Кержаков отсудил 222 млн рублей. Что об этом нужно знать

Одна из самых известных в России тяжб с участием футболистов близка к развязке? Нет, до развязки ещё далеко, но дело идёт. Напомним, как всё начиналось.

Начало: перспективный бизнес-проект

В 2011 году Кержаков узнал о перспективном проекте, в котором он мог стать инвестором. В Воронежской области строился нефтеперерабатывающий завод. Как Кержаков о нём узнал?



От воронежского депутата Руслана Лесных. В 2011 году они с футболистом познакомились на отдыхе в ОАЭ. Затем, уже в России, Лесных познакомил футболиста с бизнесменом Михаилом Суриным. Тот сообщил, что инвестиции в размере от 100 млн рублей позволят Кержакову стать совладельцем завода, а производство будет запущено в конце 2012 года.



Что касается самого депутата, с ним Кержакова познакомил Иван Саенко. Вот как Иван вспоминает об этом: «Я рассказал о своих инвестициях в завод, Кержаков очень заинтересовался. Стал узнавать подробности и спрашивал, нельзя ли и ему вложить деньги в предприятие. Я ответил, что я не единственный инвестор, есть ещё и Лесных. Познакомил их на следующий день, и мы договорились свести Александра с людьми, непосредственно занимающимися строительством».



В итоге Кержаков согласился участвовать в финансировании завода, в котором он будет совладельцем. Отметим, что эти договорённости между Кержаковым, Лесных и Суриным юридически не оформлялись. Футболист перевёл в общей сложности 100 млн рублей, но, как выяснилось, это было не всё. В дальнейшем его подпись подделывали, и деньги ещё несколько раз переводились менеджером Газпромбанка Владимиром Багаевым на счета Михаила Сурина без ведома футболиста. В общей сложности было переведено 330 млн рублей. Несмотря на это, завод так и не был достроен к 2013 году.

Обвинение: кто кого обманул

Вот что говорит Александр: «Суть в том, что меня обманули. Начиная с такого футболиста Ивана Саенко, который меня познакомил с людьми, которые в итоге меня кинули на деньги. Порассказывали очень много интересного, я поверил. Ну а как? Человек меня знакомит с ними, говорит, что это близкие люди. Тот, кого я знаю несколько лет, мы с ним играли вместе. А потом получается, что эти люди кидают. Я узнал, что он не только меня качнул на неплохие суммы». Саенко ответил. «Я слышал, посмеялся. Что было на самом деле? Эта ситуация вообще не для телевидения. Я скажу одну вещь: бумеранг, который он запустил и в котором многие люди страдают, возвращается. Я надеюсь, он знает, что такое бумеранг».

Кержаков обратился в суд. Тут выяснилось, что бывший депутат Руслан Лесных исчез, а Михаил Сурин и сотрудник Газпромбанка Багаев отрицали поделку подписи Кержакова и то, что он не знал о платежах.



Суд растянулся на несколько лет. Багаева задержали, было доказано, что он занимался составлением подложных документов. В 2016 году он был приговорён к ограничению свободы сроком на полтора года, но освобождён от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.



Сурина также задержали – по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. В апреле 2016 года он был признан виновным и приговорён к четырём годам колонии общего режима. Но расследование на этом не закончилось.

222 млн или ничего

Напомним, в начале статьи мы уже отметили, что Кержакову обещали, что он станет совладельцем завода, в строительство которого вложит больше 100 млн рублей. Это является главным нерешённым вопросом сейчас.

Суд постановил взыскать с Сурина 222 млн рублей. Которых у того нет. Зато у него была доля в компании, владеющей заводом – 50%. Представители Кержакова претендовали на эту долю, но суд отказал. Почему? Вмешался второй владелец. Евгений Ванин, которому принадлежала вторая половина завода, доказал в суде, что в своё время продал 50% Сурину, но денег так и не получил. Сделка недействительна, и именно он сейчас является единственным владельцем нефтеперерабатывающего завода, строительство которого подходит к концу. Поэтому Кержаков смог добиться в суде только взыскания денег с Сурина, а не его доли. «Всё, что он смог сделать с этой победой, это распечатать решение суда и повесить его на стену в рамочке. Денег и имущества у Сурина нет, и появления их не предвидится»,— сообщил человек из окружения Сурина.



Как сообщает «Коммерсант», следом за Александром включился Иван Саенко. Он также подал заявление о хищении денег при строительстве завода. Речь о 150 млн рублей, во время обысков на заводе изъяли некоторые документы. Это расследование владелец строящегося завода назвал «попыткой рейдерского захвата».



Адвокат Кержакова сообщил, что сейчас планируется дальнейшая линия поведения. Очевидно, это ещё не последняя точка в деле. В гостях у «Чемпионата» в феврале Александр рассказал, как его изменила эта история.

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