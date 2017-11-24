От «Реала» до тюрьмы. Робиньо приговорён к 9 годам за изнасилование

«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы, Артёму Дзюбе подарили пирожки с картошкой — главные события дня.

«Зенит» обыграл «Вардар» в матче Лиги Европы

«Зенит», досрочно обеспечивший себе место в плей-офф Лиги Европы, в матче 5-го тура группового этапа на стадионе «Санкт-Петербург» со счётом 2:1 обыграл македонский «Вардар».



На 16-й минуте Дмитрий Полоз вывел хозяев поля вперёд. На 27-й минуте Артём Дзюба не реализовал пенальти — его удар с 11-метровой отметки отразил вратарь. В конце первого тайма Эмилиано Ригони удвоил преимуществ сине-бело-голубых. Гости сумели отыграть один мяч — в компенсированное ко второму тайму время это сделал Деян Блажевски.

В другом матче этой группы испанский «Реал Сосьедад» в Норвегии с минимальным счётом выиграл у местного «Русенборга» и вышел в плей-офф Лиги Европы.



В заключительном туре группового этапа «Зенит» 7 декабря сыграет в Испании с «Реалом Сосьедад».



Турнирное положение в группе L: 1. «Зенит» — 13 очков; 2. «Реал Сосьедад» — 12; 3. «Русенборг» — 4; 4. «Вардар» — 0.

«Спартак» в голове. Манчини побеждает без Кокорина «Зенит» выиграл у «Вардара» без Александра Кокорина и некоторых других игроков основы. Петербуржцы сохранили лидерство в группе.

Дубль Фарфана принёс «Локомотиву» победу над «Копенгагеном» в Лиге Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» принимал «Копенгаген». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



В составе «железнодорожников» дубль оформил перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан, а за датскую команду гол забил словенец Беньямин Вербич.



«Локомотив» набрал восемь очков и вышел на первое место в турнирной таблице своей группы, однако у «Шерифа» (6 очков) матч в запасе. Молдавская команда станет лидером группы в случае сегодняшней победы над «Фаставом».



Турнирное положение в группе F: 1. «Локомотив» — 8 очков (5 матчей); 2. «Копенгаген» — 6 (5); 3. «Шериф» — 6 (4); 4. «Фастав» — 2 (4).

Фарфан вернулся, чтобы разрывать. «Локомотив» близок к выходу в плей-офф Датчане забили самый красивый мяч, но за это очки не добавляются.

Дзюба получил в подарок от журналистов пирожки

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба по окончании поединка 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (2:1) получил от журналистов необычный подарок — пирожки.



«Артём, пирожки. Приятного аппетита», — сказала Дзюбе одна из журналисток.



«Спасибо», — ответил Артём и принял подарок.



Дзюба неоднократно игнорировал прессу после матчей, произнося лишь слово «пирожки» и пародируя таким образом известную фразу полузащитника Александра Рязанцева.

Журналисты подарили Дзюбе пирожки. Но он всё равно промолчал Не забивший пенальти форвард получает подарок после матча с «Вардаром», а Роберто Манчини вспоминает о Путине.

«Партизан» вышел в плей-офф ЛЕ, киевское «Динамо» проиграло «Скендербеу»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Партизан» принимал на своём поле «Янг Бойз». Встреча проходила на стадионе «Партизан» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голы забили Леандре Тавамба и Огнен Ожегович, а за швейцарцев отличился Муми Нгамалё. Таким образом, сербская команда гарантировала себе путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.



В другом матче, который проходил параллельно, «Скендербеу» обыграл на своём поле киевское «Динамо» со счётом 3:2.

Робиньо приговорён к девяти годам лишения свободы за изнасилование



Бывший нападающий сборной Бразилии и «Милана» Робиньо был приговорён судом к девяти годам лишения свободы за участие в групповом изнасиловании, сообщает ANSA.



Инцидент произошёл в Милане 22 января 2013 года. Сегодня, 23 ноября, миланский суд признал 33-летнего футболиста и ещё пятерых человек виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки.



Робиньо с прошлого года выступает за бразильский «Атлетико Минейро», в который перешёл из китайского «Гуанчжоу Эвергранд».



Игроком «Милана» форвард числился с 2010 по 2015 год. За карьеру Робиньо также успел поиграть в «Сантосе», мадридском «Реале» и «Манчестер Сити».

Йерро вновь назначен спортивным директором Федерации футбола Испании

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Фернандо Йерро вновь стал спортивным директором Королевской испанской футбольной федерации. О возвращении Йерро было объявлено в официальном «твиттере» «фурия роха».



Напомним, Йерро занимал аналогичную должность в испанской федерации с 2007 по 2011 год.



Ранее Marca сообщала, что такие футболисты, как Серхио Рамос, Херард Пике, Серхио Бускетс и Андрес Иньеста, приветствуют назначение 49-летнего Йерро.



После ухода из RFEF Йерро работал генеральным директором в «Малаге», был ассистентом Карло Анчелотти в «Реале» и главным тренером «Овьедо».