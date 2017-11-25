«Это не месть «Зениту», нас устроит 1:0». «Спартак» готовится к реваншу

После матча первого круга, когда «Спартак» был вынесен со счетом 1:5 мощно укрепившимся в межсезонье «Зенитом», казалось, что исчерпана не только чемпионская интрига, но и перспективы красно-белых в этом сезоне. Однако к ответной игре команды подходят с разницей всего лишь в 5 очков, и победа команды Массимо Карреры может выровнять положение в турнире.



— Мы сделаем все возможное, чтобы интрига в чемпионате сохранялась, — говорит главный тренер «Спартака».

За два дня до матча он вместе с капитаном Денисом Глушаковым участвует в мероприятии одного из спонсоров. Примечательно, что предыдущий домашний матч «Зенита» красно-белые встречали схожей программой. – Мы готовы к «Зениту». Они хороши, но мы не хуже.

— Но в первом круге «Спартак» проиграл 1:5 Получается, что сейчас вы знаете о команде Манчини больше?

— Мы и тогда знали, как они действуют. Проблема в том, что тогда пропустили 2 гола в первом тайме на контратаках. Сейчас мы действительно лучше знакомы с игроками «Зенита» — это плюс.

— Роман Пилипчук недавно приходил на радио и сказал, что у «Спартака» лучшая линия атаки. Вы тоже так считаете?

— Да. Мы сильны, у нас хорошие футболисты, но и «Зенита» тоже. Думаю, в этом плане команды примерно на одном уровне.

— Есть ли желание не просто обыграть «Зенит» а сделать это крупно, учитывая разгром в первом круге?

— Счет не имеет значения. Я был бы рад победить «Зенит» 1:0, забив на 93-й минуте. Ни месть, ни реванш не имеют значения – суть не в этом. Нам просто важно выиграть.

— Глушаков не вышел в основе в игре с «Марибором». Сейчас он готов?

— Денис чувствует себя хорошо. Он не вышел с «Марибором» с первых минут из-за ушиба после матча с «Краснодаром», но я предпочел не рисковать перед «Зенитом» и дать ему отдохнуть, так как он играет постоянно.

— А что с Андреем Ещенко – он восстановился?

— Ещенко пока работает индивидуально, завтра будет тренироваться в общей группе. Надеюсь, что он будет присутствовать в заявке на матч, но вряд ли сыграет с первых минут.

— Если продолжать разговор о персоналиях, то удивляет Пашалич. В момент замены в матче с «Марибором» Марио отвернулся от вас, взял куртку и сразу ушел в раздевалку. Каково его психологическое состояние?

— Я не психолог, но любой недоволен, когда его меняют. Я вот тоже в свое время задавался вопросом: «А почему тренер так делает?» Может, он сам недоволен своим выступлением, или что-то еще? Я, кстати, никогда не меняю игроков, потому что они плохо играют. Я хочу, чтобы замены приносили свежие силы, а футболисты выкладывались на поле.

— Тяжело ли команде после победы, упущенной с «Марибором»?

— Тот матч уже в прошлом. Нам надо думать о «Зените».

— «Зенит» играет по разной тактике: с большим, маленьким форвардом. Можно ли в этом плане сказать, что «Зенит» — самая непредсказуемая команда и к ней тяжелее всего готовиться?

— Да, у них меняются игроки, но тактические действия команды у них остаются теми же. Они всегда играют 4-3-3 и когда ты готовишься, то неважно, кто и где будет играть. Анализ не отталкивается от индивидуальных характеристик игроков. Повторяю: «Спартак» готов к «Зениту».

Денис Глушаков: Паредес – не лучший опорник!

Счет не важен и для капитана «Спартака» Дениса Глушакова – его устроит победа с любым счетом.



— Все в наших руках, — говорит он. — Нужно отыграться за поражение в первом круге — взять реванш. Но, как я уже говорил, важнее сама победа, чем счет. В прошлом году ещё меня спрашивали об этом. Мы побеждали по 1:0, набирали много очков, и этого хватило, чтобы оторваться от преследователей. Вот и сейчас лучше выиграть пять матчей по 1:0, чем одну игру 5:0.

— «Марибор» действительно забыт на 100 процентов или есть желание реабилитироваться?

— Ну это другой турнир. Реабилитироваться будем с Ливерпулем. Шансы есть, надо стараться ими воспользоваться.

— «Спартак» играет дома: трибуны станут одним из важнейших факторов?

— Ну, играют футболисты. Хотя я не сомневаюсь, что у нас будет полный стадион. Хотя, матч почему-то назначили на понедельник. Но все равно хоть в этот день, хоть ночью, хоть утром у нас, уверен, будет полная арена…

— Когда «Марибор» забил в компенсированное время, не было чувства «снова это началось»… Уже столько очков Спартак растерял, ведя в счете, на последних минутах.

— Нет. Это футбол. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. У нас только у Зе одного моментов пять было. Забей мы — выиграли бы. Надо идти вперед. Жизнь продолжается, победы еще впереди.

— В центре поля у «Зенита» играют несколько игроков сборной Аргентины. Можно ли сказать, что Парадес – сильнейший опорник из тех, с кем вам приходилось играть?

— Нет, были ребята и посильнее. Но в понедельник посмотрим. Будем биться за победу.