Винтики вне системы. «Игроки Бердыева» как феномен российского футбола

Иван Новосельцев провёл юбилейный, 10-й матч сезона… на скамейке запасных «Зенита». В чемпионате страны рыжеволосый защитник насиделся на ней вдоволь – в еврокубке удостоился такой «чести» впервые. Казалось бы, уж в проходной-то с турнирной точки зрения встрече с заведомо предсказуемым концом Роберто Манчини мог бы уважить одного из самых экстравагантных персонажей РФПЛ – хотя бы минут 10-15 игровых выделить. Но нет. Все активности Новосельцева в четверг ограничились предматчевой разминкой и лёгким разогревом по ходу дела – во избежание переохлаждения. Однажды оператор, словно пытаясь сообразить, где же видел это лицо, несколько секунд держал в фокусе колоритного питерского бородача. А вспомнив, более к нему не возвращался. Повода не представилось – уже, впрочем, по традиции.

Фамилия Новосельцев стала именем нарицательным. Если раньше она ассоциировалась с перспективным защитником, потенциальным наследником Березуцких, а то и Игнашевича в сборной, то теперь вызывает в массах преимущественно отрицательные эмоции. Мужик-работяга с трибуны воспринимает его как баловня фортуны, у которого в 26 лет не осталось стимулов к самосовершенствованию, поскольку жизнь и так удалась: многолетний контракт с самым благополучным клубом страны в кармане – можно больше не уродоваться. Статистика Ивана – 1 (один) сыгранный матч за полсезона из 27 – в канву этой версии замечательно укладывается.

Свободу товарищу Новосельцеву. Главная история трансферного дедлайна Это не про Мбаппе и не про Коутиньо. Это про нас.

На самом деле всё не так просто. Игровая неустроенность Новосельцева – это не только вина, но и – да-да – беда футболиста. Я даже готов поверить, что он последним уползает с поля в Удельном парке, до потери пульса таскает железо в тренажёрке и кушает только здоровую, полезную для организма пищу. Но, видите ли, в чём дело, природу не обманешь. У каждого футболиста есть предел возможностей, и Новосельцев его, похоже, достиг на прошлом месте работы. А что достопочтенный мистер Луческу этого не понял, так это же его проблемы, а не игрока, верно?

Иван как раз поступил грамотно – с точки зрения семьи, будущего. Вот вы, лично вы отказались бы от «контракта жизни», ежемесячно до этого испытывая перебои с зарплатой на хронически безденежных предприятиях? Да ладно вам, как миленькие подписали бы. Смиритесь, что ему повезло чуть больше, и порадуйтесь за человека (если ещё не утратили этой способности).

Но я, вообще-то, о другом хотел поговорить. Не столько о конкретном футболисте N, сколько о феномене под условным названием «Курбан и его команда». Вот он действительно заслуживает глубокого изучения ввиду своей эксклюзивности.



В российском футболе существует только один мастер, который, кажется, и медведя научит пройти по флангу и подать в штрафную. Из людей, регулярно попадающих по мячу, он крепкие команды лепит. Из более-менее толковых, мастеровитых игроков – чемпионские и вице-чемпионские.



Бердыев как никто другой умеет вытащить из футболиста всё, что в него заложено природой, а иногда даже чуть больше. Только одному ему известными методами заставляет прыгнуть выше головы, выйти за рамки амплуа и за границы стереотипов. То, что в других командах эти люди в лучшем случае остаются на достигнутом уровне, а в худшем – возвращаются на круги своя, в середнячество, служит самым убедительным доказательством педагогической и тренерской гениальности КБ. Не меньшим, чем медали на стене его кабинета.



Не думайте, что история Новосельцева единственная в своём роде. Она резонансная, но не уникальная. Только из серебряного «Ростова», предыдущей авторской работы туркменско-российского мастера, минимум полдюжины человек проиграли от расставания с Бердыевым. Не в денежном – в этом скорее выиграли – игровом отношении.



Вот смотрите. Вратарь Медведев: был рекордсменом чемпионата по количеству сухих минут в чемпионате – стал вторым-третьим вратарём «Локомотива». В этом сезоне Никита играл только в кубковых турнирах, и оба раза неудачно: трёшка от «Крыльев Советов», двушка – от «Шерифа». Дебют в РФПЛ на новом месте откладывается на неопределённое время.

Он вам не Димон! Медведев — самый «сухой» вратарь в истории чемпионата Вратарь «Ростова» Никита Медведев, не пропуская в РФПЛ уже 952 минуты, стал новым рекордсменом чемпионата, перекрыв достижение Нигматуллина.

Защитник Маргасов: был основным латералем дончан в самом успешном сезоне клуба – теперь сидит на красно-зелёной лавочке по соседству с Ротенбергом, ещё одним членом «серебряного» «Ростова». Кто бы что ни говорил о футбольных достоинствах Бориса Борисовича, у Бердыева он провёл половину матчей сезона – и случайным человеком на поле не выглядел. В столичном клубе Ротенберг сыграл 83 минуты. Во всех турнирах за полтора года.

Терентьеву с Нобоа повезло чуть больше недавних одноклубников. Эти хотя бы в Лиге Европы более-менее стабильно выходят – против «Вардара» намедни по 90 минут отбегали, припомнив подзабытый вкус игры. В чемпионате страны Денис с Кристианом уже два месяца довольствуются зрительской ролью. Эквадорца такое положение дел должно особенно сильно тяготить: ещё год назад он верховодил во второй команде России, лихо заколачивал мячи в ворота «Андерлехта», «Аякса» и даже, представьте себе, «Баварии». А теперь превратился в игрока ротации – не самое приятное ощущение для ветерана национальной команды Эквадора.

Природу этого явления, как мне кажется, исчерпывающе объяснил аналитик Алексей Зинин. «Брать игроков после Бердыева – повышенный риск, — делился он мнением с изданием «Бизнес Online» в начале осени. — У него они играют на своём максимальном уровне, и редко кому удаётся поддерживать его в других условиях, в других стилях игры. У него игроки используют свои сильные стороны и прячут слабые. Бердыев берёт футболиста и говорит, что конкретно от него требуется, а что ему категорически запрещено в той или иной фазе игры. В своё время я делал для «Динамо» заключение по Нобоа. И говорил им, что этот игрок, в голову которого Бердыевым вложена компьютерная программа. Он ответственно её исполняет, но если предоставить ему свободу, то компьютер начнёт подвисать. В итоге ни в «Динамо», ни в ПАОК, ни сейчас в «Зените» мы не видели того Нобоа, который был у Бердыева».



Теперь понимаете, почему ожидания болельщиков от Ивана Новосельцева слегка, скажем так, завышены, а упрёки справедливы в лучшем случае наполовину?



Странно другое – что большие денежные клубы никак не уяснят одной простой вещи: собрать эти втулки и шестерёнки в бесперебойно действующий механизм способен лишь один механик. В других руках они превращаются в набор малополезных деталей, сколько бы ни стоили по отдельности.

Кто из экс-ростовчан прописался в запасе