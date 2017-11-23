«Базель» грохнул «МЮ». Теперь ЦСКА нужны очки в Манчестере

Группа А

Давайте искать логику после матча «Базеля», всё равно найти сложно. Во-первых, странное послевкусие у нашей публики: «Спартак» сыграл плохо, но шансы на выход из группы остались теми же, ЦСКА сыграл лучший матч в еврокубковой кампании, но шансы на плей-офф стали хуже. Во-вторых, «Базель» и Рафаэль Викки совершили маленькое чудо – перевернули матч, где давали сопернику всё, должны были улетать 0:2 к перерыву и просчитывать турнирные расклады.

Первый тайм «Манчестер Юнайтед» без шуток получился близким к оптимальному. Стратегия «выбей мяч на Феллайни, зацепись и что-то придумай» работала почти безотказно, бельгийский микрофон звенел в уши защитникам «Базеля», а после перехода в атаку «Юнайтед» искал опасность. Нашёл достаточно: рандеву Лукаку с вратарём после классного паса вразрез от Погба (потащил вратарь), традиционный удар Феллайни со второго этажа (защитник вынес с ленточки), ещё одну попытку Феллайни после подачи Марсьяля (в штангу). Каркас ворот выручал «Базель» трижды, а однажды к этому даже привели отголоски спартаковского футбола: Рохо саданул издали, Сухи подставил голову и переправил мяч в перекладину своих ворот.



Что случилось потом – тяжело объяснить на языке цифр. «Юнайтед» банально остановился, «Базель» банально вдохнул воздуха и рванул вперёд. До перерыва швейцарцы пробили лишь однажды, после перерыва – 12 раз, и давление драматично вылилось в гол под самый финальный свисток, на 90-й минуте. Михаэль Ланг в середине второго тайма попал в штангу после фланговой передачи, но в голевом моменте уже не простил «МЮ». И, вероятно, гол Ланга станет ключевым в развязке нашей группы: «Базелю» достаточно завалить откровенно слабую «Бенфику», чтобы не смотреть на события матча ЦСКА в Манчестере.

Группа В

К середине ноября «Пари Сен-Жермен» остался единственной командой, вообще не пропускавшей в Лиге чемпионов. Бравые шотландские кельты справились с задачей за 56 секунд – никогда ранее «Селтик» не забивал в Лиге чемпионов так рано. Хватило одного углового и одного коварного удара Мусса Дембеле.

Достижение «Селтика» слишком сомнительное, потому что парижская атака сразу же взялась мстить. Неймар подал блюдо холодным – добыл преимущество для «ПСЖ» уже к 22-й минуте, особенно красиво устроив второй гол. Открылся под Рабьо, отдал Верратти, снова открылся, прокинул мяч, положил в дальний угол. Потом Неймар, как таранный форвард, продавил Мбаппе после подачи и сделал скидку во вратарскую – чтобы Эдинсон Кавани забил свой мяч и хлопнул Неймара по ладоням. Четвёртый мяч забил уже Мбаппе: там Неймар уже не участвовал в комбинации.



Стиль атаки «ПСЖ» делает любую команду со слабой организацией обороны уязвимой – Кавани, Неймар и Мбаппе очень часто дежурили под носом у линии защиты, придавали атакам скорости сразу после приёма мяча. А после отборов в центре поля Париж был особенно кровожаден, включая скорость движения на максимум. С такой атакой достаточно даже засыпать почти целый тайм – всё равно потом можно положить три за 6 минут. 7:1 в пользу «Пари Сен-Жермен» – наверное, будить хищника так рано не стоило.

В Брюсселе играли «Андерлехт» и «Бавария», а главную разборку вечера устроили поляки. Лукаш Теодорчик на острие атаки хозяев лез из кожи вон – вызывал панику Боатенга и Зюле, круто открывался, выбегал на свидания с Ульрайхом, получил 3 явных голевых момента за матч (редкая история). Но из результативных достижений – только голевая скидка на Софьяна Анни: все свои моменты Теодорчик запорол. У Роберта Левандовского с этим попроще – из двух убойных ситуаций форвард «Баварии» нарисовал один гол. А второй добавил буйный Корентен Толиссо, вдобавок начавший первую результативную атаку и сделавший больше передач, чем остальные баварцы – 83. 2:1 в пользу «Баварии» в группе, где всё давно ясно.

Группа C

У «Атлетико» Диего Симеоне оставались иллюзорные шансы на новый подход к финалу Лиги чемпионов, и даже после победы над «Ромой» они так и сохранились в форме иллюзий. Но в кризисе, после серии слабых матчей, после двух подряд пощёчин от «Карабаха» мадридцы хотя бы сохранили лицо. «Рому» уже не догнать – имея 2 очка перевеса, она играет с «Карабахом» дома, а Симеоне едет в гости к «Челси». Здесь вообще невозможно представить, что всё удачно совпадёт для «Атлетико». Есть только надежда, которую игроки АТМД подарили себе сами, придушив молодую команду Эузебио Ди Франческо.



«Атлетико» чуть лучше играл в давление, чаще вынуждал открывать свободные зоны, но с опасными ситуациями тянул – пока на выручку не пришёл Антуан Гризманн. После подачи Корреа Гризманн сложился в воздухе и боковыми ножницами отправил мяч в ворота – у Антуана вышло даже эффектнее, чем встряхивать волосы в рекламе шампуня. В концовке «Рома» осталась в меньшинстве, а Гризманн добавил ещё и голевой пас, на Кевина Гамейро. Здесь Антуан Гризманн был хорош, и к французу лишь один вопрос – неужели на предыдущие матчи сезона, с «Барсой», с «Реалом», ему не хватало мотивации?

«Челси» легко обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов, только помог синим странный эпизод. Виллиан рванул под пас из глубины, упал после крошечного контакта с капитаном «Карабаха» Садыховым, и если пенальти ещё выглядел возможным наказанием, то пенальти вместе с красной карточкой – откровенный перебор: состав преступления не тянул на фол последней надежды. «Челси» забил пенальти, а потом спокойно раскатывал соперника 11 на 10. Кстати, Виллиан сделал дубль, а «Челси» заработал ещё один пенальти.

Группа D

У «Ювентуса» и «Барселоны» по накалу получился товарищеский матч вместо официального. Второстепенных историй вокруг матча достаточно. Массимилиано Аллегри внезапно выбрал «Ювентусу» схему 3-4-2-1, одним из инсайдов поставил Дугласа Косту, и при атаках бьянконери дриблинг Косты стал чуть ли не единственным способом доставки мяча до штрафной. Пауло Дибала опять утонул в матче с большой командой – не найдёшь. Андреса Иньесту проводили аплодисментами – и это на итальянском стадионе, а не на «Камп Ноу».



Только сам матч получился сырым. У «Барселоны» вся острота внезапно не докатывала даже до штрафной: во втором тайме Месси и Суарес по разу опасно пробили со штрафных, а более-менее удачно рвануть ближе к воротам смог только Люка Динь. «Ювентус» тоже не мог придумать что-то острое в атаке, но выдал 0:0, которые его устраивают. Бьянконери ждёт поездка в Грецию, «Спортинг» – в Каталонию, у «Ювентуса» очко форы и преимущество по личным встречам: должно слишком многое сойтись, чтобы выбить Макса Аллегри из Лиги чемпионов.

«Спортинг» из борьбы за плей-офф пока не выключается. Команда Жорже Жезуша отрезками демонстрирует убойный футбол, достойный места в топ-16 Лиги чемпионов, и в матче с «Олимпиакосом» тоже выдала ряд подобных отрезков. Если нужна одна картинка, объясняющая стиль «Спортинга», то это второй португальский гол: Бруну Сезар накрыл прессингом защитника, заставил выбить в себя мяч, рванул на мяч, нашёл ударную позицию и прошил вратаря. Ещё два мяча забил Бас Дост – такой же пробивной нападающий, дважды в своём стиле нашедший убойный момент правильными открываниями. Греки отыграли один мяч под финальный свисток, но вряд ли это их утешит: еврокубковый сезон закончится для них на домашке с «Ювентусом».