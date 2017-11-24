Фарфан за две недели налетал больше, чем некоторые команды РФПЛ за сезон

Мы как-то подсчитывали, сколько в воздухе за весь сезон проведут клубы РФПЛ. Конечно же, лидером рейтинга стал «СКА-Хабаровск»: дальневосточный клуб за 30 туров налетает 180 тысяч километров.

1,5 недели в воздухе. Сколько летают клубы РФПЛ 11,5 дня в воздухе, переезды на автобусах и рейсы с пересадками. Выясняем, сколько километров преодолеют клубы Премьер-Лиги за сезон.

А вот нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан только за последние две недели преодолел расстояние в ~48 000 км. К слову, больше, чем «Тосно», «Амкар» или «Рубин» налетают за весь сезон.

Всё дело в стыковых матчах: сборная Перу в середине ноября боролась с Новой Зеландией за выход на чемпионат мира. Путь друг к другу не близкий, так что командам пришлось преодолеть Тихий океан и провести в самолёте 13 с лишним часов. Кстати, ФИФА специально увеличил перерыв на матчи сборных на один день, чтобы перуанцы и новозеландцы могли спланировать свои перелёты.

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За это время Фарфан успел вывести свою сборную на чемпионат мира, забив гол во втором матче, потанцевать в шапке-ушанке в центре Лимы, вернуться в Москву и сделать дубль в матче с «Копенгагеном». «Фарфан у нас летает как космонавт – из России в Перу, из Перу в Новую Зеландию и обратно. Он здорово подготовился к матчу, проявил волевые усилия. В футболе побеждает тот, кто играет с душой», — сказал после встречи с датским клубом Юрий Сёмин.

Впереди у «Локомотива» матч в Хабаровске, и если Фарфан полетит на матч, то количество часов в воздухе за 22 дня увеличится до…73. А суммарное расстояние составит ~60 280 км. И это уже будет больше, чем у 15 клубов РФПЛ (не считая СКА) за весь сезон.

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, как такие долгие путешествия сказались на здоровье Фарфана.

— Любой перелёт более двух часов по воздействию на организм можно приравнять к тренировке. Если же полёт длится более 6-7 часов и пересекаются 3-4 часовых пояса, то нагрузка на организм просто колоссальная! При этом нельзя забывать, что он не просто путешествовал, а принимал участие в важнейших матчах, отбирающих много сил. Полностью нивелировать воздействие на организм нельзя — усталость всё равно будет, но можно снизить негативный эффект таких перелётов за счёт правильно расписанного режима сна (в том числе в самолёте): спать надо вовремя и достаточно долго и глубоко.

Здесь на помощь могут прийти и снотворные растительного происхождения и даже определённые блюда. Кроме того, важно полноценно и максимально быстро восстанавливаться после нагрузок, грамотно дозировать нагрузки с учетом показателей крови и пульса. Также значимо снижают ощущение усталости хорошее настроение и мотивация. Все эти параметры у Фарфана на самом высоком уровне, и поэтому он не только хорошо перенёс эти перелёты, но и замечательно играет.