В Перми дождались победы, дождётся ли «Вест Хэм» Смолова?

Долгожданные победа «Амкара» и приз Месси, признание Фарфана и травмы Щенникова и А. Березуцкого. Главное — в обзоре дня.

«Амкар» обыграл «Динамо», одержав первую победу в РФПЛ за два месяца

«Амкар» обыграл «Динамо» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В начале второго тайма Януш Гол вывел «Амкар» вперёд, однако довольно быстро Евгений Луценко сравнял счёт, реализовав пенальти. На 68-й минуте Саид Эззатоллахи забил второй гол пермяков и принёс команде три очка.

«Амкар» одержал первую победу в РФПЛ с конца сентября и, набрав 21 очко, вышел на 10-е место в турнирной таблице. «Динамо» (16) располагается на 14-й строчке, бело-голубые не могут победить в пяти подряд матчах чемпионата.

Фарфан признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан признан игроком недели в Лиге Европы. Таков итог голосования, которое завершилось на официальном сайте УЕФА.



В ходе голосования автор дубля в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (2:1) набрал 41% голосов. Второе место занял нападающий «Милана» Андре Силва – 25%, а замкнул тройку призёров полузащитник пражской «Славии» Йозеф Гушбауэр – 14%.



Далее следуют Набиль Фекир («Лион») – 9%, Марио Балотелли («Ницца») – 4%, Ариц Адурис («Атлетик» Б) – 3%, Брайан Кристанте («Аталанта»), Седрик Бакамбу («Вильярреал») – 2%.

Щенников выбыл до конца года

Защитник ЦСКА Георгий Щенников, получивший повреждение в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:0), прошёл медицинское обследование. У Георгия Щенникова диагностирован перелом правой медиальной лодыжки.



Как сообщает пресс-служба ЦСКА, в оставшихся в 2017 году матчах Щенников участия не примет. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 23 официальных матчах за ЦСКА, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.



Ранее стало известно, что перенёсший операцию Алексей Березуцкий пропустит три месяца.

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Месси официально вручили «Золотую бутсу»

Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси вручили «Золотую бутсу». О том, что аргентинец в четвёртый раз стал её обладателем, стало известно ещё в мае, но награда была вручена только сейчас. «Золотую бутсу» аргентинцу вручил партнёр по команде Луис Суарес.

Видео можно посмотреть на странице «Барселоны» в «твиттере».

Лионель Месси в сезоне-2016/17 Ла Лиги провёл 34 матча и забил 37 голов, набрав, таким образом, 74 зачётных очка. Второе место занял форвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост, который забил 34 гола (68 очков). Замкнул тройку лучших нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг (31 гол, 62 очка).



Ранее Лионель Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в 2010, 2012 и 2013 годах. По этому показателю Лионель сравнялся с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который в минувшем сезоне забил 25 голов в испанской Примере. В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в топ-5 самых сильных чемпионатов, оценивается в 2 очка.

А. Березуцкий перенёс операцию и пропустит около трёх месяцев

В пятницу, 24 ноября, в одной из клиник Мюнхена был прооперирован защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий, получивший в выездном матче со «СКА-Хабаровск» (4:2) перелом правой малоберцовой кости со смещением.



По свидетельству врачей, операция прошла успешно. Как сообщает официальный сайт «армейской» команды, ориентировочный срок восстановления Алексея — три месяца. Таким образом, в нынешнем году футболист уже не сыграет.



Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что Березуцкий будет восстанавливаться от двух до трёх месяцев.

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УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» из-за проявления расизма

УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» — «Вардар» (2:1), который состоялся 23 ноября в Санкт-Петербурге.



«Зенит» обвиняется по двум пунктам: расистское поведение болельщиков и использование пиротехники.

Дело будет рассмотрено управлением по контролю, этике и дисциплине УЕФА. Дата рассмотрения дела на данный момент не определена, сообщает официальный сайт организации.



Напомним, ранее УЕФА оштрафовал «Зенит» на € 27 тыс. за поведение болельщиков в гостевом матче группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1).

«Зенит» оштрафован на € 27 тыс. за поведение болельщиков в матче с «Русенборгом»

В Англии утверждают, что «Вест Хэм» может приобрести Смолова за £ 15 млн

Нападающий сборной России и «Краснодара» Фёдор Смолов может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Daily Mail.

По информации издания, «Вест Хэм Юнайтед» уже в ближайшее зимнее трансферное окно, которое откроется в Англии с января, готов предложить за переход 27-летнего российского футболиста £ 15 млн (около € 16,8 млн). Также отмечается, что самому Смолову нравится идея переезда в Лондон.



В начале ноября главным тренером «Вест Хэма» стал Дэвид Мойес. Именно этот специалист возглавлял в 2009 году «Эвертон», когда ливерпульский клуб приобрёл российского полузащитника Динияра Билялетдинова.



Смолов выступает за «Краснодар» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах РФПЛ, забил восемь голов и отметился тремя результативными передачами.