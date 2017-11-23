Фарфан вернулся, чтобы разрывать. «Локомотив» близок к выходу в плей-офф

После минималистичной победы над «Анжи» состав «Локомотива» получил важнейшее дополнение. Сполна отметивший выход сборной Перу на чемпионат мира Джефферсон Фарфан вернулся в Москву и моментально отправился в стартовый состав. Фокита и до этого всю осень выглядел окрылённым, а в холодный черкизовский вечер, первый футбольный после игры с Новой Зеландией, ему ещё и везло. Кажется, вселенная всеми силами делает конец года максимально волшебным для перуанца.

«Локомотив» был как всегда на грани усыпляющей монотонности обстоятелен. Немного эмоций добавляла только не самая уверенная игра Антона Коченкова на выходах, но в остальном это был типичный «Локо»: постараться выжить соперника из своей штрафной, прагматично использовать свои шансы в атаке. На 15-й минуте хозяева впервые проверили правый датский фланг Петера Анкерсена. Ману Фернандеш прокрался защитнику за спину и устроил пожар в штрафной «Копенгагена» — гости отбились, но ненадолго. Виталий Денисов спустя пару минут пробрасывает мяч мимо того же Анкерсена, несётся в свободную зону и мяч транзитом через Алексея Миранчука доходит до Фарфана. Тот скрывает удар за длиннющей ногой Вавро, и вратарь Робин Ольсен к такому не готов — мяч проскакивает ему между ног, 1:0!

«Гаген» со скандинавским спокойствием отнёсся к произошедшему. Датчане и до этого старались больше владеть мячом, а после гола перехватили инициативу полностью. Да, дело не доходило до ударов, но хозяевам приходилось больше бегать без мяча, что на морозном воздухе моментально сказалось. Ближе к 30-й минуте стало очевидно, что Игорь Денисов снова не всегда успевает за действиями соперников в своей зоне.

Ответный гол, впрочем, не стал следствием усталости «Локомотива». Перевод через всю штрафную не выглядел смертельным, но Беньямин Вербич сначала идеально обработал мяч — так, что тот замертво встал на шикарном черкизовском газоне, а затем тремя движениями соорудил мини-шедевр. Первые два действия ушли на нейтрализацию Владислава Игнатьева, а третьим словенец исполнил зеркальную копию Арьена Роббена — правой ногой запулил мяч по фантастической траектории в дальнюю девятку. У Коченкова было место в первом ряду на этом представлении — он даже удивиться не успел, как счёт сравнялся.

«Копенгаген» продолжил напирать, используя чуть лучшую физическую готовность — но делали датчане это довольно однообразно, и самым показательным эпизодом стал тот, где гости трижды залезали под заблокированные удары. «Локомотив» на режиме энергосбережения дожил до перерыва, а почти сразу после возобновления игры забил. Если «Копенгаген» после блоков продолжал лупить в защитников, но «железнодорожники» преобразовали пару отскоков в гол. Мяч заметался у вратарской, как в пинболе, а нашёл спокойствие только в ногах человека, у которого сейчас получается всё. Джефферсон Фарфан ненадолго отлучался, чтобы вернуться и разорвать соперника в важнейшем для команды матче.

«Копенгаген» был озадачен и ответил градом ударом выше ворот — в стиле мариборской одиссеи «Спартака». Кверквелия и компания продолжали держать штрафную хозяев под запретом для гостевого обстрела — изощрался только тот же Вербич, который с пугающей частотой находил свободные зоны на левом фланге. В одном из таких эпизодов всё закончилось не самым опасным навесом, который едва не превратил в гол Коченков: вратарь не слишком уверенно пошёл на выход, отбросил мяч в тело Кверквелии, и на счастье команды Юрия Сёмина у соперника не нашлось игрока, который запихнул бы бесхозный мяч в штрафную.



Впрочем, до конца игры это так и был самый опасный момент «Гагена» во втором тайме. Навал на последних минутах удачи не принёс — даже Ольсен в штрафной «Локомотив» не напугал. Вербич в этот вечер забил самый красивый мяч, но королём остался вс же перуанский парень в майке другой команды.