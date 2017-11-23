«С ЦСКА нам не нужна даже ничья». Как Моуринью играется с соперниками

Жозе Моуринью — один из лучших психологов в мировом футболе. «Он смотрит тебе в глаза и говорит, кусок дерьма ты или нет. И мне это нравится», — писал про своего любимого тренера Златан Ибрагимович в автобиографии. А Алексей Смертин рассказывал, как однажды португалец разбил банку вазелина о стену раздевалки в ярости от пропущенного гола от Анри.

В разговорах с журналистами и на пресс-конференциях Моуринью тоже использует психологические приёмы, убаюкивая соперников и в то же время мотивируя свою команду. Смотрите сами.

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Повод: жеребьёвка группового этапа ЛЧ

Фраза Моуринью: «У нас опасная группа, если посмотреть на недавнее прошлое команды. Мы проиграли «Базелю», в двух матчах не смогли победить «Бенфику». Думаю, что с ЦСКА мы тоже в последний раз сыграли 0:0, 1:0 или что-то похожее».

Итог: «Манчестер Юнайтед» без проблем победил в четырёх из пяти матчей в группе и пропустил только в матче с ЦСКА. Команда Моуринью досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Повод: московский матч против ЦСКА

Фраза Моуринью: «Я уже приезжал в Россию с «Реалом», «Интером», «Челси», теперь с «Манчестер Юнайтед». Это нормальная штука в моей карьере. На самом деле я очень рад вернуться, потому что это хороший город, который с каждым годом становится лучше. Я это вижу невооружённым глазом. У ЦСКА сейчас самая сильная команда, против которой я играл когда-либо. Самый сильный состав».

Также интересно, как португальский тренер отреагировал на вопрос о потенциале «армейца» Витиньо: «Вы бразилец и его агент? Я не хочу говорить о своих соперниках. Если я их хвалю, я их мотивирую. Если я говорю плохо – я их мотивирую. Всё, что я могу сказать, — это лучший состав ЦСКА, с которым я встречался за всю свою карьеру».

Итог: объективно слабейший состав ЦСКА за последние пять лет за первые полчаса матча получил в свои ворота три гола и в итоге оказался разгромленным командой Моуринью — 1:4. «Так ведь «МЮ» — моя сильнейшая команда», — улыбнувшись, заявил португалец после матча.

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Повод: выезд к «Бенфике»

Фраза Моуринью: «Поражение со счётом 0:5 от «Базеля» не поменяло моё мнение о том, что «Бенфика» — наш самый сильный соперник в группе».

Спустя две недели, перед вторым матчем против португальцев на «Олд Траффорд», он добавил: «Я пересматривал матч «Бенфики» с ЦСКА, и мне было сложно понять, почему португальцы проиграли. Сегодня я успешно донёс до своих игроков, что «Бенфика» не просто сильнее «Базеля» и ЦСКА, она значительно сильнее этих клубов. Это было сложно доказать, но мне, кажется, удалось».

Итог: «Манчестер Юнайтед» дважды обыграл «Бенфику», дома и на выезде, а португальская команда уже в пятом туре потеряла шансы на выход в евровесну.

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Повод: решающий матч с ЦСКА за выход в плей-офф ЛЧ

Фраза Моуринью: «Точно не знаю, что нам нужно в матче с ЦСКА. Не думаю, что нам нужна победа. Конечно, мы этого хотим, но я не думаю, что это необходимо. Наверное, нам даже ничья не нужна».

Вывод: конечно, Моуринью знает обо всех турнирных раскладах. На самом деле, после неожиданного поражения в Базеле «МЮ» нужна как минимум ничья — она гарантирует команде первое место в группе. В случае поражения в последнем туре «Манчестер» рискует опуститься на вторую позицию и сразу же попасть на сильного соперника в плей-офф.

Моуринью пытается запутать соперника, хотя сам 5 декабря наверняка выпустит против ЦСКА сильнейший состав: с Лукаку, Погба и Де Хеа. Но в ближайшие две недели португалец будет рассказывать журналистам, что на игру с «армейцами» ему наплевать.