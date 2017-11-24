Налейте футболистам коньяку, чтобы не мёрзли! Жемчужинки Гамулы

Ну как вы, родные мои, соскучились? Приятно читать ваши добрые комментарии. Иной раз слеза наворачивается, как вы про меня пишете и хорошо отзываетесь. Значит, не зря я решил вести колонку на «Чемпионате». Зима на пороге, пожалуй, надо согреть вас моими словами и наблюдениями.

Сдаётся мне, что «Локомотив» замёрз ещё до полёта на матч в Хабаровск. Всю неделю только и читаю о предстоящей игре со СКА. Оказывается, на Дальнем Востоке в ноябре холодно. Ну кто бы мог подумать? Раньше такого никогда не было! Всегда на пляже коктейли с зонтиками потягивали на берегу Амура. Прям чудо для руководителей РФПЛ и остальных клубов. Теперь говорят, что игру с «Локомотивом» нужно переносить.

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Слава богу, что есть резервная дата – 25 февраля. Отличная погода будет в Хабаровске в это время. Я хорошо помню зиму там, ездил как-то в гости. В футбол играть в мыслях не было, но вышли с друзьями мяч попинать и дурака повалять. Снеговиками вернулись. Вот говорят – глобальное потепление, а на Дальнем Востоке про это ничего не слышали!

Я согласен, что при такой погоде нельзя играть ни в ноябре, ни в феврале. Но где же вы раньше были, когда даты назначались? Ну раз уж назначили – будьте любезны сыграть. ЦСКА вышел на поле, молча выиграл и уехал. Жалко Лёшку Березуцкого и Георги Миланова, но что поделать? Есть регламент, и ему нужно следовать. Вы спросите у них, захотели бы они переносить игру с «Манчестером Юнайтед» в Сочи, если бы на улице было минус 25 градусов? То-то же.

В моё время тоже приходилось играть в непростых условиях, но раньше с этим было попроще немножечко. Календарь можно было растягивать в разные стороны – как эспандер. Игру переносили на день, на два. Выходит, судья, затылок чешет и говорит: «Сегодня настроения нет, погода нелётная, приходите завтра». И на следующий день матч играли. Часто такое происходило. Но и часто играли при условиях намного хуже, чем в Хабаровске. Полярные медведи нам пальцем у виска крутили, когда мы на поле в шортах выбегали.

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Владимир Георгиевич Федотов про меня газетчикам говорил: «Гамула из гвоздей сделанный, я посмотрю на него, вроде бы сейчас выйдет и умрёт», — а мы и правда вчера выпивали хорошо. «Вышел, как начал всех возить, как начал брать, как начал делать. На все 100% выкладывается. На такого футболиста я всегда мог положиться».

А из недавнего — когда главным тренером «Ростова» был — у нас из строя вышло поле с подогревом. Ну и как в нашей удачливой жизни бывает – ударил мороз. Это была катастрофа. Мы потихоньку старались его реанимировать. Жидкости в эту систему вливали, выливали и заново переливали.



Благо температура к вечеру поднялась, и мы нормально сыграли с тульским «Арсеналом», их тогда ещё Димка Аленичев тренировал. Но что-то мы отвлеклись. Вернёмся к нашему холодному Хабаровску.

Не говорю, что пускай хоть апокалипсис — должны играть. Лучше играть на хорошем поле при болельщиках, которым сухо и комфортно (не путайте с рекламой подгузников), чем мяч возить в непонятных условиях. Я не знаю принципиальности наших руководителей. Поберечь здоровье футболистов прежде всего надо. Но перед матчем с ЦСКА об этом, видимо, забыли. Как и когда назначали «СКА-Хабаровск» матчи в ноябре и резервную дату в феврале?!

Я не сомневаюсь – «Локомотив» будет играть в Хабаровске. Но значит ребятам надо согреться. Дайте футболистам перед игрой по 50 грамм коньячку — и веселее пойдёт! Был у нас такой вратарь — Виктор Радаев, царствие ему небесное. В ЦСКА стал обладателем кубка СССР. Первый номер. Пенальти взял от Мирзояна. Потом как-то не сложилось у него, и в ЦСКА встал Астаповский.



Так вот, когда только-только начинался мороз, 0 или -1, Радаев сразу шёл в раздевалку. Перед игрой заходил, в перерыве и после матча – обязательно. За игру грамм 300-400 натягивал. Коньяка. Для согрева. И ничего – отлично играл.



Игрокам «Локомотива» и «СКА-Хабаровск» стоит налить по 50 грамм коньячку, чтобы не мёрзли. Правда, Фернандешу дашь, он, наверное, в другую сторону побежит. Ничего, помощь будет «армейцам», да и зрителям понравится. В такую погоду только самые стойкие придут – подарите им праздник.

Играть надо точно в Хабаровске. Закаляться и воспитывать в себе мужской характер. Учиться играть в любых условиях. А со своей погодой пускай едут в другое государство. Кому-то положено в Испании с утра до ночи загорать, то что, если мы не можем? Значит, надо готовиться.



А вам, мои читатели, желаю крепкого здоровья! Не замерзайте и не болейте!