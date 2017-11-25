Слуцкий и его «Халл» проиграли, ведя со счётом 2:0. Падение продолжается

Про Слуцкого пишутся материалы чуть ли не каждый день, потому подать информацию по-новому становится с каждым разом всё сложнее. Этим вечером «Халл» проиграл вновь, только уже очень обидно. Двух забитых мячей в первом тайме не хватило даже для ничьей. Пока «Шальке» переворачивал игру в Дортмунде, гостивший на «Кей Си Стэдиум» «Бристоль» за 20 минут отыгрался с 0:2 и увёз три очка. На последних минутах стадион «Халла» опустел практически окончательно.

Слуцкий долго говорил о важности этой игры на предматчевой пресс-конференции. И эту игру он проиграл вновь – «Халл» не побеждает уже больше месяца. Если кто-то ожидал критического момента карьеры Слуцкого в Англии, то вот он. 0 побед в последних шести играх, перспективы оказаться на 21-м месте в таблице по окончании тура.

«Не знаю, могут ли меня уволить к понедельнику. Все возможно, когда не выигрываешь в пяти матчах подряд. Но я об этом не думаю. Какой смысл задумываться о будущем, если оно неизвестно? — говорит Слуцкий. Давление? Я его не ощущаю. Я проработал в ЦСКА семь лет, это крупнейший клуб в России. Тренировал сборную. Там давление было на другом уровне».

«Да, у Слуцкого связаны руки, но при этом кажется, что он довольно невежественен. Игроки тоже должны начать переживать. Безвольно».

«Время Слуцкому подниматься. Он хороший парень, но сомнительный тренер в сложных условиях. Владельцы, тренер и игроки должны в равной степени разделить вину за то, что происходит в этом сезоне».

«Не понимаю, как кто-то может винить Слуцкого? Он не имеет контроль над тем, что происходит с командой, работает всего три месяца. Вероятно, он будет уволен за это преступление».

Несмотря на результаты, многие болельщики поддерживают Слуцкого, президент в недавней беседе объявил ему кредит доверия, а в самой команде нет никакой конфронтации. Тренер и игроки раскрепощены, игра в атаке клеится, но вот в обороне зияют дыры. И если в ближайшем месяце ситуация не исправится, путешествие Слуцкого в Англии с очень большой долей вероятности подойдёт к концу.