«Спартак» в голове. Манчини побеждает без Кокорина

10 игроков РФПЛ, которые больше всего подорожали с начала сезона «Зенит» не платил нам за эту статью.

Состав для Карреры

В четверг вечером Массимо Каррера должен был узнать стартовый состав «Зенита» на игру со «Спартаком». Петербургская команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы, а, значит, Роберто Манчини получил возможность дать отдых своим лучшим футболистам в преддверии «дерби двух столиц» в понедельник. Главный тренер сине-бело-голубых поступил так и перед домашним матчем первого круга. Тогда у «Зенита» был комфортный запас в два мяча в противостоянии с «Бней Иегудой», поэтому с первых минут вышли Лодыгин, Анюков, Нету, Хави Гарсия, Жирков, Эрнани, Нобоа, Терентьев, Жулиано, Полоз и Дзюба. Команда Манчини сыграла плохо, едва не растеряла преимущество, тем не менее, задачу решила. Зато основа сохранила силы на «Спартак». Против красно-белых сражались уже Лунёв, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Ерохин, Паредес, Шатов, Дриусси и Кокорин – не повторилась ни одна фамилия! Если бы ротация была минимальной, вряд ли петербуржцы разгромили бы принципиального соперника со счётом 5:1.

— Я буду варьировать состав, добавлю новых футболистов, которые раньше не играли, – пообещал Манчини на пресс-конференции накануне встречи с македонцами.



Итальянец не обманул. Правда, стопроцентная ротация в этот раз вряд ли удастся. Как минимум, Юрия Лодыгина (если не поправится Андрей Лунёв), Эмануэля Мамману и Александра Ерохина стоит ждать в зенитовской основе со «Спартаком». Между тем, Иван Новосельцев даже сегодня остался на скамейке запасных. Это приговор от Манчини. Центральный защитник, ещё год назад приглашавшийся в сборную России, может смело искать себе зимой новый клуб.

Простой гол «Зенита»

Аутсайдеру группы «Вардару» терять в России было нечего. Разве что премиальные за очки в Лиге Европы. Гости начали бодро: быстрый правый форвард Тигран Барсегян рванул к воротам «Зенита» и размял дальним ударом Лодыгина, а затем голкипер сине-бело-голубых нервно и неточно выбил мяч вперёд, попав под прессинг соперников. Впрочем, петербуржцы быстро остудили команду Чедомира Яневски. Хозяева взяли мяч под свой контроль, заработали три-четыре угловых за несколько минут. Зенитовцы играли с настроением, видимо, очень хотят финишировать на вершине таблицы.



Хозяева сделали акцент на правый фланг атаки, причём не только из-за активности Эмилиано Ригони. Там ещё и слабейшее звено в обороне «Вардара». С фланга Бесира Демири и пришёл гол, который «Зенит» забил после выброса аута. Артём Дзюба опередил украинца Евгения Новака и хитро продлил полёт мяча передачей в касание, а Дмитрий Полоз ворвался в свободную зону, после чего неотразимо пробил. Очень простой гол! Сине-бело-голубые реализовали первый же удар в створ ворот.

Дзюба не забивает пенальти

«Вардару» становилось всё тяжелее успевать за движением мяча, и вскоре зенитовцы заработали пенальти. Опять Новак не справился с Дзюбой – нарушил правила в штрафной. Центрфорвард сам решил наказать гостей, однако сработало правило согласно которому футболист, заработавший одиннадцатиметровый, не должен подходить к «точке». Артём ударил плохо – голкипер Филип Гачевски стал героем эпизода.

Промах Дзюбы с пенальти сохранил интригу и дал надежду «Вардару» перевернуть игру. Какая-то острота у гостей исходила от армянской связки Амбарцумян – Барсегян на правом фланге и 29-летнего бразильского плеймейкера Жуана Фелипе. Но у Лодыгина, которому очень нужна хорошая практика перед «Спартаком», не было по-настоящему сложной работы.



«Зенит» успокоился. Сценарий этой игры стал напоминать сценарий первого тайма дерби с «Тосно». Если бы на перерыв команды ушли при счёте 1:0, то было бы полное совпадение. Однако бедолага левый защитник «Вардара» Демири привёз гол в свои ворота глупой потерей в центре. Хозяева тут же организовали контрвыпад. Дзюба, правда, едва не сбил такт атаки, однако Ригони красивым ударом положил второй мяч.

Почти сорок тысяч на трибунах

После перерыва Манчини выпустил Себастьяна Дриусси вместо Олега Шатова. Возможно, это была плановая замена, чтобы каждый из них получил по 45 минут. Зенитовская схема от перестановки не изменилась: просто Дмитрий Полоз ушёл на левый фланг, а Дриусси действовал в паре с Дзюбой. Сам Артём покинул поле на 69-й минуте, так и не отличившись. Хотя, казалось бы, «Вардар» идеальный соперник для пополнения бомбардирского счёта. Именно в ворота македонцев центрфорвард «Зенита» забил свой единственный до минувшего воскресенья гол в сезоне, а сегодня отдал голевую передачу и заработал пенальти. Играй сине-бело-голубые с «Вардаром» каждую неделю, Дзюба поборолся бы за «золотую бутсу»…

Второй тайм, по сути, превратился в формальность. Зенитовцы играли в своё удовольствие, без какого-то напряжения, а вот македонцы сумели прибавить. Активизировался атакующий полузащитник Джамбул Джигаури. Теперь Лодыгин совершил уже пару сейвов после проходов грузинского «технаря». Однако в компенсированное время Деян Блажевски всё-таки лишил Юрия «сухаря».



По ходу игры диктор объявил количество зрителей – 38 196 человек. Внушительная аудитория для матча, не имеющего особой турнирной ценности. Старый-добрый «Петровский» собрал бы на такую игру в конце ноября от силы 15 тысяч болельщиков, но поклонники «Зенита» уже привыкли к комфорту нового стадиона. На улице – холодильник, а внутри «Арены Санкт-Петербург» тепло и уютно, как дома на диване. Что ещё нужно, чтобы ноги сами несли на футбол?



Команда Манчини одержала четвёртую победу в пяти турах. 7-го декабря «Зенит» ждёт сложный матч в Сан-Себастьяне. Но сейчас все мысли только о «Спартаке».