Журналисты подарили Дзюбе пирожки. Но он всё равно промолчал

«Зенит» у себя дома в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы обыграли «Вардар». Голами у петербуржцев отметились Дмитрий Полоз и Эмилиано Ригони. Гости сумели отыграть один мяч стараниями Деяна Блажевски.

«То же самое, что спрашивать президента Путина…»

После победы Роберто Манчини вдруг заговорил о Владимире Путине.



— Довольны ли вы игрой Дзюбы? Почему он исполнял пенальти?

— Я в целом доволен его игрой. Вышло так, что пенальти бил именно он. Пенальти часто не удаются тем, кто их исполняет. Так получилось.

— Насколько важно то, что у «Спартака» было на два дня больше на подготовку?

— Мы не можем думать сейчас о «Спартаке» после завершения матча с «Вардаром». Мы начнём думать о «Спартаке» завтра. Даже не задумывались об этом еще. Посмотрим, что будет завтра.



— Оказывает ли влияние мнение болельщиков и прессы на вас с точки зрения выбора состава?

— Абсолютно никакое не оказывает. Тогда бы я просто не был тренером. То же самое, что спрашивать президента Путина о том, влияет ли на него пресса.



— Шатов дернул мышцу. Насколько это серьёзно?

— Пока мы не знаем. Думаю и надеюсь, что она будет несерьёзной.

«Спартак» в голове. Манчини побеждает без Кокорина «Зенит» выиграл у «Вардара» без Александра Кокорина и некоторых других игроков основы. Петербуржцы сохранили лидерство в группе.

Пирожки Дзюбы

Накануне матча с «Вардаром» Артём Дзюба заявил, что его разочаровали журналисты и поэтому он перестал с ними общаться. Чаще всего нападающий в микст-зоне отнекивался «пирожками». В четверг корреспонденты решили удивить футболиста и преподнести ему угощение.



— Артём, пирожки. Приятного аппетита! — сказала Дзюбе одна из журналисток. — Спасибо», — ответил немного удивлённый Артём и принял подарок. Пирожки, кстати, были с картошкой.

«Надеюсь забить «Спартаку»

Эмилиано Ригони вкусностей не предлагали, зато расспрашивали о потрясающем голе в ворота «Вардара» и предстоящей встрече со «Спартаком».



— Вы уже забили шесть мячей. Это ваш самый результативный сезон?

— Нет, в «Индепендьенте» я забивал 12. Но я на правильном пути.

— Это самый красивый гол в вашей карьере?

— Один из самых красивых, который я забил за «Зенит»



— В понедельник встреча со «Спартаком». Самый холодный матч предстоит для вас?

— Да, я уверен! Когда играешь, особо нет разницы — холод или жара. Но одеться нужно будет потеплее.



— Откроете счет своим голам в чемпионате России в понедельник?

— Надеюсь!

10 игроков РФПЛ, которые больше всего подорожали с начала сезона «Зенит» не платил нам за эту статью.

«С Манчини лично не говорил»

Кристиан Нобоа давно не общался в микст-зоне и, кажется, немного подзабыл русский язык, так как с трудом подбирал слова.



— Мы действовали хорошо, быстро, — заявил полузащитник «Зенита». — Просто играло много футболистов, которые давно не выходили на поле или появляются в основе не так часто, поэтому начало было немного тяжёлым. Ты долго не играешь, а потом выходишь на 90 минут. Самое главное, что мы выиграли. Мы вели 2:0, но это была непростая игра. Надо было доказать тренеру, что мы способны играть в составе «Зенита» и дальше, в том числе и в чемпионате России.



— Чего ждёте от матча со «Спартаком»?

— Это будет дерби. Будет тяжелая игра, но нашей команде по силам победить в Москве.

— У вас был личный разговор с Манчини по поводу того, что вы почти не играете?

— Мы не общались с тренером. Говорить надо, когда играешь. А когда не играешь, зачем разговаривать? Тренер — главный, он решает, кто будет играть, а кто нет.



Миха Мевля рассказал о повреждении, который получил по ходу игры.



— Я получил удар по мышце, как в Казани, — признался защитник. — Это футбол и такое случается. Немного чувствую боль.



— Как оцените игру?

— Думаю, мы создавали достаточно шансов у ворот соперника, дважды забили с пенальти и заработали три очка для «Зенита».Мы с самого начали хотели идти на первом месте в группе и сейчас действительно лидируем. Надеюсь, мы сохраним это лидерство до конца.



— Впереди «Спартак»….

— Ждём игру, у них отличный стадион! Хотим заработать три очка.