчас не беспокоимся на этот счёт. У нас впереди «Рубин».
– Защитнику «Бенфики» Жарделу сказали спасибо за то, что он замкнул ваш прострел?
– Нет, какое там. Неважно, от кого мяч зашёл в ворота. Главное, мы взяли дома три очка и продолжаем гонку. Хорошо, что мы добились двух побед на выезде, но пора было и на своем стадионе выиграть.
– После матча Акинфеева поздравили партнёры, тренеры и даже телеоператор. Для него было важно не пропустить?
– Не нужно выделять вратаря. Мы всей командой пропускаем и всей командой сыграли на ноль.
– Замёрзли?
– Послушайте, я перед этим играл в -20. Так что сегодня был обычный матч. А вообще я уже привык к морозам по ежедневным тренировкам.
– После Хабаровска уже ничего не страшно?
– Было тяжеловато. Тем более после 7 часов лёта. Там ещё другой часовой пояс. А в плане холода тяжелее всего было выходить на второй тайм, когда немного отогрелись в перерыве.
– Сегодня фанаты ЦСКА половину второго тайма болели вообще голые по пояс.
– То ещё приключение. Я бы может тоже снял футболку, но меня за это дисквалифицируют на последний тур (смеётся).
– «Локо» хочет перенести игру из Хабаровска в Сочи. Такое стало бы несправедливо по отношению к ЦСКА?
– Это их дело. Пускай сами решают. Если перенесут, то не наша проблема. У нас своя работа.
Не скрывал своих эмоций и Марио Фернандес. Он еще не говорит по-русски, за что попросил прощения у журналистов. И даже добавил, что к ЧМ-2018 постарается исправиться. Таким образом, в этот вечер в смешанной зоне все футболисты говорили только на португальском.
– Это была ключевая игра для нас, – настаивал защитник. – Главная в этом сезоне! Мы сделали важный шаг к выходу в 1/8 финала ЛЧ.
– При жеребьёвке «Бенфика» была в первой корзине, но у нее 0 очков после 5 матчей.
– Такого никто не ожидал, исходя из уровня игроков португальцев. Но нам самим нужны были три очка сегодня.
– Как играть без Вернблума и Натхо в Манчестере?
– Я об этом не помнил. Узнал об их дисквалификации от вас. Трудно придётся. Всё-таки два опытных футболиста. Нам будет их не хватать, но у нас есть молодые футболисты, которые их заменят.
– Акинфеева поздравили с «сухим» матчем?
– Акинфеев – великий футболист. Он заслуживал оставаться «сухим».
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев продолжил тему Акинфеева. Ну или закрыл её.
– Это больше для журналистов, для злопыхателей. В команде эту тему никто даже не обсуждал и не поздравлял. Повторюсь, хорошо, что сыграли на ноль. Убедительная победа. Это очень важно для психологической уверенности, для дальнейших игр.
– Щенников ушёл в раздевалку хромая. Что с ним?
– Завтра будет обследование. Болит голеностоп, скорее всего повреждение. Степень этого повреждения пока не ясна.
– А у Витиньо?
– У Витиньо ушиб, надеюсь, обойдётся.
– Вернблум же знал, что висит на карточке, но получил ее за разговоры. Как так?
– Совершенно с вами согласен, но нельзя забывать, что ребята играют на пределе возможностей. На кону очень многое, эмоции зашкаливают. Понтус, я считаю, сегодня провёл очень хороший матч, принёс огромную пользу команде. Сохранял мячи, заработал очень много фолов на себе. Да, не сдержался. Да, конечно, неправильно. Но каждый из нас наверно бывает в ситуации, когда приходится о чем-то жалеть. Просто эмоции иногда берут верх.