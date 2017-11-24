Как косячит защитник за € 42 млн. Самое интересное в Лиге Европы

Всё, что вы пропустили, болея за «Локомотив» и «Зенит» в еврокубке.

Пока «Зенит» и «Локо» приносили России очередные евроочки в таблицу коэффициентов УЕФА, в других матчах Лиги Европы решалась судьба команд, претендующих на плей-офф. О выступлении российских футболистов читайте тут и здесь, а сегодня мы собрали всё самое интересное из других матчей пятого тура.

«Астана» проиграла впервые за 17 домашних матчей

В последние годы «Астана» — абсолютно лучшая команда казахстанского футбола. Им принадлежит местный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии дома в еврокубках (учитывая квалификацию). Последний раз у себя команда проигрывала аж в июле 2013-го, с тех пор среди прочего сдержав мадридский «Атлетико» и обыграв «Селтик».

Однако вчера эту серию прервал «Вильярреал». Казахстанская команда забила первой, но затем пропустила ещё три мяча, а отыграться так и не смогла. После этой победы испанцы уже обеспечили себе участие в 1/16 финала Лиги Европы с первого места, а «Астана» рискует уступить вторую строчку пражской «Славии».

Ноунеймы из Швеции — главная сенсация турнира

Неизвестная шведская команда выбила из квалификационных раундов Лиги Европы «Галатасарай» и ПАОК, а теперь выходит с первого места из группы, обойдя «Атлетик», «Зарю» и «Герту».



В этом туре «Эстерсунд», который существует чуть больше 20 лет, обыграл дома «Зарю» и обеспечил себе место в плей-офф. Шведы продолжают оставаться главной сенсацией Лиги Европы (мы рассказывали о них ещё в июле).

Лось-тренер, похищенный президент и ещё 5 фактов о сенсации ЛЕ «Галатасарай» не добрался даже до третьего раунда квалификации Лиги Европы – его остановил шведский клуб, полный сказочных историй.

«Арсенал» проиграл, но занял первое место

Многие английские топ-команды считают Лигу Европы недостаточно привлекательным турниром, чтобы прилагать здесь какие-то усилия. Вот и Арсен Венгер использует ненужные ему игры в еврокубке как проверку для своей молодёжи. Мэйтленд-Найлс, Нелсон, Нкетиа — вряд ли вы слышали эти фамилии. И они играют не за «Кёльн».

Хотя стоит признать, что британские тинейджеры Венгера играют качественнее, чем средние европейские команды из ЛЕ. Пускай в Германии «Арсенал» проиграл, но в группе всё равно занял уверенное первое место. Против топ-соперника защитник сборной России Константин Рауш отбегал 52 минуты и не запомнился практически ничем.

Зато другой россиянин на поле, арбитр Владислав Безбородов, со своей бригадой отработал матч на пятёрку. Пенальти в ворота лондонцев, который стал для «Кёльна» победным, был стопроцентным. Да и другие вопросы к нашему судье со стороны команд вряд ли возникли.

«Милан» — самая противоречивая команда этого сезона

Летом «Милан» потратил € 200 млн на трансферы, и почти четверть это суммы — на защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Он сразу же стал капитаном команды, но её результаты не слишком улучшились. Ошибка Бонуччи шикарно иллюстрирует нынешнюю игру «Милана»: на 21-й минуте матча с «Аустрией» он упустил нападающего и побежал спасать пустые ворота. Защитник пытался выбить мяч в подкате, но он получился настолько неудачным, что мяч прошёл между его ногами, изменил направление и вкатился в ворота. Смотрите сами.

Правда, вскоре «Милан» всё-таки исправился за капитана, отгрузив «Аустрии» пять голов. Удивительно, но даже Андре «Новый Криштиану» Силва смог сделать дубль, тогда как в Серии А за 13 туров на его счету 0 голов.

«Эвертону» уже ничего не поможет

Смена тренера не дала «Эвертону» нужной встряски — ливерпульская команда продолжает падать всё ниже. На этот раз англичане дома проиграли «Аталанте», причём до 85-й минуты ничего страшного не происходило. «Эвертон» «горел» 1:2, причём итальянцы ещё и не забили пенальти, — но за такой счёт по крайней мере не стыдно. Но в концовке матча футболисты «Аталанты» просто унизили соперника. Три гола влетели в ворота Роблеса за 9 минут — с 86-й до 4-й добавленной. Такого «Гудисон Парк» не видел давно.



В своей группе «Эвертон» набрал всего одно очко — даже у кипрского «Аполлона» больше. «Аталанта» же благодаря этой победе вышла в плей-офф Лиги Европы, отпраздновав это событие в раздевалке, задействовав табло арбитра.

Кто уже вышел в плей-офф Лиги Европы: «Вильярреал», «Динамо» Киев, «Партизан», «Брага», «Милан», «Аталанта», «Лион», «Стяуа», «Виктория Пльзень», «Арсенал», «Ред Булл Зальцбург», «Эстерсунд», «Лацио», «Ницца», «Зенит», «Реал Сосьедад».