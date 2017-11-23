Главные интриги последнего тура Лиги чемпионов. Всё в одном тексте

Все расклады главного европейского турнира. Не только в группах ЦСКА и «Спартака».

«Манчестер Юнайтед» уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы тоже остаться в ЛЧ, ЦСКА в последнем матче нужно набрать больше очков, чем наберёт «Базель». Есть один верный способ (только не смейтесь): обыграть «МЮ» с разницей в три мяча или больше. В таком случае даже если швейцарцы обыграют «Бенфику», ЦСКА пройдёт в плей-офф по регламенту УЕФА.

Таким образом, ЦСКА попадёт в плей-офф ЛЧ, если:



— обыграет «МЮ» с разницей в три мяча или больше;

— обыграет «МЮ», а «Базель» сыграет вничью с «Бенфикой» или проиграет;

— сыграет вничью с «МЮ», а «Базель» проиграет «Бенфике».

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Самая понятная группа Лиги чемпионов. «ПСЖ» и «Бавария» уже в плей-офф. Чтобы занять первое место, немцам нужно обыграть парижан дома с разницей в четыре мяча или больше. То же самое нужно сделать «Андерлехту», чтобы обойти «Селтик» в борьбе за место в Лиге Европы.

«Челси» уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. На очереди «Рома» — ей для этого достаточно просто обыграть «Карабах» в Риме. «Атлетико» как минимум сыграет в Лиге Европы. А для выхода в плей-офф должно сложиться сразу два обстоятельства: мадридцы обыгрывают «Челси» на «Стэмфорд Бридж», а «Карабах» как минимум играет вничью с римлянами. Верится с трудом.

Для «Барселоны» последний матч в группе вообще ничего не решает — она уже заняла первое место. Вторым почти наверняка станет «Ювентус». Для выхода из группы ему достаточно минимальной победы над немотивированным «Олимпиакосом», который свой еврокубковый путь уже закончил. Даже если «Юве» не выиграет, то всё равно может пройти дальше, ведь в параллельном матче «Спортингу» надо побеждать в гостях «Барселону».

Самые сложные расклады — в группе «Спартака». Здесь пока ни одной команде не гарантировано место в плей-офф. «Спартак» может помешать «Севилье» и «Ливерпулю» только в том случае, если победит на «Энфилде». При любом другом результате москвичи выйдут в Лигу Европы.



Расклады по местам при условии победы «Спартака» могут быть следующими.



— «Спартак» обыграет «Ливерпуль», а «Севилья» победит «Марибор». Тогда испанцы занимают первое место, москвичи — второе.

— «Спартак» обыграет «Ливерпуль», а «Севилья» сыграет вничью с «Марибором». У трёх команд становится по 9 очков, и по личным встречам спартаковцы занимают первое место, а испанцы — второе.

— «Спартак» обыграет «Ливерпуль», а «Севилья» проиграет «Марибору». Спартаковцы занимают первое место, англичане — второе.

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Победив в пяти матчах из пяти, «Манчестер Сити» уверенно вышел в плей-офф с первого места. Вторым клубом из этой группы, скорее всего, станет донецкий «Шахтёр» — ему достаточно ничьей с англичанами у себя дома. «Наполи» может рассчитывать на место в Лиге чемпионов только в том случае, если победит «Фейеноорд» в гостях, а украинцы проиграют «Сити».

Неожиданно для всех первое место в этой группе занял «Бешикташ». На вторую путёвку претендуют «Лейпциг» и «Порту», у которых равное количество очков – по 7. Соперничество похоже на спор ЦСКА и «Базеля». «Лейпцигу», который в последнем туре играет дома с «Бешикташем», нужен результат лучше, чем в параллельной игре у «Порту». Учитывая тот факт, что португальцы играют дома с явным аутсайдером группы «Монако», их шансы видятся гораздо более предпочтительными.

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«Тоттенхэм» вышел из «группы смерти» победителем — никто не сможет сместить его с первого места. «Реалу» пришлось довольствоваться второй строчкой. Самое удивительное в этой группе — тот факт, что «Боруссия» может не попасть даже в Лигу Европы. Для этого немцам достаточно сыграть в гостях у «Реала» хуже, чем их кипрские соперники на «Уэмбли».