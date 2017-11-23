Вопрос дня. Кого из наших — «Спартак» или ЦСКА — увидим в плей-офф ЛЧ?

Какой из российских клубов сможет совершить невозможное и попасть в весеннюю Лигу чемпионов?

Для того чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, ЦСКА в заключительном выездном матче с «МЮ» надо набрать очков больше, чем наберёт «Базель» в игре с «Бенфикой». «Спартак» же устроит только победа в игре с «Ливерпулем». Верят ли эксперты «Чемпионата» в чудеса?

Роман Широков, бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА:

— ЦСКА показал отличный результат. И всё бы хорошо, но «Базель» свой матч тоже выиграл. Это сильно осложняет «армейцам» задачу по выходу в плей-офф ЛЧ. Из двух наших клубов больше шансов на выход из группы, думаю, у ЦСКА. Тем более такой опыт есть: красно-синие уже выходили в плей-офф Лиги чемпионов в последнем туре. Однако если ЦСКА и «Спартак» продолжат борьбу в Лиге Европы, это будет достойным результатом. А если в еврокубковую весну выйдут четыре наших клуба, это вообще будет супер!

Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА:

— Не верю, что «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Базеля» при своих зрителях отдаст матч ЦСКА. Будем болеть за «армейцев», но играть просто некем. Не справится молодёжь ЦСКА в Манчестере, поэтому шансов больше у «Спартака».

«Спартак» мог бы выиграть в финале Лиги чемпионов. Но не выйдет из группы Такой вот у нас противоречивый чемпион.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— «Спартак» имеет лучшие шансы. Не могу себе представить, как Моуринью проигрывает заключительный матч в группе Лиги чемпионов на домашнем стадионе. Болеть будем за оба клуба, но в «Спартак» верится больше, чем в ЦСКА.

Евгений Алдонин, бывший полузащитник ЦСКА:

— Я бы предпочёл видеть там ЦСКА. Если есть любые шансы, хоть призрачные, на выход из группы в весеннюю стадию Лиги чемпионов, то нашим клубам необходимо за них бороться.

«Базель» грохнул «МЮ». Теперь ЦСКА нужны очки в Манчестере В Швейцарии случилась главная драма дня, в Париже проснулся хищник, а в Турине даже «Барселона» выдала скучные 90 минут.

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер «Спартака» и ЦСКА:

— Шансов больше у «Спартака», ведь ему не нужно оборачиваться на вторую игру в группе. ЦСКА нужен очень маловероятный результат в матче, в котором он не принимает участия. Если кто-то и выйдет из группы, то это будет «Спартак».

Ужасный матч Массимо Карреры Словенский «карлик» вскрыл большие проблемы «Спартака».

Виктор Папаев, бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА:

— У себя дома «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» должны нас обыгрывать и обыграют. Дай бог мне ошибиться. Но атмосфера в Англии настолько пронизана футбольной магией, что игроки показывают запредельное мастерство и максимум своих возможностей. Пусть так будет и с нашими футболистами.

Анзор Кавазашвили, бывший голкипер «Спартака»:

— «Спартак» перестроится и сделает работу над ошибками, а Каррера поставит в состав основных игроков. Именно «Спартак» может выйти из группы в Лиге чемпионов. А вот ЦСКА точно не выйдет, слишком уж серьёзный соперник принимает «армейцев» на своём поле. Моуринью не проиграет второй матч подряд.

Акинфеев отстоял на ноль, а ЦСКА приблизился к плей-офф Лиги чемпионов Осталось найти, кем играть на «Олд Траффорд».

Александр Тихоновецкий, бывший нападающий ЦСКА:

— Никто не выйдет. «Спартак» и ЦСКА не смогут попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Я не жду чудес от наших клубов в Лиге чемпионов. Сказки бывают, но не в этот раз.

Игорь Гамула, бывший главный тренер «Ростова»:

— Всё наоборот! «Спартак» и ЦСКА выйдут из своих групп в Лиге чемпионов. Будет два невероятных исхода. Можете потом мне премию выписать, чтобы я на бензине ездил, а не пешком ходил.

Наше мнение

Александр Служаков, редактор отдела «Ставки»:

— Уверен, что ни одна из наших команд не сумеет выйти в плей-офф Лиги чемпионов. «Ливерпуль» нельзя назвать непобедимым. Но выиграть на «Энфилде» вряд ли получится. Класс хозяев выше. ЦСКА же в Манчестере нужно сыграть лучше, чем «Базелю» в Лиссабоне. Это сюжет даже покруче, чем победа «Спартака» на «Энфилде».

Мнения читателей:

Sonixdead:

— А прикольно будет, если ЦСКА с 12 очками не выйдет.

sidvicious2k17:

— Матч «Базеля» с «МЮ» только подтвердил, что ЦСКА не имел никакого права дома проигрывать «Базелю» всухомятку. Потому что была вероятность такой «свиньи». Её в результате и подложили.

Tamanbaza:

— Если в «Спартаке» кто-то в европейские топ-клубы засобирался, то пускай докажет это на «Энфилде».



alekslex82:

— А чего бояться? ЛЕ на весну будет. Надо играть в удовольствие и никого не бояться. Думаю, так оно и будет.