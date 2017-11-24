«Это — торт! Это — месть! Это — атака!» Прогнозы на 18-й тур РФПЛ

«Спартак» перед матчем с «Зенитом» отдыхал на два дня больше соперника. Как это скажется на главном матче тура? Угадываем.

В нашем конкурсе прогнозов как в известной пословице — то густо, то пусто. Вслед за самым малорезультативным туром в сезоне наступил самый результативный.

В 17-м туре участники набрали на троих 43 очка, вписав сразу две новые строки в таблицу лучших результатов сезона.

Наш читатель из Москвы Александр Горбовицкий угадал счёт матчей «Арсенал» – «Рубин», «Анжи» – «Локомотив» и «Ростов» – «Амкар», разницу в игре «Динамо» – «Ахмат», а также исходы встреч «Уфа» – «Урал» и «Зенит» – «Тосно». Итог — 20 баллов. И это второй результат сезона.

А лидер турнира Александр Мостовой в этом туре играл во второй раз и уступил не только своему результату, но и читателю. Уважаемый эксперт угадал счёт матча «Динамо» – «Ахмат», разницу в играх «Арсенал» – «Рубин» и «Анжи» – «Локомотив», а также исходы матчей «СКА-Хабаровск» – ЦСКА, «Уфа» – «Урал» и «Зенит» – «Тосно». Тем не менее 14 очков — это тоже один из лучших результатов сезона.

Лучшие результаты



Александр Мостовой — 22 (3-й тур)

Александр Горбовицкий (Москва) — 20 (17-й тур)

Антон Терехов (Москва) — 17 (5-й тур)

Алексей Степанян (Краснодар) — 17 (2-й тур)

Борис Игнатьев — 15 (5-й тур)

Александр Мостовой — 14 (17-й тур)

Михаил Тяпков — 14 (13-й тур)

Андрей Васильев (Нижний Новгород) — 14 (6-й тур)

Алина Матинян набрала в туре 9 очков, угадав счёт матча «Ростов» – «Амкар», а также исходы игр «СКА-Хабаровск» – ЦСКА, «Краснодар» – «Спартак», «Анжи» – «Локомотив» и «Зенит» – «Тосно».

Положение после 17-го тура

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Прогноз специалистов

Максим Деменко, известный в прошлом футболист:

«Амкар» – «Динамо» — 0:1

Я очень переживаю за своего товарища Дмитрия Хохлова. Матч будет тяжёлый, тем более в Перми. Надеюсь, что с минимальным счётом всё-таки «Динамо» обыграет «Амкар». Знаю, что это будет тяжело, «Амкару» тоже нужны очки.



«Тосно» – «Арсенал» — 1:1

В этом матче поставлю на ничейный результат. «Тосно» дома хорошо играет. «Арсенал» команда посильней на данный момент, даже в плане очкового запаса. Поставлю на ничейный счёт 1:1.



«Ахмат» — «Уфа» — 1:1

Самый непредсказуемый матч. «Ахмат» вроде бы набрало ход сейчас. Поле хорошее, сама атмосфера, которая поддерживается на «Ахмат Арене», — это потрясающе, хоть многие и говорили за микрофон. «Уфа» — крепкая команда. Семак вытягивает максимум из того, что есть. Поставлю на ничейный результат, потому что «Уфа» и хорошо, и не очень играет на выезде.



«Урал» — «Краснодар» — 1:2

Поставлю на «Краснодар», хотя «Урал» хорошо играет дома против «Краснодара», всегда давал бой. Поставлю на минимальный счёт 2:1 в пользу «Краснодара». «Краснодар» сейчас сильнее, хоть и выступает моментами. То в чемпионате проиграли три игры, потом опять начали выигрывать.



«Рубин» — ЦСКА — 0:1

Минимальный счёт. ЦСКА хорошо проявил себя в игре с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Что касается «Рубина», Курбан Бердыев строит команду, но пишут то про финансовые вопросы, то про что-то ещё. Казанцы будут мотивированы отобрать очки у ЦСКА, но на данный момент «армейцы» сильней.



«Ростов» — «Анжи» — 2:0

На «Ростов» надеюсь. В последних играх «Анжи» мы видели, что команда даёт бой. Против такой команды тяжело играть. «Ростову» если не набирать очки – это всё. Зона вылета практически гарантирована. Думаю, «Ростов» максимально настроится на эту игру. Поставлю на счёт 2:0 в пользу «Ростова».



«СКА-Хабаровск» — «Локомотив» — 0:1

Очень тяжёлый матч будет для «Локомотива». С одной стороны, он сейчас мотивирован, после хорошей игры с «Копенгагеном». За командой интересно наблюдать. Юрий Палыч поставил игру, идут на первом месте. И в последние туры не хотелось бы, чтобы приближались другие команды. С другой стороны, поле и погодные условия всё-таки не самые комфортные. Поставлю на 1:0 в пользу «Локомотива».



«Спартак» — «Зенит» — 2:2

Это торт! «Спартаку», чтобы приблизиться, нужна победа. «Зениту» нужно не допустить этого. Играют две интересные команды. В любом случае не будет никакого закрытого футбола. У «Зенита» будет интегрированный состав. Понятно, что Лунёв сейчас не играет из-за травмы, будет Лодыгин стоять. Однозначно будут играть Смольников, Кокорин, Мевля, Маммана. Выйдет оптимальный состав, и игроки, которые не играли, будут готовиться к этому матчу.

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Прогноз читателей

Иван Колесников (Санкт-Пететрбург):

«Амкар» — «Динамо» — 1:1

«Амкар» в последних восьми турах проиграл лишь однажды, правда, как раз в домашнем матче. С другой стороны, пермяки в последних пяти турах не побеждали, а «Динамо» в двух последних гостевых матчах играло вничью. Наиболее вероятным исходом видится результативная ничья.

«Тосно» – «Арсенал» — 1:2

У «Тосно» в последних двух матчах 8 пропущенных голов, а если брать в расчёт отстранение от работы помощников главного тренера, то и начало внутреннего раздрая. У «Арсенала» только одно поражение в пяти последних турах, трёхматчевая беспроигрышная серия и победы в двух последних гостевых матчах. Тула должна побеждать.

«Ахмат» — «Уфа» — 1:2

«Уфа» в двух из трёх последних гостевых матчей непременно брала очки, сыграв вничью с ЦСКА и в Хабаровске. «Ахмат» дома нестабилен, и нет ясности с главным тренером. Логичнее поставить на ничью, но рискну предположить победу гостей.

«Урал» — «Краснодар» — 2:1

«Краснодар» в этом чемпионате очень весёлый, его трудно анализировать, надо гадать. С «Уралом» проще. Дома екатеринбуржцы трижды победили, шесть раз сыграли вничью и ноль проиграли. Раз «Краснодар» в прошлом туре крупно проиграл «Спартаку», то теперь, по идее, надо ставить на «быков». Но мы пойдём другим путём.

«Рубин» — ЦСКА – 0:0

ЦСКА слишком измучен сейчас Лигой чемпионов, травмами и прочими неприятностями, чтобы вскрыть оборону уже потихоньку становящегося бердыевским «Рубина» и пропустившего два гола в последних пяти матчах. Забили казанцы в этих же матчах также два мяча, так что ставим на безголевую ничью.

«Ростов» — «Анжи» — 1:1

«Ростов» не побеждал в 11 турах подряд, не брезгуя и домашними поражениями. «Анжи» брал очки в Москве в матче со «Спартаком», в Грозном, победил в Перми. И смотрится команда Скрипченко вполне. Ну насколько вообще вполне может смотреться команда, занимающая 15-е место в РФПЛ. Ставим на ничью.

«СКА-Хабаровск» — «Локомотив» — 1:0

«Локомотив» так не хотел ехать в Хабаровск, что прям очень сильно хочется пожелать победы хозяевам. Хотя логика говорит об обратном, в последних трёх домашних матчах СКА не побеждал.

«Спартак» — «Зенит» — 1:2

Матч равных на сегодняшний день соперников, у «Спартака» было больше времени на отдых после еврокубков, у «Спартака» бешеная мотивация после 1:5 в первом круге, «Спартак» не проигрывал на протяжении 10 туров. Но это всё в подобных матчах не работает. Поэтому просто ткну пальцем в небо и назову тот исход, который хотелось бы увидеть.

«Спартак» в голове. Манчини побеждает без Кокорина «Зенит» выиграл у «Вардара» без Александра Кокорина и некоторых других игроков основы. Петербуржцы сохранили лидерство в группе.

Прогноз журналистов

Александр Говоров, корреспондент «Чемпионата»:

«Амкар» — «Динамо» — 1:1

«Динамо» не выигрывает уже четыре матча. Безвыигрышная серия «Амкара» и того больше. Есть подозрение, что при непростых погодных условиях будет много борьбы и всё завершится ничьей.

«Тосно» — «Арсенал» — 1:2

Внутри «Тосно» сейчас не лучшая атмосфера. Помощников Дмитрия Парфёнова Владимира Бесчастных и Владимира Щербака неожиданно отстранили от работы с командой из-за слабых результатов в последних турах. Вряд ли это пойдёт на пользу команде, и тульский «Арсенал» должен этим воспользоваться.

«Ахмат» — «Уфа» — 2:0

Даже в не самый удачный сезон «Ахмат» традиционно хорошо выступает дома. «Уфа», наоборот, в гостях выглядит значительно слабее, чем дома. Состав грозненцев позволяет рассчитывать на чуть более высокое место, чем нынешнее девятое, поэтому предположим уверенную победу «Ахмата» в этой встрече.

«Урал» — «Краснодар» — 2:2

Предсказывать результаты матчей «Краснодара» в этом сезоне – дело неблагодарное. Получив звонкую пощёчину в предыдущем туре от «Спартака», краснодарцы захотят реабилитироваться и побегут вперёд. «Урал» этим воспользуется, но и атака команды Игоря Шалимова всё-таки весьма неплохая по меркам РФПЛ, чтобы забить пару мячей. Ждём результативную и весёлую ничью.

«Рубин» — ЦСКА – 1:1

По традиции после матчей в еврокубках любой команде тяжело вернуться в ритм национального чемпионата. А состав ЦСКА вообще выкашивается после каждого матча. Оставшиеся бойцы Виктора Гончаренко всё равно сыграют лучше «Рубина», но подопечные Курбана Бердыева найдут свой шанс после стандартного положения.

«Ростов» — «Анжи» — 2:0

Сначала никто не ждал стремительного взлёта от «Ростова», а теперь все удивляются не менее стремительному падению. Когда-то это должно закончиться, так как играет команда не так плохо, как об этом говорят результаты. «Анжи» по-прежнему ищет стабильную игру и вряд ли найдёт её в Ростове.

«СКА-Хабаровск» — «Локомотив» — 1:0

Руководство и тренерский штаб «Локомотива» всю неделю жалуются на ужасные условия, в которых, вероятно, пройдёт этот матч. Как и ЦСКА, «Локо» приедет в Хабаровск после матча в еврокубке и банально проиграет сопернику в физической готовности.

«Спартак» — «Зенит» — 4:2

Рискнём предположить, что именно в Тушино будет сыгран самый результативный матч тура. Несмотря на очередной конфуз с «Марибором», необходимо признать, что красно-белые набрали отличную форму и наверняка захотят отомстить за матч первого круга в Санкт-Петербурге. «Зенит» согласится на открытый футбол, но забьёт меньше соперника.