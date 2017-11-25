«Спартак» упустил победу в матче с «Марибором», но обеспечил себе участие в ЛЕ
mirallas:
— «Спартак» в этом сезоне — Робин Гуд. Отбирает очки у богатых, раздаёт их бедным.
Ибрагимович хочет вернуться в сборную Швеции и сыграть на ЧМ-2018
evgenass:
— Красава. Не барское это дело в отборе играть.
Неймар – на вопрос журналиста о «Реале»: вы всегда говорите непристойные вещи
Argentosvamos:
— Встала и вышла отсюда!
СМИ: ФИФА хочет поговорить с Родченковым о допинге в российском футболе
hellyeah:
— Допинг и сборная образца 2014-го года? Смешно.
Флегонтов: ЦСКА прилетел в Хабаровск без истерик, а «Локо» обеспокоен за неделю
marty-mcfly:
— «У нас есть для этого матча резервный день 25 февраля»
А, ну это совсем другое дело. В феврале-то в Хабаровске жарища!
Полузащитник «Локомотива» Фарфан за 22 дня пролетит 46 тыс. километров
avarec78:
— Сколько же он миль наберёт))
Бьельсу не пустили на базу «Лилля»
tihonovetsk:
— У «Лилля» не Смородская президент?
Зе Луиш: как-то обратился к врачу, а она мне: «Я в России, мы говорим по-русски»
jah666:
— Футболист-миллионер пришел в районную поликлинику???
project83:
— Наверное, липовый больничный хотел взять.
kexukrop:
— Зе Луиш: я только спросить…
cskachamp:
— «Всем вам только спросить», — отвечает пенсионерка на чистом английском.
Дзюба получил в подарок от журналистов пирожки
three-days-grace:
— Рязанцев: «А мне?»
Кержаков добился взыскания 222 млн руб с бизнесмена, Саенко тоже подал заявление
robertlokamp:
— 222 млн. рублей, можно купить Неймара, только отечественного.
marty-mcfly:
— Дзюбера.
qwertyuiuo:
— Саенко ещё жив?! Ого, вот это новость! Вот где сенсация!
Салугин помог «Амкару» обыграть «Динамо» в молодёжном первенстве
cesk-88:
— Салугин vs. Погребняк, молодежное первенство… 2017 год...
Бесчастных: электриком я точно работать не пойду
iva75:
— Вызвал электрика на дом, открываю ему дверь, а там Бесчастных))
Мешков рассудит «Спартак» и «Зенит»
dankosh:
— Всё будет зависеть от того, с каким логотипом будут мешки.