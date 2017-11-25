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Владимир Бесчастных
Фото: РИА Новости

«Вызвал электрика на дом, открываю ему дверь — а там Бесчастных!»

Адаптация Зе Луиша в России, жара в Хабаровске и пирожки для Дзюбы– в лучших комментариях читателей «Чемпионата».
Футбол

«Спартак» упустил победу в матче с «Марибором», но обеспечил себе участие в ЛЕ

mirallas:
— «Спартак» в этом сезоне — Робин Гуд. Отбирает очки у богатых, раздаёт их бедным.

Ибрагимович хочет вернуться в сборную Швеции и сыграть на ЧМ-2018

evgenass:
— Красава. Не барское это дело в отборе играть.

Неймар – на вопрос журналиста о «Реале»: вы всегда говорите непристойные вещи

Argentosvamos:
— Встала и вышла отсюда!

СМИ: ФИФА хочет поговорить с Родченковым о допинге в российском футболе

hellyeah:
— Допинг и сборная образца 2014-го года? Смешно.

Флегонтов: ЦСКА прилетел в Хабаровск без истерик, а «Локо» обеспокоен за неделю

marty-mcfly:
— «У нас есть для этого матча резервный день 25 февраля»

А, ну это совсем другое дело. В феврале-то в Хабаровске жарища!

Полузащитник «Локомотива» Фарфан за 22 дня пролетит 46 тыс. километров

avarec78:
— Сколько же он миль наберёт))

Бьельсу не пустили на базу «Лилля»

tihonovetsk:
— У «Лилля» не Смородская президент?

Зе Луиш: как-то обратился к врачу, а она мне: «Я в России, мы говорим по-русски»

jah666:
— Футболист-миллионер пришел в районную поликлинику???

project83:
— Наверное, липовый больничный хотел взять.

kexukrop:
— Зе Луиш: я только спросить…

cskachamp:
— «Всем вам только спросить», — отвечает пенсионерка на чистом английском.

Дзюба получил в подарок от журналистов пирожки

three-days-grace:
— Рязанцев: «А мне?»

Кержаков добился взыскания 222 млн руб с бизнесмена, Саенко тоже подал заявление

robertlokamp:
— 222 млн. рублей, можно купить Неймара, только отечественного.

marty-mcfly:
— Дзюбера.

qwertyuiuo:
— Саенко ещё жив?! Ого, вот это новость! Вот где сенсация!

Салугин помог «Амкару» обыграть «Динамо» в молодёжном первенстве

cesk-88:
— Салугин vs. Погребняк, молодежное первенство… 2017 год...

Бесчастных: электриком я точно работать не пойду

iva75:
— Вызвал электрика на дом, открываю ему дверь, а там Бесчастных))

Мешков рассудит «Спартак» и «Зенит»

dankosh:
— Всё будет зависеть от того, с каким логотипом будут мешки.

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