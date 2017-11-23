«Это была главная игра в этом сезоне!» «Армейцы» – о победе над «Бенфикой»

Обычно бразильский нападающий выходит последним из раздевалки. На этот раз появился первым. После победы форвард был словоохотлив.

– Доволен, ведь это важная победа в борьбе за выход из группы, – отметил Витиньо. – На самом деле нам пришлось тяжело, но мы выполнили те вещи, о которых просил тренер.



– Как теперь играть с «МЮ» без Вернблума и Натхо?

– Мы сейчас не беспокоимся на этот счёт. У нас впереди «Рубин».



– Защитнику «Бенфики» Жарделу сказали спасибо за то, что он замкнул ваш прострел?

– Нет, какое там. Неважно, от кого мяч зашёл в ворота. Главное, мы взяли дома три очка и продолжаем гонку. Хорошо, что мы добились двух побед на выезде, но пора было и на своем стадионе выиграть.



– После матча Акинфеева поздравили партнёры, тренеры и даже телеоператор. Для него было важно не пропустить?

– Не нужно выделять вратаря. Мы всей командой пропускаем и всей командой сыграли на ноль.

«Конец света приближается». Как мир отреагировал на «сухарь» Акинфеева Твиттер и читатели «Чемпионата» живо отреагировали на «сухой» матч вратаря ЦСКА.

– Замёрзли?

– Послушайте, я перед этим играл в -20. Так что сегодня был обычный матч. А вообще я уже привык к морозам по ежедневным тренировкам.



– После Хабаровска уже ничего не страшно?

– Было тяжеловато. Тем более после 7 часов лёта. Там ещё другой часовой пояс. А в плане холода тяжелее всего было выходить на второй тайм, когда немного отогрелись в перерыве.



– Сегодня фанаты ЦСКА половину второго тайма болели вообще голые по пояс.

– То ещё приключение. Я бы может тоже снял футболку, но меня за это дисквалифицируют на последний тур (смеётся).



– «Локо» хочет перенести игру из Хабаровска в Сочи. Такое стало бы несправедливо по отношению к ЦСКА?

– Это их дело. Пускай сами решают. Если перенесут, то не наша проблема. У нас своя работа.

Ломай систему, а не кости. Как вымораживает российский футбол У ЦСКА два перелома после матча в минус 17. «Локомотив» на очереди?

Не скрывал своих эмоций и Марио Фернандес. Он еще не говорит по-русски, за что попросил прощения у журналистов. И даже добавил, что к ЧМ-2018 постарается исправиться. Таким образом, в этот вечер в смешанной зоне все футболисты говорили только на португальском.

– Это была ключевая игра для нас, – настаивал защитник. – Главная в этом сезоне! Мы сделали важный шаг к выходу в 1/8 финала ЛЧ.



– При жеребьёвке «Бенфика» была в первой корзине, но у нее 0 очков после 5 матчей.

– Такого никто не ожидал, исходя из уровня игроков португальцев. Но нам самим нужны были три очка сегодня.



– Как играть без Вернблума и Натхо в Манчестере?

– Я об этом не помнил. Узнал об их дисквалификации от вас. Трудно придётся. Всё-таки два опытных футболиста. Нам будет их не хватать, но у нас есть молодые футболисты, которые их заменят.



– Акинфеева поздравили с «сухим» матчем?

– Акинфеев – великий футболист. Он заслуживал оставаться «сухим».

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев продолжил тему Акинфеева. Ну или закрыл её.

– Это больше для журналистов, для злопыхателей. В команде эту тему никто даже не обсуждал и не поздравлял. Повторюсь, хорошо, что сыграли на ноль. Убедительная победа. Это очень важно для психологической уверенности, для дальнейших игр.



– Щенников ушёл в раздевалку хромая. Что с ним?

– Завтра будет обследование. Болит голеностоп, скорее всего повреждение. Степень этого повреждения пока не ясна.



– А у Витиньо?

– У Витиньо ушиб, надеюсь, обойдётся.



– Вернблум же знал, что висит на карточке, но получил ее за разговоры. Как так?

– Совершенно с вами согласен, но нельзя забывать, что ребята играют на пределе возможностей. На кону очень многое, эмоции зашкаливают. Понтус, я считаю, сегодня провёл очень хороший матч, принёс огромную пользу команде. Сохранял мячи, заработал очень много фолов на себе. Да, не сдержался. Да, конечно, неправильно. Но каждый из нас наверно бывает в ситуации, когда приходится о чем-то жалеть. Просто эмоции иногда берут верх.