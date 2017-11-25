Самый сумасшедший матч месяца. «Шальке» отыгрался у «Боруссии» с 0:4

Если вы не смотрели трансляцию или отключились после 25-й минуты, то зря прожили выходные.

Самый сумасшедший матч месяца в Европе. Если вы не смотрели трансляцию или отключились после 25-й минуты, то зря прожили выходные.

Футболисты «Боруссии» традиционно подошли к южной трибуне «Сигнал Идуна Парк», чтобы поприветствовать болельщиков, которые раскрасили стадион жёлто-чёрными красками и устроили великолепное пирошоу. По другому и быть не могло, ведь на другой стороне поля в кружок собрались 11 игроков в ненавистной кобальтовой форме.

Фото: Reuters

Забившие гостевую трибуну фанаты из Гельзенкирхена распевали «Шальке 04», а Дениз Айтекин протирал глаза от заполнившего арену дыма. Все эти люди, плюс ещё сотни тысяч у экранов, в следующие два часа станут свидетелями одного из самых сумасшедших матчей в истории рурского дерби. Да и Бундеслиги вообще.



Если и существует футбольный бог, то после финального свистка он точно отвернулся от «Шальке» и благоволил парням в чёрно-жёлтом.



12-я минута – и Обамейянг забивает рукой, а система видеопомощи арбитру именно в тот момент отказывается работать, и Айтекин бежит её поправлять. Гол засчитан.

Пьер-Эрик Обамейянг Фото: Reuters

18-я минута – и Бенджамин Стамбули срезает мяч в свои ворота после не самой опасной подачи Шахина.



20-я минута – и Коноплянка на чужой половине поля сталкивается с судьёй, мяч отскакивает к Обамейянгу, который развивает гепардовую скорость и укладывает мяч точно на голову Марио Гётце.



25-я минута – и Рафаэль Геррейро роскошным ударом хоронит «Шальке» уже в середине первого тайма.



Теперь уже фанаты «Боруссии» с издёвкой распевали «Шальке 0:4», иронизируя над происходящим на поле.

32-летний тренер «Шальке» Доменико Тедеско просто не знал, что делать с таким невезением. Но вместо того, чтобы сидеть на скамейке и ждать ещё несколько десятков минут, когда унижение закончится, он принял решение сломать судьбу. На 33-й минуте он проводит двойную замену, меняет схему и во втором тайме переворачивает игру с ног на голову.

32-летний тренер – новая звезда Бундеслиги Сейчас он – строитель лучшей команды Германии после «Баварии».

После перерыва вышедшие на замену Горецка и Арит вместе с Коноплянкой начали рвать оборону Дортмунда. Парни в кобальтовом начали бомбардировать ворота Вайденфеллера самыми разными способами – били издалека, разыгрывали комбинации через фланги, и за 5 минут забили два мяча. Всё, что происходило на поле во втором тайме, характеризует один эпизод, предшествовавший второму голу. Сразу четыре игрока «Шальке» набросились на заигравшегося на своей половине поля Ярмоленко и отобрали у него мяч. Форвард «Боруссии» неспешно встал и вместо того, чтобы включиться в эпизод, стал завязывать шнурки на бутсе. В то время как его партнёр по сборной Коноплянка мчался к воротам и вырезал голевую передачу на Арита.

Тренер «Боруссии» – псих. И страдает из-за этого Главное лицо и главная проблема главного матча сезона в Бундеслиге.

«Шальке» перевернул игру и заставил «Боруссию» дрожать от страха в своей штрафной. Проиграв по всем статистическим показателям в первом тайме, во втором «Шальке» вышел вперёд по числу ударов по воротам, выигранных единоборств и километражу. За 20 минут до конца психанул Обамейянг, и увидел перед собой красную карточку за прыжок в ноги соперника. Петер Бош нервно начал проводить замены для «сушки» игры – Бартра заменил Ярмоленко, а вместо Геррейро вышел молодой защитник Загаду. Буквально через три минуты Даниэль Калиджури раскачает его серией финтов и прошьёт Вайденфеллера – 4:3. Южная трибуна неистово свистела, провожая очередную атаку «Шальке», который просто глумился над высокомерным Дортмундом.

«Шальке» отыгрался у «Боруссии» со счёта 0:4 Фото: Reuters

Фанаты бесились и кидали посторонние предметы в сторону бровки, где сидел изнемогающий от боли Амин Арит – Кастро так въехал ему в ногу, что порвал гетру, и футболиста «Шальке» вынесли с поля на руках. Болельщики «Боруссии» распевали «auf wiedersehen», когда Арит направился в сторону скамейки запасных. В концовке прощался с ними уже сам Амин, который вместо того, чтобы уйти в раздевалку и оставить команды в равных составах (Тедеско исчерпал лимит замен), вдруг вышел на поле и на 2-й добавленной минуте заработал угловой.



Коноплянка подаёт, Налдо отрывается от опекуна и… вколачивает в сетку четвёртый мяч.

Ни разу в истории рурское дерби не заканчивалось со счётом 4:4, наверное, ещё никогда трибуны «Сигнал Идуна Парк» не были такими тихими. С фанатки гостей неслось «Шальке 4:4». Постаревший на несколько лет за 45 минут Петер Бош пустыми глазами смотрел, как заряженные футболисты «Шальке» разбираются с соперником уже после финального свистка.

Если и существует футбольный бог, то после стартового свистка он точно отвернулся от «Шальке» и благоволил парням в чёрно-жёлтом.