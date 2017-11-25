«Вызвал электрика на дом, открываю ему дверь — а там Бесчастных!»

Адаптация Зе Луиша в России, жара в Хабаровске и пирожки для Дзюбы– в лучших комментариях читателей «Чемпионата».

«Спартак» упустил победу в матче с «Марибором», но обеспечил себе участие в ЛЕ



mirallas:

— «Спартак» в этом сезоне — Робин Гуд. Отбирает очки у богатых, раздаёт их бедным.



Ибрагимович хочет вернуться в сборную Швеции и сыграть на ЧМ-2018



evgenass:

— Красава. Не барское это дело в отборе играть.

Неймар – на вопрос журналиста о «Реале»: вы всегда говорите непристойные вещи



Argentosvamos:

— Встала и вышла отсюда!



СМИ: ФИФА хочет поговорить с Родченковым о допинге в российском футболе



hellyeah:

— Допинг и сборная образца 2014-го года? Смешно.



Флегонтов: ЦСКА прилетел в Хабаровск без истерик, а «Локо» обеспокоен за неделю



marty-mcfly:

— «У нас есть для этого матча резервный день 25 февраля»

А, ну это совсем другое дело. В феврале-то в Хабаровске жарища!



Полузащитник «Локомотива» Фарфан за 22 дня пролетит 46 тыс. километров



avarec78:

— Сколько же он миль наберёт))

Бьельсу не пустили на базу «Лилля»



tihonovetsk:

— У «Лилля» не Смородская президент?



Зе Луиш: как-то обратился к врачу, а она мне: «Я в России, мы говорим по-русски»



jah666:

— Футболист-миллионер пришел в районную поликлинику???



project83:

— Наверное, липовый больничный хотел взять.



kexukrop:

— Зе Луиш: я только спросить…



cskachamp:

— «Всем вам только спросить», — отвечает пенсионерка на чистом английском.



Дзюба получил в подарок от журналистов пирожки



three-days-grace:

— Рязанцев: «А мне?»



Кержаков добился взыскания 222 млн руб с бизнесмена, Саенко тоже подал заявление



robertlokamp:

— 222 млн. рублей, можно купить Неймара, только отечественного.

marty-mcfly:

— Дзюбера.



qwertyuiuo:

— Саенко ещё жив?! Ого, вот это новость! Вот где сенсация!



Салугин помог «Амкару» обыграть «Динамо» в молодёжном первенстве



cesk-88:

— Салугин vs. Погребняк, молодежное первенство… 2017 год...



Бесчастных: электриком я точно работать не пойду



iva75:

— Вызвал электрика на дом, открываю ему дверь, а там Бесчастных))



Мешков рассудит «Спартак» и «Зенит»



dankosh:

— Всё будет зависеть от того, с каким логотипом будут мешки.