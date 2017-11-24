«Выпил бы вино с Моуринью, но не пью уже месяц». Италия ждёт его в сборной

Вы могли пропустить, но в кальчо случилась идейная революция. Футбол цикличен – идеи Арриго Сакки модернизируются, размешиваются с аргентинскими и испанскими идеями и снова становятся модными, возникая в головах тренеров из банков, низших лиг, со скамеек провинциальных команд. Хлынула новая волна откровенных нигилистов, чью работу Сакки, царь и бог Коверчано, просто не может оценить плохо. Критиковать Фабио Капелло за мёртвый стиль? Да запросто. Бороться за выживание с красивым футболом, наплевав на принцип «борись, сражайся, ломай кости»? Пропагандировать клинически нездоровую схему 3-7 в Серии В, как безумец Сандро Покеши? Всё в порядке. Так хотят изменить лицо футбольной нации, где катеначчо стало торговой маркой.

Толпа мощна и влиятельна. Маурицио Сарри, не снимая тренировочный костюм и затягивая сигарету между тактическими указаниями, построил в Неаполе команду, чьим стилем в атаке восхищается вся Европа. Что-то похожее лепит с «Ромой» Эусебио Ди Франческо. Оба ратуют за смелый атакующий футбол, обожают схему 4-3-3, даже завязывают команды вокруг игроков одной позиции – левых инсайдов (Инсинье, Перотти, ранее Берарди). Симоне Индзаги ставит на другую схему и немного иные принципы, но идею атакующего футбола сохраняет. Свой в этой толпе – Марко Джампаоло из «Сампдории», алленаторе, чья команда уже попала в зону еврокубков и не хочет оттуда вываливаться.

Он грохнул «Ювентус» и вернул Италии интригу Два года никто не мог победить «старую синьору» в Турине. До Симоне Индзаги.

Он мог заразить кальчо революционным подходом ещё раньше. Летом 2009-го «Ювентус» искал замену Клаудио Раньери, и идейный тренер из «Сиены» казался бьянконери интересным вариантом. Алессио Секко приехал к Джампаоло в Тоскану, обсудили трансферный бюджет, контракт, персонал… а через два дня порвали договорённости. Раздевалка «Ювентуса» под влиянием Алессандро Дель Пьеро настояла на преемственности, на своём человеке для клуба – как своим мог стать человек, не прыгнувший за карьеру игрока выше Серии В?

Дель Пьеро невольно стал контрреволюционером, а спустя три года остался за бортом, списанный другим революционером, Антонио Конте. Чиро Феррара, назначенный тренером «Юве» вместо Джампаоло, не продержался даже полный сезон. Джампаоло расстался с «Сиеной», ушёл в плавание по разным командам Италии и потонул до «Кремонезе» из Серии С.

Ниже не утонешь.

Сердце революции

Но сначала – туда, где Марко Джампаоло готовили к плаванию.

Он родился в швейцарской Беллинцоне, но совсем не помнит город. Семья Джампаоло уехала оттуда, когда мальчику был год. Отец – кладовщик, мать – заводской работник, оба не выдержали напряжения и уехали домой. Воспитание Джулианово Абруццо сказалось на Марко: «Улица учила нас жить, стоять за себя, когда мы вырастем. Только там мог появиться Марадона». Компоненты домашнего уюта семьи Джампаоло – навязывание левацких политических идей, хлеб на завтрак, обед, ужин (жили бедно) и «Интер» Эленио Эрреры. Папа восхищался тренером, Марко восхищался Сальваторе Баньи. Подражал ему во всём, даже гетры специально опускал до лодыжки.

Для тренера Джампаоло улица стала таким же учителем, как Джованни Галеоне – в списке его лучших воспитанников Марко где-то наравне с Максом Аллегри.

Для тренера Джампаоло улица стала таким же учителем, как Джованни Галеоне – в списке его лучших воспитанников Марко где-то наравне с Максом Аллегри. Это дух улицы проснулся в нём, когда «Кальяри» в ноябре 2007-го избавился от него, а через месяц позвал вновь. Владелец сардинцев, Массимо Челлино, был человеком с неубиваемыми бешеными тараканами в голове – достаточно фактов, что он лично менял номер нападающего Хоакина Ларривея на свой счастливый и считал фиолетовые полотенца в раздевалке предвестником неудач.

Так вот, Челлино уволил Джампаоло – как говорил сам тренер, за расхождение идей, в том числе политических. Спустя месяц позвал обратно и услышал: «Несмотря на осознание экономического ущерба, отказываюсь вернуться в «Кальяри». Гордость и достоинство не имеют цены». Мне, кстати, всегда было интересно, что чувствуют Баллардини, Якини и другие тренеры, приходящие в один клуб по 2-3 раза за сезон: вспоминают ли они, как люди, нанимавшие их на работу, после предыдущего увольнения сыпали сочными оскорблениями? Джампаоло точно вспомнил.

Второй переломный момент в карьере Джампаоло случился, когда Марко тренировал «Брешию» в Серии В. Он сменил любимчика местных тиффози, сделал капитаном команды бывшего игрока «Аталанты», ещё и завалил начало сезона – что нужно ещё сделать, чтобы быть для горячих тиффози врагом? Фанаты вызвали его и команду на разговор, Джампаоло посчитал это унизительным, три дня не выходил с клубом на связь. А потом подал в отставку. «Общество должно было защитить меня», – сказал Джампаоло. Общество промолчало.

Даже в «Кремонезе» Марко Джампаоло не закончил сезон. Так бы и кис по подвалам кальчо, если бы не счастливый случай.

Идея революции

Итальянская тренерская школа хороша тем, что в ней циркулируют и смешиваются различные идеи, подходы и взгляды. Идеологов кальчо до недавнего времени было мало, но один успел построить «Эмполи» и сразу обеспечить себе трамплин в топ-клуб. Когда Маурицио Сарри спросили, кто из тренеров наиболее близок к нему по идеологии футбола, Сарри указал на Джампаоло. У него к тому времени сформировалась гремучая смесь любви к атакующему стилю, внимания к защите, легкомысленного отношения к жизни (подход Джованни Галеоне) и гиковского подхода к своей работе. «Я часто черчу тактические схемы дома на столе, когда обедаю или ужинаю», – говорит Джампаоло. Да обычное дело.

Сарри утащил с собой «тосканского Пирло» Мирко Вальдифьори (ох уж эти ярлыки) и Эльсеида Хюсая, но оставил в наследие стиль «Эмполи». Основы стиля – схема 4-3-1-2, качественная игра в пас, превращение двойки атаки в тройку, когда требует ситуация, и завязка на одном глубинном плеймейкере с мозгами. Картину требовалось только подправить лёгкими мазками. Джампаоло сохранил основную идею, но сделал продвижение мяча вперёд непрерывным, не завязанным на резких рывках из глубины (как сейчас атакует «Наполи»), усилил акцент на провокацию прессинга соперника и стал больше работать над доставкой мяча до нападающих.

«Эмполи» Джампаоло вдохнул какую-то по счёту молодость Массимо Маккароне, раскрыл Петра Зелиньского и Леандро Паредеса. Закончил сезон десятым, претендуя перед стартом сезона на вылет, и с 14-м в Серии А количеством забитых мячей – приятно же, что оба раза был побит результат Маурицио Сарри. А Джампаоло утащил стиль с собой в новый клуб.

Теперь у «Сампдории» схожая тактическая идея.

Фото: Официальный сайт «Сампдории»

В «Сампдории» Марко Джампаоло второй сезон кряду использует тактическую схему 4-3-1-2, ключевая деталь в которой – регулярное создание ромбов и треугольников. На скриншоте должно быть примерно понятно: у каждого игрока с мячом должно быть минимум два варианта следующей передачи, у полузащитника – три, и это если не считать неочевидных решений, за кадром. Таких, какое принимает Лукас Торрейра в моменте на скриншоте – пас на фланг под забегание крайнего защитника. Так сохраняется контроль мяча, улучшается его продвижение к чужим воротам. Роли в атаке могут меняться: на скриншоте Дуван Сапата смещается на левый край, и это довольно частая история для «Сампдории».

Летом «Сампдория» заставила Джампаоло вспомнить тосканский опыт – опыт ситуаций, когда лидеры убегают, а идею и стиль нужно сохранять. Вся атакующая тройка образца прошлого сезона дружно смылась из Генуи: Бруну Фернандеш уехал на родину, чешский талант Патрик Шик провалил медосмотр в «Ювентусе», подписался с «Ромой» и сказал, что всегда мечтал там играть, а Луис Муриэль без лишней высокопарности уехал в испанскую «Севилью». Ещё тяжелее ситуацию сделала потеря лидера обороны, Милана Шкриньяра. Джампаоло разрулил, как и в Тоскане – перекрутил тактику, адаптировал её под новых игроков, подтянул тех, кто не смог раскрыться в предыдущем сезоне.

И дело пошло. Тройка Рамирес – Сапата – Куальярелла сильнее прошлогодней хотя бы подвижностью: если в прошлом сезоне Шик позволял себе вальяжно относиться к прессингу и смещениям на фланги, то Дуван Сапата отдувается как надо, создавая шансы своим движением. Момент на скриншоте – одна из тактических историй «Сампдории»: Сапата уходит ближе к флангу, стягивает на себя внимание, а в штрафную врывается один из крайних центральных полузащитников (или меццала), Линетти.

Сами меццала лучше адаптировались к футболу «Сампдории». И Карол Линетти, и Деннис Прат создают нужную Джампаоло интенсивность. Активно включаются в прессинг, активно открываются ближе к атакующей тройке, активно создают численное преимущество. Сам Прат говорит, что смог адаптироваться к кальчо благодаря Джампаоло: «Я лучше понимаю, как необходимо двигаться на поле, как играть меццала». Не хватает только бельгийской жареной картошки, но итальянская кухня сполна компенсирует.

И всё же главный проводник революционных настроений – другой игрок.

Мозги революции

Реджиста – ключевая фигура команд Марко Джампаоло. В «Эмполи» это понял Леандро Паредес. Изначально его брали на роль «десятки», но после серии тактических экспериментов Джампаоло поставил Паредеса в опорную зону, глубинным плеймейкером. «Когда тренер впервые сказал мне, что я буду играть оттянутого плеймейкера, я немного испугался, – говорит Паредес. – Не думал, что смогу сделать то, о чем тренер просил меня. Марко Джампаоло помог мне очень сильно прибавить в качестве футболиста. Он поощрял меня, когда я начал играть в новой роли. Когда вы меняетесь, то всегда думаете, что вы ошибаетесь, боитесь. Он научил меня быть уверенным в себе». Годовой курс обучения у Джампаоло сделал из клона Рикельме что-то близкое к клону Пирло: для Леандро Паредеса это комплимент.

У «Сампдории» Джампаоло такой игрок – Лукас Торрейра. Стиль Торрейры – это мозги Паредеса, сдобренные злой мощью Н’Голо Канте (кстати, габариты у Канте схожие). Таким крутым Торрейра стал из-за смешения уругвайской и итальянской школы: в Уругвае на любой позиции воспитывают игроков с гипертрофированными бойцовскими качествами, а в Италии его энергию направили в нужное русло и добавили тактическую базу. Изобретать реджиста из Торрейры не пришлось, такой фокус уже проделал Массимо Оддо в «Пескаре».

Торрейра уже сейчас исключительно хорош во многих аспектах. Из проседающих аспектов – разве что лёгкие тактические просчёты при прессинге, когда команда не успела прервать атаку соперника до центральной линии (Торрейра может создавать свободные зоны), и порой перехлёстывающее желание покрывать все участки поляны: из-за этого страдает физика Лукаса к финальному свистку. Но остальные данные в порядке. Торрейра делает по 65,7 передач – это 10-й результат в Серии А. А ещё бомбит пушкой из-за штрафной – в нынешнем сезоне забил уже трижды, и каждый раз ударом с дальней дистанции. А ещё вступает в отбор по 6 раз за игру, обеспечивает по 7,5 овладеваний мяча за 90 минут и полезен в системе прессинга «Сампдории», где кто-то обязательно атакует игрока с мячом. Торрейра агрессивен, часто атакует соперника на приёме мяча и активно уходит из своей зоны ближе к флангу – туда, где завязывается чужая атака. Чтобы поскорее её сорвать.

Лука Чигарини, приезжавший к Джампаоло в прошлом сезоне, проиграл конкуренцию Торрейре, но выделял тактическую подготовку тренера именно для реджиста: «У Джампаоло есть идеи, и в области тактики он научил меня намного большему, чем многие». Торрейра пересматривает свои матчи на видео, совещается с Джампаоло, анализирует свою игру и прокачивает пас.

На чемпионат мира Торрейра приедет. Но старший, радиорепортёр, которому Лукас купил свою мясную лавку, приедет точно, а сам Лукас – вряд ли. В Уругвае царь и бог – Оскар Табарес, и в сборную он набирает только игроков, чей прогресс наблюдал с юношеского уровня. Торрейра, смывшийся в Италию в 17 за тактической школой, по юношеским сборным не пошёл, и только поэтому остаётся за бортом сборной Уругвая. «Надеюсь, папа всё-таки прокомментирует мой матч за сборную России», – говорит Торрейра. Было бы здорово: любой южноамериканской сборной пригодится крутой полузащитник со смешением стилей, качеств и школ.

Шаги революции

У «Сампдории» очень грамотный прессинг. В давлении Марко Джампаоло придерживается принципов, схожих с идеями Хосепа Гвардиолы: один игрок обязательно должен встречать владеющего мячом, остальные – перекрывать другие направления и включаться в момент передачи на своего соперника. За счёт прессинга «Сампдории» удалось придушить «Ювентус» – по сути, против намного более сильного оппонента Джампаоло играл с позиции силы, регулярно накрывая начало атаки за центральной линией.

Даже когда у «Ювентуса» возникала иллюзия удачного выхода из-под прессинга, «Сампдории» удавалось навязывать давление – и единственным вариантом спокойного контроля была длинная передача из одной зоны в другую. Правда, генуэзцы спокойно перестраивались и вновь начинали удушающий прессинг.

У «Сампдории» есть игрок, исключительно полезный работой без мяча. Эдгар Баррето нечасто получает мяч и незаметно делает свою работу – но максимально эффективно. Летом «Самп» прилетел на предсезонку в Англию, вышел на «Олд Траффорд» на 50-летие Джампаоло. Сам тренер сказал перед матчем: «Рад бы выпить бокал вина с Жозе Моуринью… но уже месяц не пью». А Баррето, вышедший в старте против «МЮ», повис на правой ноге Поля Погба. Сразу встречал на приёме и мешал делать традиционные радиоуправляемые передачи. Странно, что никто из команд АПЛ толком не воспользовался идеей Джампаоло и Баррето.

«Сампдория» круто использует движение нападающих. Куальярелла, Сапата и Гастон Рамирес грамотно двигаются не только в прессинге, но и при открываниях у чужой штрафной. Рамирес своим движением часто превращает 4-3-1-2 в 4-3-3. Так было и в «Эмполи» Джампаоло, но в основном в прессинге, теперь же – чаще в атаке, когда мяч у игроков из ромба. Часто Куальярелла и Сапата создают движение для включений других игроков: здесь, например, для Рамиреса, а в одном из голевых моментов «Аталанты» – для Линетти.

Ощутимые тактические проблемы у «Сампдории» – всего две:

1. Недостаток плотности в центре, уязвимость к прохождению. Когда меццала вступают в прессинг, Торрейра подтягивается в давление за ними, фактически оставляя центр пустым. Центральные защитники не всегда успевают поджимать в свободном пространстве и создавать компактность, из-за чего центральная зона остаётся пустой. При длинных передачах мимо узкого ромба у «Сампдории» могут возникать проблемы. Ещё одна трудная ситуация – когда центр, напротив, слишком уплотнён в момент потери мяча, а крайние защитники подняты слишком высоко:

2. Бартош Берешиньски – однозначно самый слабый игрок в старте «Сампдории». Главный недостаток поляка – слишком частые смещения в центр. Если Марко Джампаоло так создаёт компактность, то идея странная и наивная: «Аталанта» Гасперини за счёт включений Спинаццолы идеально пользовалась тактическим недостатком и создавала ширину.

Лозунги революции

Сравнения идей Марко Джампаоло и Маурицио Сарри звенят из каждого утюга – их поддерживают вообще все, кто как-то связан с алленаторе «Сампдории». Вот Массимо Ферреро, самый безумный президент Серии А после вылета Маурицио Дзампарини: «Я хотел подписать Сарри еще до того, как он оказался в «Наполи». Но мои сотрудники меня облапошили, я на них положился, и они выбрали другого тренера. К счастью, я взял другого Сарри».

Одержимый. Как Маурицио Сарри пробился в «Наполи» через тернии Успех «Наполи» в Серии А – это в первую очередь успех Маурицио Сарри. Одержимого тренера, который когда-то и не помышлял о такой работе.

Вот Фабио Куальярелла, лидер атаки блучеркьяти: «Он большой тренер, у него такие же идеи, что и у Сарри. Качество составов у «Сампдории» и «Наполи» серьёзно отличается, но пока Джампаоло руководит командой, он может гарантировать хорошие результаты».

Вот Карло Ости, спортивный директор «Сампдории»: «Мы никогда не думали об увольнении Джампаоло. Он всегда был в центре нашего проекта. Это идеальный тренер для того, чтобы работать с молодыми талантами».

Итальянские журналисты подливают масла в огонь. В список тренеров, которые должны принять сборную Италии после оглушительного позора, Джампаоло попал вместе с Карло Анчелотти. Но Папа Карло – топтание на месте, а Марко Джампаоло умеет работать с молодёжью, строить команду в своём стиле и перенимать лучшие качества команды предшественника… хорошо, хватит двух предыдущих качеств.

Но прямо сейчас Марко Джампаоло это всё не нужно. Его задача более приземлённая – впервые в карьере отработать хотя бы два полных сезона с одной командой. В «Сампдории» у него есть толпа голодной молодёжи, которую он вырастит, подготовит, продаст и соберёт новую. Есть ключи от раздевалки, где закрыто для Антонио Кассано – а в сборной Италии, судя по историям из лагеря Национале, нужно закрывать дверь многим лидерам. Есть море, средиземноморская кухня, родные сигареты… и нет никакого давления.

И есть возможность дальше творить революцию.