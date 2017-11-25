Василий Березуцкий уехал в Казань или остался дома? Загадка от жены

Концерт «Ленинграда», зоопарк и Красная площадь – где проводили время футболисты на этой неделе.

Антон Шунин выставил фотографию с футболкой Джанлуиджи Буффона, которую, кстати, ему подарил Владимир Гранат. «Для меня Буффон — великий вратарь и яркая, харизматичная личность. Вчера из сборной Италии ушла целая эпоха. Buona fortuna, Gigi!» — написал футболист.

Перед матчем с «Тосно» на «Крестовском» болельщики встретились с золотым составом «Зенита» 2007. Владислав Радимов ударился в воспоминания: «Шава, может проедем, как в детстве, одним автобусом в 473 школу? А потом пробежим по тоннелю – и на поле «Петровского», в начало игры и зрительский гул, до мурашек?»

Другой бывший футболист «Зенита» посетил концерт «Ленинграда». Видимо, Александр Кержаков не пропускает ни одного выступления Шнура!

Дмитрий Комбаров с женой тоже культурно проводили время: на днях они ходили на день рождения, где, судя по всему, был черно-белый дресс-код.

Заглянули на тот же праздник и Глушаковы.

Другой спартаковец Луис Адриано гулял с другом на Красной площади. И не холодно же им было!

Соломон Кверквелия времени зря не терял и один из выходных провел с семьей – сводил дочку в зоопарк.

Одной семьей в футбольном мире стало больше: Олег Корнаухов женился. Поздравляем молодожёнов!

Александр Зуев побывал в Риме – молодежная сборная провела там товарищеский матч с командой Италии. В комментариях многие сравнивают Зуева с Дибалой. А что, похож.

А вот Георгий Миланов отправился заграницу на операцию. Пообещал, что надолго не задержится и вернётся уже в январе.

Просто Понтус Вернблум. Фото не нуждается в описании.

С чувством юмора у всех армейцев все отлично. Жена Василия Березуцкого выложила забавное фото с сыном: «Только решила отдохнуть от мужа, проводила на выезд… А тут он!».

И напоследок – о добром. Андрей Лунёв в своем аккаунте выложил видео, на котором футболисты сборной России приглашают ребят поучаствовать в конкурсе. «Любой ребенок в возрасте до 14 лет может отправить нам, футболистам сборной России, письмо с рассказом о своей мечте (можно письменно, а можно в формате видео). Возможно, именно твоя мечта сбудется!», — написал вратарь.