Коэффициенты УЕФА: снова увеличиваем отрыв от Португалии

Россия

Специфика жребия еврокубков – хотя там при составлении календаря и учитывают, что в декабре у нас холодно, – подкинула нам четыре домашних матча за неделю. ЦСКА и «Локомотиву» попались соперники, примерно равные по классу, на важные с турнирной точки зрения матчи. «Спартаку» и «Зениту» – явно уступающие в классе выскочки. Ну… вы сами знаете, кто в итоге сам безропотно отдал 0,200 балла, и на фоне этого странно читать размышления о возможной победе «Спартака» над «Ливерпулем» через две недели.

Но потеря очков с «Марибором» не стала фатальной ни для красно-белых, ни для нашего положения в таблице коэффициентов. Мы ещё сильнее нарастили отрыв от Португалии, сократили отставание от Франции и теперь отстаём от Франции менее чем на 3,000 балла. Учитывая большое представительство французов и хотя бы «ПСЖ», протиснуться на пятое место в таблице коэффициентов будет нереально. Но поджать и сократить отставание к следующему сезону – можно попробовать. К тому же все наши команды могут попасть в весеннюю стадию еврокубков: для России удивительное достижение.

Франция

К весне Франция сохранит только четыре команды и уже точно потеряет своего чемпиона. «Монако» Леонарду Жардима переживал ежегодный период реинкарнации и освежения состава после распродажи, но в группе с голодными до успехов «Бешикташем», «Порту» и «Лейпцигом» полуфиналист предыдущей Лиги чемпионов оказался всего лишь кормом, приманкой. 1:4 дома от новичка ЛЧ «Лейпцига» – лучший сигнал проваленного еврокубкового сезона. «Монако» Жардима три года подряд выходил на максимальную мощность к весне, как раз из-за обновления крови, но в еврокубках не получится проверить прогресс монегасков.

Остальные все готовы к весне. «Пари Сен-Жермен» до ноября не пропускал в Лиге чемпионов, от «Селтика» и Мусса Дембеле получил уже на 56-й секунде… не надо было дерзить так быстро. Шотландцы врезали звёздам «ПСЖ» однажды, но получили град из семи голевых ударов. «Лион» тоже спокойно оформил разгром, «Ницца» – уверенную победу, и обоих мы увидим весной в плей-офф Лиги Европы. «Марсель» ещё не обеспечил себе весну, но за тур до финиша идёт вторым в группе.

Да, если вас смущает итоговый коэффициент за неделю – не смущайтесь. Шесть очков, набранных в матчах, в сумме дают 1,000, который теряется только из-за свойства дробных чисел. Считаются именно набранные очки в копилку федерации, и 7 очков за тур – это 1,167 балла.

Португалия

У Португалии тоже выпадет как минимум один клуб. Тоже чемпион. И даже причины ужасного сезона в Лиге чемпионов похожи. «Бенфика» сильно обновила состав за лето, устроила традиционную распродажу, но лидеров (Эдерсона, Линделёфа, ушедшего зимой Гедеша) толково заменить не удалось, оставшиеся лидеры (Луизао, Пицци, Жонас) провели невыразительный турнир в группе, а новые звёздочки (как Свилар) поплыли под общим давлением. Заново сотканная «Бенфика» обычно прибавляет к началу зимы, но сейчас подъём и сыгранность помогут только в домашнем чемпионате.

Высокие шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов – только у «Порту». «Драконы» дома сыграют с утонувшим «Монако», и им достаточно набрать столько же очков, сколько у «Лейпцига»: тогда прагматичная команда Сержиу Консейсау будет выше по личным встречам. «Спортингу» для попадания в плей-офф надо намного больше – побеждать на «Камп Ноу» и ждать, что «Ювентус» потеряет очки в Греции. Причём оба условия должны совпасть.

Высока вероятность, что в весеннюю стадию еврокубков Португалия делегирует всего три команды. «Витория Гимарайнш» подвисла в своей группе Лиги Европы, к последнему туру опустившись на последнее место. Шансы на плей-офф ещё есть, но опять же должно сойтись два сценария – поражение «Марселя» и победа над «Коньяспором». «Брага» уже точно сыграет в Лиге Европы весной.

Что дальше?

Россия остаётся четвёртой страной в Европе по набору очков в таблицу коэффициентов. Чтобы удержать темп, стратегически здорово было бы получить хотя бы одну команду в плей-офф Лиги чемпионов, но вероятность этого низка – «Спартаку» нужно будет ловить на контратаках «Ливерпуль», а ЦСКА нужен положительный результат в Манчестере и неудача «Базеля» в последнем туре. В любом случае хорошо для общей ситуации, что все четыре клуба должны продолжить еврокубковую кампанию весной – теоретически осечку может допустить только «Локомотив», которому через две недели ехать в Чехию к «Злину».



Все очки, набранные нашими клубами в таблицу коэффициентов, – не зря. Со следующего сезона у Португалии будет на один клуб меньше, и уже португальцам будет легче нас догонять. В прошлый раз три квоты для России в Лигу чемпионов удалось удержать лишь на три сезона. Сейчас, вероятно, удастся удержать как минимум на два.