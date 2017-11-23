Отставить осеннюю хандру! Идеальный матч ЦСКА, если бы не два «но»

Не мной первым подмечена любопытная закономерность в отношении российских участников Лиги чемпионов: если «Спартаку» хорошо – ЦСКА плохо. И наоборот. Хорошо/плохо не от игры главного раздражителя на национальной арене – от своих собственных выступлений и результатов. На предпоследней игровой неделе группового турнира примета снова сработала: в то время как красно-белые убивались по поводу очередного подарка «Марибору», красно-синие праздновали во всех отношениях примечательную победу – первую домашнюю и самую убедительную по размеру и содержанию в основной сетке турнира. А уж на ноль на этой стадии «армейцы» не побеждали шесть лет – с домашнего разгрома «Трабзонспора» (3:0) с дублем Думбия.

Пол-лета ЦСКА провёл в режиме сапёра – без права на ошибку. С боями прорывался в плей-офф континентальной лиги, потом – в группу, подспудно понимая, какими финансовыми издержками грозит клубу провал операции. Домашние поражения красно-синих от «МЮ» и, особенно, «Базеля» вызвали плохо скрываемый сарказм у поклонников других команд: дескать, куш от УЕФА в кармане – можно больше не напрягаться. Две победы ЦСКА резко поменяли тональность комментариев. И разом стихли голоса членов виртуальной секты «свидетелей рекордов Игоревых». Поводов для примитивных острот больше не осталось.

Как ЦСКА умеет терпеть, превозмогать себя и выжимать из неприятеля очки, все прекрасно знают. Но в этот раз он не просто победил – ПЕРЕИГРАЛ соперника, что с нашими командами в ЛЧ случается нечасто и всё больше на предварительных этапах, от чего каждый такой успех воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. С точки зрения тренерского замысла и его реализации ЦСКА провёл образцовый матч. Аттестовать его как идеальный не позволяют две карточки – совершенно необязательная Вернблуму (Понтус, Понтус, кто за язык-то тянул?!) и рабочая, но от того не менее досадная – Натхо.

Главное, что нужно знать о завершившейся серии Игоря Акинфеева Инфографика, которая расскажет всё об этих 43 матчах.

Так прямо по ходу игры на «Песчанке» освободились две вакансии в «манчестерской» основе красно-синих. А поскольку круг кандидатов на них сильно ограничен травмами, молодые Кучаев, Чалов, Жамалетдинов уже могут морально готовиться к премьере на «Олд Траффорд» (разумеется, не забывая о более будничных мероприятиях внутреннего календаря).

Гончаренко безошибочно определил самое уязвимое место в построении «Бенфики» – центр обороны с парой больших, но тихоходных и неповоротливых бразильцев. Грузить мяч верхом против таких здоровяков было совершенно бесперспективно, и командир «армейцев» дал распоряжение играть низом. Избранная тактика себя полностью оправдала.

В последние недели много говорилось об оригинальном кадровом решении Виктора Михайловича – телепортировать Вернблума в бомбардирскую молодость. Мало кто акцентировал внимание на менее очевидном, но, возможно, даже более важном результате эксперимента, нежели жёсткий прессинг защитников, голы и передачи шведа. Отправив Понтуса на передовую, Гончаренко извлёк выгоду не только в атаке, но и в центре поля. С внедрением Натхо в опорную зону средняя линия ЦСКА стала более эластичной и непредсказуемой для противника.

«Базель» грохнул «МЮ». Теперь ЦСКА нужны очки в Манчестере В Швейцарии случилась главная драма дня, в Париже проснулся хищник, а в Турине даже «Барселона» выдала скучные 90 минут.

С Бибрасом в роли глубинного плеймейкера красно-синие ощутимо прибавили в контроле и продвижении мяча вперёд и в то же время – парадокс? – совершенно не проиграли в надёжности. Не обладая техникой Головина или темпераментом Дзагоева, Натхо берёт своё мобильностью и замечательным чтением игры. Яркая иллюстрация на тему – умный голевой пас Щенникову. Да, в сантиметровый офсайд, но то, что судьи его не заметили, заслуг Бибраса не умаляет. Недаром именно израильтянина портал whoscored.com выбрал главной «звездой» матча по совокупности тактико-технических действий – визуальному впечатлению от выступления Натхо оценка статистиков ничуть не противоречит. Наоборот, усиливает его, хотя чаще бывает наоборот.

Помимо эффективного плана на игру следует отметить правильный настрой команды, за который тоже ответственен главный тренер. Месяц назад против «Базеля» он был совершенно недопустимым не то что для Лиги чемпионов – для любого официального матча, тем более на своём поле. Гончаренко оперативно принял меры: какого рода – только коллективу известно. Но они возымели действие: уже в следующих играх от апатии и депрессии в поведении «армейцев» не осталось и следа. В прошлые осени, на фоне пика нагрузок, измождённости и травм, ЦСКА регулярно впадал в тяжёлую меланхолию. Новый тренер, похоже, нашёл средство от этой напасти. У него дольше одной игры команда не хандрит. При всей ограниченности кадровых ресурсов Гончаренко находит возможности держать игроков в тонусе.

Тебе грустно и одиноко на поле? Ну так пойди и погрусти. В запасе. И возвращайся в необходимом эмоциональном состоянии. Вспомните, с какой кислой миной Витиньо сидел на скамейке в Туле или брёл на лавку после первого тайма в Базеле – и сравните со вчерашним Витиньо, Витиньо в дерби с «Локо». Два разных человека! Не внешне – внутренне. Капризная прима, разобиженная на всех и вся вокруг, ни за что не совершила бы такой рывок к лицевой за безнадёжным, казалось бы, мячом, как «армейский» Витя во втором тайме. А это значит, что они друг друга с тренером поняли. В выигрыше осталась вся команда. Гол производства трёх бразильцев – двух наших (Марио, Витиньо) и одного приезжего (Жардела) – свежайшее тому подтверждение.

Чем бы ни закончился британский вояж ЦСКА, болельщики вправе гордиться своей командой. Семь побед в девяти сражениях (с учётом квалификации) – результат в высшей степени достойный, а в свете экономических и кадровых трудностей клуба – близкий к выдающемуся. Манчестер способен эту оценку поднять, но уже не в состоянии снизить.