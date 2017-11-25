«Спартак» — «Зенит» по позициям: кто круче?

Вратари

Селихов – Лунёв

Пока неизвестно, успеет ли восстановиться к матчу Андрей Лунёв после столкновения с Родриго в игре со сборной Испании. В любом случае за плечами его сменщика Юрия Лодыгина всего один матч в РФПЛ в этом сезоне, потому делать какие-то выводы по нему сложнее. Лунёва на фоне его спартаковского коллеги выгодно отличает умение играть ногами – достаточно взглянуть на точность передач (73,4% против 54,3), чтобы убедиться в том, что кипер «Зенита» гораздо более крут в плане первого паса. По части процента отражённых ударов Лунёв также превосходит Селихова – 78% у зенитовца и всего 60% у вратаря «Спартака» (здесь и далее – статистика в этом сезоне РФПЛ).

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Правый защитник

Ещенко – Иванович

На правых краях у команд с большой долей вероятности выйдут два ветерана. По влиянию на игру в атаке преимущество у Ивановича – он продуктивнее подключается и имеет больший показатель точности передач (85% против 79%). Зато показатели в защите у Ещенко впечатляют – в среднем 3,3 отбора за матч и 2,4 перехвата. У Ивановича цифры куда скромнее – 1,5 отбора и 1,5 перехватов.

Центральный защитник

Таски – Мевля

Таски поначалу получал в свой адрес много критики, но сейчас пообжился и вместе с Джикией прочно занял место в основе «Спартака». Сердара отличает в первую очередь надёжность и первый пас. При отборе он тоже неплох – 1,5 отобранных мяча у соперника за игру, 2 перехвата и всего 0,7 фолов. Мевля играет чуть более прямолинейно. Он чаще вступает в единоборства, чаще их выигрывает (1,8 отбора за игру), но куда больше фолит (больше одного нарушения за матч) и чаще играет на вынос. Да и по чтению игры он Таски уступает – всего 0,7 перехвата за матч – слабый показатель для игрока уровня российского топ-клуба.

Центральный защитник

Джикия – Маммана

Маммана и Джикия схожи по комплекции и манере игры. Оба не обладают высоким ростом, зато очень подвижны и неуступчивы при игре 1 в 1. По статистике они примерно равны – 2 отбора за игру у Джикии против 1,6 у Мамманы, 2,8 и 3 перехвата, 4,1 и 3,1 выноса. Спартаковец чаще фолит – 1,3 фола за матч против 0,8 у Эммануэля. Плюс аргентинец чаще участвует в игре команды, об этом говорит среднее количество передач за игру – 64,3 против 49 у Георгия.

Левый защитник

Комбаров — Кришито

Кришито – лучший во всей лиге по продвижению мяча вперёд, и Комбарову до него в этом плане очень далеко. Доменико обладает потрясающей по меркам нашего чемпионата культурой паса, что делает его одним из ключевых футболистов не только при обороне, но и при атакующих действиях «Зенита». По игре в обороне Кришито также на порядок сильнее – 2,6 отбора за игру, 2 перехвата, 2,9 выносов. У Комбарова цифры слабее – 1,3 отбора, 1,8 перехвата, 2,3 выноса. Кстати, насчёт навесов – Кришито их делает больше – 1,6 за матч и 1,4 у Дмитрия.

Центральный полузащитник

Глушаков – Кузяев

Полузащитники сборной России располагаются в центре поля, но лучше проявляют себя при наступательных действиях. Глушаков так и вовсе чаще всех оказывается в центре эпизодов, чаще бьёт по воротам, потому его так любят болельщики «Спартака». В обороне чуть более полезен Кузяев – при равенстве отборов за игру он гораздо чаще играет на перехватах – 1,2 против всего 0,4 у Глушакова. Денис гораздо чаще бьёт по воротам, но незначительно проигрывает Далеру в плане передач – зенитовец чаще обостряет и точнее пасует, но при этом больше теряет мяч – 1,9 потерь за игру и 1,3 у его визави.

Центральный полузащитник

Фернандо – Краневиттер

Краневиттер настроен исключительно на оборону и закрытие свободных зон, в то время как Фернандо чаще строит игру команды длинными передачами. Если бы мы сравнивали цифры аргентинца с прошлогодними показаниями бразильского опорника, то всё говорило бы в пользу последнего. Сейчас Фернандо немного сдал, но при этом остаётся одним из определяющих игроков «Спартака». Краневиттер потихоньку превращается в одного из главных действующих лиц в составе «Зенита», но по цифрам бразильцу уступает. В плане паса спартаковец по-прежнему остаётся одним из лучших в лиге – точность передач 85% при более чем 10 лонгболлах за игру, плюс в среднем 2 паса под удар – это очень круто. О цифрах Краневиттера на этом фоне даже говорить смешно – 0,5 паса под удар, всего 37,7 передач за игру. Интересно, что при всём этом Фернандо по цифрам круче Матиаса и при игре в обороне – 2,1 отбора за игру против 1,3, 1,7 перехватов против тех же 1,3. Краневиттер здорово перекрывает зоны и закрывает соперников, но над игрой 1 в 1 ему явно стоит ещё поработать.

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Атакующий полузащитник

Попов – Ерохин

Манчини ценит Ерохина за его чтение игры и работу по поиску зон. Без мяча Александр действительно здорово открывает пространства партнёрам, но при этом в игре на обострение он далеко не среди лучших. Он чаще Попова бьёт по воротам (2,1 удар против 1,3), но реже играет на обострение – 0,7 ключевых передач и 1,7 у Ивелина. И это при том, что Попов в этом сезоне РФПЛ провёл всего 4 полных матча. Сложно предугадать, появятся ли оба в стартовом составе (возможно, Глушаков будет действовать впереди, а в опорной зоне его заменит Зобнин), но одно сказать можно с уверенностью – позиция атакующего полузащитника далеко не самая сильная как у «Спартака», так и у «Зенита».

Правый нападающий

Промес – Ригони

Тут всё и вся за Квинси. Он лидер и ключевая фигура «Спартака» в атаке, его главная звезда, в то время как Ригони только адаптируется к новым условиям и ещё даже не забил ни одного гола в чемпионате России. Четыре удара за игру – 3,1 ключевых передач, 1,4 удачных обводок, 8 голов и 6 ассистов – сумасшедшие показатели Промеса. 0 в графах «голы» и «передачи» у Ригони, 1,7 ударов, 0,5 пасов под удар – очень слабые показатели, вследствие которых Эмилиано вполне может и не появиться в основе.

Левый нападающий

Адриано – Шатов

А вот Олег Шатов, кажется, постепенно реанимирует свою карьеру в «Зените». В последних матчах Манчини доверяет ему всё больше, а сам Олег это доверие оправдывает, проведя ряд ярких игр. Сравнивать Шатова и Адриано не совсем уместно – у них немного разные манеры игры, плюс Луис выходит на фланге только в последних матчах, да и сыграл в два раза больше. Выделим только то, что Шатов чаще вступает в игру, больше участвуя в игре с мячом, в то время как Адриано (что логично) чаще бьёт по воротам и выигрывает больше единоборств.

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Центральный нападающий

Зе Луиш – Кокорин

Примерно та же ситуация и здесь. Зе Луиш – классический центральный нападающий, в то время как Кокорин появляется как в центре, так и на правом краю. В одном сомневаться точно не приходится – оба появятся в основе, если не случится форс-мажора. Правда, будут выполнять немного разные функции. Зе бесподобен при игре на втором этаже – 4,1 выигранных верховых дуэли за матч, у Кокорина всего 1,3. Что интересно – форвард «Спартака» чаще бьёт по воротам (3,1 против 2,5 ударов за матч) и удачнее играет в пас (76% точных передач за игру и 68% у Кокорина). Но по главному показателю Александр конкурента обходит – 9 голов в РФПЛ и пока только 2 у Зе Луиша. Совсем скоро у обоих будет возможность улучшить статистику.

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