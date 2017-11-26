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Антонио Конте
Фото: Reuters

День нереальных камбэков. От Европы до ФНЛ

«Шинник» и «Шальке» совершили в этот день невозможное. А Месси сделал то, что должен был. Главные события дня.
Футбол

«Тосно» обыграл тульский «Арсенал» благодаря хет-трику Маркова во втором тайме

«Тосно» обыграл тульский «Арсенал» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В середине первого тайма Горан Чаушич вывел гостей вперёд. На исходе часа игры вышедший на замену Евгений Марков сравнял счёт. На 76-й минуте Сергей Ткачёв забил второй гол туляков, однако уже через три минуты Марков сделал дубль, а на 81-й минуте оформил хет-трик и принёс своей команде победу. Марков стал автором первого хет-трика в текущем сезоне РФПЛ.

«Тосно» набрал 20 очков и поднялся на 12-е место в таблице РФПЛ. «Арсенал» (24) — 8-й.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
25 ноября 2017, суббота. 16:30 МСК
Тосно
Тосно
3 : 2
Арсенал
Тула
0:1 – Чаушич – 28, 1:1 – Марков – 61, 1:2 – Ткачёв – 76, 2:2 – Марков – 79, 3:2 – Марков – 81

«Ахмат» обыграл «Уфу» и вышел на шестое место в таблице РФПЛ

«Ахмат» одержал победу над «Уфой» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В конце первого тайма Одисе Роши сделал отличный навес на границу вратарской, где уфимцы упустили Фелипе Сампайо, который головой точно пробил в ближний угол. В начале второй половины игры Магомед Митришев сыграл в штрафную на Исмаэла, который пробил в ближнюю штангу, а на отскоке первым был Лео, головой пославший мяч в пустой створ ворот гостей. На 87-й минуте Иван Обляков качественно пробил со стандарта и отыграл один гол.

«Ахмат» набрал 25 очков и вышел на шестое место в таблице РФПЛ. «Уфа» (24) — седьмая.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
25 ноября 2017, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
2 : 1
Уфа
Уфа
1:0 – Сампайо – 45, 2:0 – Лео – 53, 2:1 – Обляков – 87

«Халл Сити» проиграл «Бристоль Сити», упустив преимущество в два мяча

«Халл Сити» проиграл «Бристоль Сити» в матче 19-го тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

К середине второго тайма команда российского тренера Леонида Слуцкого вела с разницей в два мяча благодаря Фрейзеру Кэмпбеллу и Джарроду Боуэну, однако гости сумели отыграться усилиями Эдена Флинта и Бобби Рида, а на 89-й минуте Джош Браунхилл принёс «Бристолю» три очка.

Серия без побед «Халла» достигла шести матчей, команда (18 очков) занимает 20-е место в турнирной таблице. «Бристоль» (34) — 4-й.

Англия - Чемпионшип. 19-й тур
25 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
2 : 3
Бристоль Сити
Бристоль
1:0 – Кэмпбелл – 33, 2:0 – Боуэн – 61, 2:1 – Флинт – 68, 2:2 – Рид – 79, 2:3 – Браунхилл – 89
Слуцкий и его «Халл» проиграли, ведя со счётом 2:0. Падение продолжается
Команда не побеждает уже в шестом матче подряд.

«Шальке» — вторая команда в истории Бундеслиги, отыгравшаяся со счёта 0:4

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде местная «Боруссия» и «Шальке» сыграли вничью со счётом 4:4.

При этом команда из Гельзенкирхена в середине второго тайма проигрывала — 0:4, но затем сумела забить четыре мяча.

«Шальке» — вторая команда в истории Бундеслиги, которая отыгралась со счёта 0:4. Первой была «Бавария» в 1976 году. Мюнхенцы выиграли у «Бохума» со счётом 6:5, уступая по ходу матча — 0:4.

Германия - Бундеслига. 13-й тур
25 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
4 : 4
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 – Обамейянг – 12, 2:0 – Стамбули – 18 (автогол), 3:0 – Гётце – 20, 4:0 – Геррейро – 25, 4:1 – Бургшталлер – 61, 4:2 – Арит – 65, 4:3 – Калиджиури – 86, 4:4 – Налдо – 90+4
Удаления: Обамейянг, 72 – нет
Самый сумасшедший матч месяца. «Шальке» отыгрался у «Боруссии» с 0:4
Если вы не смотрели трансляцию или отключились после 25-й минуты, то зря прожили выходные.

«Крылья Советов» упустили победу над «Шинником», ведя 3:0 по ходу встречи

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали на своём поле «Шинник». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 3:3.

Самарцы вели в счёте 3:0 к 37-й минуте, однако в последствии пропустили один гол до перерыва, а ещё два – во втором тайме. В составе «Крыльев» отличились Сергей Самодин, Данил Клёнкин и Сергей Корниленко, за гостей голы забили Владислав Камилов, Дмитрий Самойлов и Никита Дроздов.

ФНЛ - Первый дивизион. 25-й тур
25 ноября 2017, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
3 : 3
Шинник
Ярославль
1:0 – Самодин – 10, 2:0 – Клёнкин – 26, 3:0 – Корниленко – 37, 3:1 – Камилов – 44, 3:2 – Самойлов – 61, 3:3 – Дроздов – 84

«Ливерпуль» упустил победу над «Челси» на «Энфилде»

«Ливерпуль» упустил победу над «Челси» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 1:1.

В середине второго тайма мяч отскочил в сторону Алекса Окслейда-Чемберлена, тот ткнул его в направлении Мохамеда Салаха, который вырвался на рандеву с Тибо Куртуа и уверенно переиграл голкипера.

На 85-й минуте Виллиан получил мяч от Эдена Азара, вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу на дальнюю штангу, но мяч полетел в дальнюю девятку и Симон Миньоле запустил его себе за шиворот.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
25 ноября 2017, суббота. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 – Салах – 65, 1:1 – Виллиан – 85

Месси подписал новый контракт с «Барселоной», сумма отступных — € 700 млн

«Барселона» официально объявила о подписании нового контракта с нападающим Лионелем Месси. Аргентинский футболист продлил контракт с каталонским клубом до конца сезона-2020/21. В новом соглашении 30-летнего Месси с сине-гранатовыми прописана сумма отступных в размере € 700 млн.

В составе «Барселоны» Месси провёл 602 матча и забил 523 гола. Вместе с каталонцами он восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, пять раз Кубок Испании, семь раз Суперкубок Испании, завоевал три Суперкубка УЕФА и выиграл три клубных чемпионата мира. Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Предыдущий контракт Месси с «Барселоной» истекал летом 2018 года.

Фото: www.fcbarcelona.com
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