День нереальных камбэков. От Европы до ФНЛ

«Шинник» и «Шальке» совершили в этот день невозможное. А Месси сделал то, что должен был. Главные события дня.

«Тосно» обыграл тульский «Арсенал» благодаря хет-трику Маркова во втором тайме

«Тосно» обыграл тульский «Арсенал» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В середине первого тайма Горан Чаушич вывел гостей вперёд. На исходе часа игры вышедший на замену Евгений Марков сравнял счёт. На 76-й минуте Сергей Ткачёв забил второй гол туляков, однако уже через три минуты Марков сделал дубль, а на 81-й минуте оформил хет-трик и принёс своей команде победу. Марков стал автором первого хет-трика в текущем сезоне РФПЛ.



«Тосно» набрал 20 очков и поднялся на 12-е место в таблице РФПЛ. «Арсенал» (24) — 8-й.

«Ахмат» обыграл «Уфу» и вышел на шестое место в таблице РФПЛ

«Ахмат» одержал победу над «Уфой» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



В конце первого тайма Одисе Роши сделал отличный навес на границу вратарской, где уфимцы упустили Фелипе Сампайо, который головой точно пробил в ближний угол. В начале второй половины игры Магомед Митришев сыграл в штрафную на Исмаэла, который пробил в ближнюю штангу, а на отскоке первым был Лео, головой пославший мяч в пустой створ ворот гостей. На 87-й минуте Иван Обляков качественно пробил со стандарта и отыграл один гол.



«Ахмат» набрал 25 очков и вышел на шестое место в таблице РФПЛ. «Уфа» (24) — седьмая.

«Халл Сити» проиграл «Бристоль Сити», упустив преимущество в два мяча

«Халл Сити» проиграл «Бристоль Сити» в матче 19-го тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



К середине второго тайма команда российского тренера Леонида Слуцкого вела с разницей в два мяча благодаря Фрейзеру Кэмпбеллу и Джарроду Боуэну, однако гости сумели отыграться усилиями Эдена Флинта и Бобби Рида, а на 89-й минуте Джош Браунхилл принёс «Бристолю» три очка.



Серия без побед «Халла» достигла шести матчей, команда (18 очков) занимает 20-е место в турнирной таблице. «Бристоль» (34) — 4-й.

Слуцкий и его «Халл» проиграли, ведя со счётом 2:0. Падение продолжается Команда не побеждает уже в шестом матче подряд.

«Шальке» — вторая команда в истории Бундеслиги, отыгравшаяся со счёта 0:4

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде местная «Боруссия» и «Шальке» сыграли вничью со счётом 4:4.



При этом команда из Гельзенкирхена в середине второго тайма проигрывала — 0:4, но затем сумела забить четыре мяча.

«Шальке» — вторая команда в истории Бундеслиги, которая отыгралась со счёта 0:4. Первой была «Бавария» в 1976 году. Мюнхенцы выиграли у «Бохума» со счётом 6:5, уступая по ходу матча — 0:4.

Самый сумасшедший матч месяца. «Шальке» отыгрался у «Боруссии» с 0:4 Если вы не смотрели трансляцию или отключились после 25-й минуты, то зря прожили выходные.

«Крылья Советов» упустили победу над «Шинником», ведя 3:0 по ходу встречи

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали на своём поле «Шинник». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 3:3.



Самарцы вели в счёте 3:0 к 37-й минуте, однако в последствии пропустили один гол до перерыва, а ещё два – во втором тайме. В составе «Крыльев» отличились Сергей Самодин, Данил Клёнкин и Сергей Корниленко, за гостей голы забили Владислав Камилов, Дмитрий Самойлов и Никита Дроздов.

«Ливерпуль» упустил победу над «Челси» на «Энфилде»



«Ливерпуль» упустил победу над «Челси» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 1:1.



В середине второго тайма мяч отскочил в сторону Алекса Окслейда-Чемберлена, тот ткнул его в направлении Мохамеда Салаха, который вырвался на рандеву с Тибо Куртуа и уверенно переиграл голкипера.



На 85-й минуте Виллиан получил мяч от Эдена Азара, вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу на дальнюю штангу, но мяч полетел в дальнюю девятку и Симон Миньоле запустил его себе за шиворот.

Месси подписал новый контракт с «Барселоной», сумма отступных — € 700 млн

«Барселона» официально объявила о подписании нового контракта с нападающим Лионелем Месси. Аргентинский футболист продлил контракт с каталонским клубом до конца сезона-2020/21. В новом соглашении 30-летнего Месси с сине-гранатовыми прописана сумма отступных в размере € 700 млн.



В составе «Барселоны» Месси провёл 602 матча и забил 523 гола. Вместе с каталонцами он восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, пять раз Кубок Испании, семь раз Суперкубок Испании, завоевал три Суперкубка УЕФА и выиграл три клубных чемпионата мира. Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча».



Предыдущий контракт Месси с «Барселоной» истекал летом 2018 года.