«ЦСКА пропускал — пока не пришли мы». СМИ Португалии скорбят по «Бенфике»

В Португалии высмеивают «Бенфику», а соседи из Испании добавляют масла в огонь. Смотрим, что пишут в зарубежной прессе о наших клубах.

В Португалии футбольный траур. Чемпион страны проиграл пять матчей кряду в Лиге чемпионов, забив при этом всего один гол, – такой беспомощной команду болельщики ещё не видели.

«Горькое прощание с Европой», — констатирует одно из главных португальских изданий A Bola на первой полосе печатной версии. — «Пять матчей, пять поражений. Это доказательство того, что «одной веры» недостаточно».

На сайте газеты – заголовок про ЦСКА и Игоря Акинфеева, которые сумели засушить серию из пропущенных мячей в матчах Лиги чемпионов. «ЦСКА пропускал в 43 матчах подряд. Пока не пришла «Бенфика», — язвительно замечает автор. Под основным материалом о матче – около 500 комментариев, большинство — в лучших традициях интернет-троллей. «А вот ещё один рекорд, который «Бенфика» скоро побьёт. Не так уж всё и плохо, есть к чему стремиться», — с сарказмом замечает один из читателей.

Автор колонки в португальской газете Record, видимо, сильно замёрз на «ВЭБ-Арене». Материал на главной странице печатного издания гласит: «Ниже нуля. Замороженные «орлы» в Лиге чемпионов».



Португальское издание Record в онлайн-версии концентрируется на спорном решении арбитра, который засчитал гол ЦСКА на 13-й минуте встречи – отдельная статья на сайте посвящена разбору этого эпизода. Местные эксперты твердят, что Георгий Щенников находился в положении «вне игры», а судья на это никак не отреагировал.

«Абсолютное превосходство» — так охарактеризовала португальская газета O Jogo соотношение сил в матче ЦСКА и «Бенфики». «Жизнь чемпиона хороша, но не в Европе», — пишет автор колонки. «ЦСКА, выбравший схему 3-5-2, просто не позволил «Бенфике» дышать, на корню срубая любую инициативу португальцев в атаке. Такое ощущение, что у «Бенфики» на турнир вообще не было плана: соперник действовал быстрее, раньше добирался до мяча, был грамотнее стратегически и не терял мяч. Слаженность всех 11 игроков у ЦСКА в разы превосходила «Бенфику», — резюмирует колумнист.

«После гола Щенникова Жонас, оказавшийся в убойной позиции, не попал по мячу, и это ещё больше раскрепостило хозяев. В этот момент команде требовалась жёсткая рука тренера, но Руй Витория продолжал застенчиво сидеть на скамейке. Было совершенно непонятно, как команда собирается смыть позор после игры с «Базелем», — сокрушается автор.

Испанская газета AS в колонке не жалеет соседей и пишет, что «Бенфика» в матче против ЦСКА больше была занята собой, чем игрой в футбол: «Эта кампания – полный провал. Тёмные времена настали для «Бенфики», которая даже в Лигу Европы не попадёт», — пишет мадридское издание.

«ЦСКА выбивает неузнаваемую «Бенфику» из еврокубков, — пишет каталонский портал Sport.es. — «Армейцы» уничтожили соперника не только в обороне, но вообще по всем фронтам».

У швейцарской прессы – свой повод для радости (заголовок: «Этот «Базель» — просто фантастика»). После того как подопечные Виктора Гончаренко разобрались с португальцами, «Базель» сподобился на адекватный ответ и добился победы над «Манчестер Юнайтед». Но, несмотря на радость, местные журналисты с опаской смотрят на перспективы в последнем туре группового этапа. «Москвичи заслуженно победили, а соперник, как и в предыдущих встречах, выглядел беспомощным. Надо отметить, что победа ЦСКА над «Бенфикой» поставила «Базель» в неудобное положение. Обе команды выходят в евровесну, но за место в Лиге чемпионов нам ещё предстоит побороться», — пишет автор.

Не так много газетных заголовков из Словении – похоже, там остались в целом довольны ничьей «Марибора» на выезде со «Спартаком». «Русские слишком рано отправили нас домой», — пишет местное издание Vecer.

Отдельную колонку издание посвящает фанатам «Спартака». «Уже испытавшие на себе наказание закрытием трибун болельщики были на взводе. На стадионе царила удивительная атмосфера – чувствуется сильный контраст после «театральных декораций» «Энфилда», — пишет словенский репортёр, побывавший на «Открытие Арене».