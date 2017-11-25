Красота дня. Главная болельщица Георгия Щенникова

После медицинского обследования у защитника ЦСКА Георгия Щенникова был диагностирован перелом лодыжки. Травму футболист получил в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Теперь Георгий не сможет помочь ЦСКА до конца года. Всё это время дома его будет поддерживать жена Диана.

С будущим супругом девушка познакомилась ещё в юности. Георгий и Диана познакомились ещё в школе.

Несмотря на то что пара начала встречаться давно, официально Щенниковы оформили свои отношения только в 2013 году.

Именно тогда, когда Георгий выиграл чемпионат России в составе ЦСКА.

Щенникова совсем не похожа на типичную девушку футболиста. Она не занимается модельным бизнесом, не мелькает на обложках глянцевых журналов и полностью погружена в семью.

Первенцем Щенниковых стал сын Даниил, а летом в семье произошло пополнение – на свет появилась дочка Ульяна.

Спортивному развитию детей супруги уделяют особое внимание. Даниил, например, уже умеет кататься на коньках. «На коньки встали, пора брать клюшку», — написала Диана в «Инстаграме». Любопытно, почему футболу маленький Даниил предпочёл хоккей.

Но матчи папы мальчик ни за что не пропускает – вместе с мамой болеет на трибуне.

За последнее время Георгий успел стать одним из лидеров ЦСКА, а в важнейшем матче с «Бенфикой» даже отметился голом.

«Футбол для Жоры не только работа — он его искренне любит», — рассказывала Диана в интервью для одной из предматчевых программок. Так что поддержка жены и детей на всём протяжение восстановительного периода для Георгия будет особенно важна.