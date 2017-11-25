Учитель Карреры покажет «Спартаку», как обыграть «Ливерпуль» на «Энфилде»

«Боруссия» Дортмунд — «Шальке-04»

Удивительно, что недавний лидер Бундеслиги из Дортмунда после неудачной серии из пяти матчей без побед опустился на пятое место, а его принципиальный соперник сейчас занимает вторую строчку. В этом смысле рурское дерби становится ещё более принципиальным, ведь в случае победы «Боруссия» догонит команду из Гельзенкирхена. Правда, пока непонятно, смогут ли с «Шальке» сыграть Сократис, Бюрки и Пулишич. Без них шансов не так много.

«Ливерпуль» — «Челси»

Одним из первых, кто напишет смс Антонио Конте после матча с «Ливерпулем», наверняка будет Массимо Каррера. Конте сыграет на «Энфилде» за полторы неделю до того, как туда приедет его друг и ученик из «Спартака». Обоим итальянцам в матчах с «Ливерпулем» нужна только победа. Вот только Юрген Клопп, как правило, использует два разных состава в АПЛ и Лиге чемпионов. Так что вторничная ничья с «Севильей», которая для скаузеров была почти равна поражению, не должна сказаться на их состоянии. По крайней мере физическом.

Главные интриги последнего тура Лиги чемпионов. Всё в одном тексте Все расклады главного европейского турнира. Не только в группах ЦСКА и «Спартака».

«Валенсия» — «Барселона»

Сейчас «Валенсия» — вторая команда Испании по игре и результатам. Ещё в прошлом сезоне в это было трудно поверить, когда в клубе творился хаос, тренеры сменялись один за другим, а дорогой нападающий Симоне Дзадза был главным клоуном европейского футбола. Теперь всё изменилось — итальянец даже стал лучшим бомбардиром Ла Лиги после Месси. Может, и «Барселоне» он забить сможет?

«Монако» — «ПСЖ»

Эти команды уже давно стали главными во Франции, а матч между ними воспринимается как местное «класико». Правда, уже после 13 туров отрыв парижан составляет 6 очков. «ПСЖ» в этом сезоне пока не проигрывал. Более того, команда уже обыграла «Монако» в Суперкубке — ещё до того, как Неймар переехал в Париж. Со звёздным бразильцем в составе оторваться от преследователей будет ещё проще.

«Спартак» — «Зенит»

Десерт наша Премьер-Лига оставила болельщикам на вечер понедельника. Многие болельщики «Спартака» считают матч с «Зенитом» даже более важным и принципиальным, чем дерби с ЦСКА. Спорное мнение, но факт в том, что эти игры всегда получаются насыщенными и драматичными. После еврокубковой недели спартаковцы отдохнут на два дня больше, зато с «Марибором» москвичи играли основой, а «Зенит» мог позволить себе ротацию. Так что ничто не должно помешать очередной голевой феерии. Вы знаете, что делать в понедельник после рабочего дня.