32-летний тренер – новая звезда Бундеслиги

Полтора года назад Кристиан Хайдель закончил строить маленькую гордую империю в Майнце, но перед сменой клуба успел зацепить работу Доменико Тедеско. Тедеско приехал с A-Jugend-составом «Штутгарта», «Майнц» тогда с треском проиграл, а Хайдель записал Доменико в свой блокнот: «Мне подумалось, что он – 12-й игрок своей команды: он активно давал указания с первой до последней минуты. Я видел только одного такого специалиста – Томаса Тухеля».

Хайдель – менеджер с лучшим в Германии нюхом на молодых тренеров. С его лёгкой руки в Майнце возникла кузница немецких тренеров-идеологов, предопределившая развитие Бундеслиги: Хайдель доверил «Майнц» Юргену Клоппу, дал ему толчок для отработки своих идей, отпустил дорабатывать гегенпрессинг в Дортмунд, а потом откопал Томаса Тухеля. На стыке веков Хайдель отпустил из «Майнца» другого тренера, Вольфганга Франка, и нарисовал в голове свою идею тренерского поиска: «Опыт – самая переоцененная в тренере черта. Наши игроки после Франка были тактически сильнее, чем все тренеры, эти бывшие футболисты, которых я мог взять. Я просто взял и поставил тренером самого умного из игроков, вот и всё». Так «Майнц» возглавил Юрген Клопп. Что было дальше с его карьерой, кажется, вы знаете.

Новое немецкое чудо. Почему «Майнц» олицетворяет Германию Листая этот текст, вы сломаете мышку и не узнаете, как «Майнц» обыграл «Баварию». Но обещаю, вы поймёте, как это стало возможным.

Одна только значительная разница. Клопп, Тухель, возникший в начале 2000-х Ральф Рангник, выпрыгнувший из футбольных менеджеров Юлиан Нагельсманн – все они идеологи со своей устойчивой философией, которую отказываются предавать. Юрген Клопп косметически меняет систему прессинга и больше контролирует мяч, но игнорирует оборону и получает. Нагельсманн честно пробует менять схемы, игроков, структуры переходных фаз, но защита всё равно безнадёжно хлюпает, и второй сезон кряду «Хоффенхайм» пропускает значительно меньше, чем должен. Многим одарённым немецким тренерам сложно найти баланс.

Доменико Тедеско, новая находка Хайделя, нашёл баланс уже в 32.

«Мы 5 или 6 раз за матч меняли схему»

С первого дня в «Шальке» Тедеско представляли в прессе как «нового Нагельсманна». Странное заявление – во-первых, Нагельсманн сам ещё не старый и даже моложе, во-вторых, Доменико уже однажды успел уделать своего молодого коллегу. Когда Тедеско приехал работать в систему «Хоффенхайма», его отправили на тренерские курсы вместе с Нагельсманном. Юлиан стал самым известным выпускником того набора, а Доменико Тедеско – сильнейшим по оценкам: заработал 1,0 по 6-балльной немецкой системе (где 1 – лучшая). Но учёба тренеру даётся легко – ещё школьником он выучил пять языков.

Старый Нагельсманн сразу прыгнул в омут Бундеслиги и спас «Хоффенхайм» от вылета. Новый – начал с 11-матчевого опыта во второй Бундеслиге, но тоже получил в свои руки тонущую команду, «Эрцгебирге», гарантии сохранения работы даже в случае возможного вылета. И отработал так мощно, что работу Тедеско отметил даже Йоахим Лёв. Команда набрала 1,85 очка в среднем за матч, стала помешанной на видеоанализе и подготовке к матчам, а игра с «Ганновером» Андре Брайтенрайтера получилась мощнейшим тактическим уроком Тедеско. «По ходу матча мы 5 или 6 раз меняли схему. Как только соперник менял тактику, мы менялись в ответ. Это была такая игра «вопрос-ответ» двух тренерских команд», – говорил Тедеско.

За 11 матчей Тедеско успел отточить свой стиль гика, от которого теперь зачем-то дистанцируется. С первого же дня Доменико отказался от схемы 4-2-3-1 в пользу 3-4-3, завалил игроков видеоматериалом и настроил на бешеную работу. «Он лучший тренер из тех, с кем я работал. Он применяет специальные знания, объясняет детали, тактику, чётко всё разжёвывает, это облегчает нам задачу», – говорил вингер «Эрцгебирге» Ники Адлер, отбегавший под две сотни матчей во второй Бундеслиге.

«Эрцгебирге» спасся, а Тедеско получил очень амбициозную работу.

«Ты думаешь, что изобрёл футбол?». 29-летний тренер рвётся в ЛЧ Самый молодой тренер в истории Бундеслиги, Юлиан Нагельсманн, весной спас «Хоффенхайм» от вылета, а осенью поднял в зону Лиги чемпионов.

Он разбудил Коноплянку

Менее чем за полгода работы в «Шальке» Доменико Тедеско успел принять столько авантюрных и необычных решений, сколько среднестатистический созревший тренер не сделает за сезон. Первым делом Тедеско убрал из состава лидера «Шальке», Бенедикта Хёведеса, и отдал капитанскую повязку Ральфу Ферманну. Тактическое видение Тедеско и схема с тремя центральными защитниками оказались важнее лидера команды, который был неспособен адаптироваться под требования новой тактики: Хёведес – исключительно защитник-разрушитель, имеющий проблемы с пасом. Травма Бенедикта ещё сильнее ударила по его шансам остаться в «Шальке». Хёведеса отдали в «Ювентус», там защитник по-прежнему лечится, а за начало атаки в команде всё чаще отвечает бывший опорник Бенжамен Стамбули.

Зато в новую схему Тедеско смог вписать Макса Майера. Майер пережил стандартную проблему многих игроков атаки – у предыдущих тренеров «кёнигсблау» Макс играл и на флангах, и «ложную девятку», но тяжело привыкал к любой непривычной роли. Для фланга у Майера нехватка скорости, для движения на острие – не слишком качественный удар. Изначально Тедеско видел Майера на позиции инсайда, тоже тяжёлой для классической «десятки», но тренер зацепился за качественный пас Майера и перевёл игрока в опорную зону.

Теперь Макс Майер – ключевой игрок построения атак «Шальке». Ради него Тедеско поменял схему 3-4-2-1 на 3-1-4-2 и выстроил пятиугольник в центре поля. Два полузащитника, один из которых – инсайд (Коноплянка или Арит), создают ширину, а нападающие, Бургшталлер и Ди Санто, действуют узко друг к другу, но поочерёдно действуют выше-ниже: один забегает в глубину, тянет за собой защитника и создаёт пространство для другого. А Майер продюсирует все атаки из глубины, раскидывая мячи игрокам пятиугольника или латералям.

Ещё один игрок, на которого благотворно повлияла смена тренера – Евгений Коноплянка. Украинец пошёл в открытую войну с Маркусом Вайнцирлем, застал его увольнение и сразу обсудил с Тедеско новую роль. Этого хватило, чтобы Коноплянка загорелся игрой. В первом же туре он забил «Лейпцигу» в контратаке, затем – создал 3 голевых момента для партнёров. Против дортмундской «Боруссии» у Коноплянки будет много свободных зон: его скорость и любовь к дриблингу обязательно пригодятся.

Ну и как не восхищаться тренером, который раскрыл Франко Ди Санто?!

Тактика

Уже сейчас у «Шальке» выделяется несколько тактических историй, которые Тедеско сам подтверждает в разговоре с прессой:

1. Качественная игра в обороне. «Мы мало пропускаем. Мы играем аккуратно, но не ставим автобус. Но то, что против более сильных команд и в отдельных фазах игры мы обороняемся глубже, я не отрицаю», – отмечает Тедеско. Слова подтверждены цифрами: «Шальке» – вторая команда Бундеслиги и по реальным, и по ожидаемым пропущенным голам, а лучше защищается только один вечный монстр. При этом «Шальке» сочетает разные стили ведения игры, и один из них – схема 5-4-1 без мяча с расчётом на отбор и резкий переход в контратаку.

Для такого стиля показательным вышел матч с «Лейпцигом». Тогда система «Шальке» только строилась (это был матч стартового тура Бундеслиги), но уже действовала очень чётко: загоняла атаки соперника на фланги, где жёстко вступала в отбор связками Калиджури-Арит и Очипка-Коноплянка. Проблемы в обороне возникают нечасто – когда отыгран страхующий защитник Налдо или возникает недостаток плотности в центре полузащиты. Это обычная история для команды без ярко выраженного разрушителя в середине, но с переходом на 3-1-4-2 даже она стала проявляться реже – Майер принёс пользу и как страхующий.

2. Внимание стандартам. Со штрафных, угловых и пенальти «Шальке» в сумме организовал уже 9 мячей – лишь обе «Боруссии» наколотили столько же. На угловых Тедеско использует «лесенку»: четыре игрока встают в одну вертикальную линию, а потом резко разбегаются в разные стороны, создавая сложность для чужой защиты. Пятым с линии штрафной забегает ещё один игрок. Гол после такого корнера «Шальке» забил «Майнцу», но практиковал подобный розыгрыш, опять же, с первого же тура.

3. Тедеско не интересует конкретный стиль игры, но он маниакально помешан на игре в переходных фазах. «Игра делится на четыре фазы: владение мячом, игра без мяча, переход к владению мячом и переход к игре без мяча. Любую команду можно описать через ее игру в этих фазах. Кто лучше в переходах владения, тот и контролирует игру. Так, при владении мяча очень важно располагаться так, чтобы в любое время быть готовым к его потере», – говорит Тедеско. Он приводит ряд вопросов, которые должны рассматриваться при подготовке перехода:

– Как высоко должны располагаться крайние защитники?

– Как использовать опорников, когда им стоит выдернуться вперёд?

– Близко или далеко от мяча должны располагаться игроки?

Все эти детали учитываются при подготовке к матчам. Тедеско говорит, что на 10-20% стиль «Шальке» зависит от соперника, на 80-90% – от базовых принципов его команды. И при анализе всё внимание уделяется игре соперника в переходных фазах.

Хамелеон

Доменико Тедеско уже сделал две главные вещи, чтобы царить в тренерском корпусе Бундеслиги. Он завлёк тактикой игроков – это уже половина успеха. «Мы учимся тактике вместе, – говорит Тедеско. – Мы готовим видео, а потом показываем его команде. Затем я всегда спрашиваю: «Сможете ли вы сделать это в игре?». Если игроки скажут «Да!», то мы должны повторить задумки в матчах. Если это не работает, потому что противник придумал что-то другое, это не проблема: должны появиться новые идеи. У игроков всегда есть возможность сказать: «Нам нужна другая идея». Кристиан Хайдель тоже рассказывал, что футболисты «Шальке» забегают в кабинет к Тедеско, чтобы обсудить тактику. А сам Тедеско часто общается с игроками, показывая видео, в формате вопрос-ответ: как бы ты это сделал?

Вторая половина успеха Тедеско – тренер откровенно забил на догмы. Доменико не скрывает, что на первом месте для него результат, а качество игры развивается на ходу. «Шальке», будучи вторым в Бундеслиге, всё равно испытывает проблемы – с вертикальным билд-апом, с созданием моментов с игры, с их реализацией, с прессингом за центральным кругом. С игры «Шальке» забил всего 6 мячей, как и задыхающийся «Вердер» – невыносимо мало для чемпионской гонки. Но у «Шальке» нет ярко выраженного атакующего стиля, нет гегенпрессинга или автобуса. В Ауэ Тедеско прозвали Хамелеоном за способность адаптироваться к любой тактике соперника, и в «Шальке» Доменико тоже регулярно меняет окраску так, как нужно на ближайший матч.

Тренер «Боруссии» – псих. И страдает из-за этого Главное лицо и главная проблема главного матча сезона в Бундеслиге.

Сегодня Доменико Тедеско ждёт рурское дерби, и Петер Бош – тренер-догматик со своими очевидными болевыми точками – лучший, кто сейчас мог попасться Тедеско. Момента, когда «Шальке» был фаворитом дерби с Дортмундом, не было очень давно.

32-летний тренер подарил такой момент всего за полгода.