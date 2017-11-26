Савин: на полосу препятствий пошёл прямо в костюме и кроссовках

26 ноября на Первом канале стартует экстремальное шоу «Русский Ниндзя». В рамках нового проекта 300 участников поборются на полосе препятствий за денежный приз в 5 млн рублей. Один из ведущих шоу – бывший футболист Евгений Савин – рассказал «Чемпионату» о съёмках в передаче и своём опыте прохождения полосы препятствий.

— Как вам предложили поучаствовать в этом проекте?

— Сказали, что запускается новый спортивный проект – главная премьера сезона на Первом канале – и предложили пройти кастинг. Я, конечно же, с удовольствием согласился. Спорт, динамика, драйв, то, где реально надо поджигать, где есть преодоление самой трудной полосы препятствий – это меня заманило. Тем более, это Первый канал. Тот случай, когда нельзя отказываться, да и просто невозможно! Поэтому я пошёл на кастинг и сейчас действительно рад, что поучаствовал в этом проекте. Он очень клёвый!



— Как проходил отбор ведущих?

— Насколько я знаю, было достаточно много кандидатов. Самое прикольное, что мы приехали уже в день съёмок, у нас был сценарий, но перед самым началом его поменяли. Нам пришлось импровизировать, а руководство на это смотрело и решало, кто будет продолжать участие в проекте. У участников был жёсткий кастинг, но и у ведущих отбор был не легче.

Ведущие проекта «Русский ниндзя» Фото: Из личного архива Евгения Савина

— Это первый проект, не связанный с футболом, в котором вы принимали участие. Было ли волнение?

— Это действительно первый телепроект, который напрямую не связан с футболом, но он связан со спортом и спортивным азартом. Суть одна – владеть собой, идти только вперёд и преодолевать трудности, поэтому никакого дискомфорта на съёмках я не испытывал. Любой спорт – это эмоции, а с этим у меня всё в порядке.



— В «Русском ниндзя» сразу три ведущих: вы, Тимур Соловьёв и Юлианна Караулова. Каково было работать вместе?

— Замечательно! У нас была невероятная химия! Несмотря на то что съёмки иногда длились по 16 часов, мы всё время были рядом и даже собирались в одной гримёрке на обед и что-то обсуждали. Мы все разные и дополняем друг друга. Я безумно благодарен за то, что вёл шоу именно с этими людьми. Они такие же позитивные и драйвовые, как и я. Это и заслуга руководства, что так получилось, потому что они всё понимали не хуже нас.



— Была ли у каждого из вас какая-то роль?

— Да, Тимур Соловьёв – вдумчивый и спокойный. Я больше хулиганский ведущий, отвечал за спортивный поджог. Юлианна, с женской точки зрения, пыталась войти в положение победивших или проигравших спортсменов.

— Пробовали ли вы сами проходить полосы препятствия?

— Да (смеётся). Сразу скажу, что это самая сложная полоса препятствий в мире, к которой невозможно подготовиться! Спроецировать её в зале нельзя, потому что она невероятно большая и всё время меняется. В отборе была одна, в полуфинале – другая, а в финале она вообще состояла из нескольких частей и была двадцатиметровая «Гора Мидорияма», которую ещё ни в одной стране мира за всю историю проекта никто не смог покорить с первого сезона. Мы попробовали, но далеко мы не ушли. Особенно я, как футболист, потому что там в основном работают руки, и мне было тяжеловато. Одним словом, это сложно, но очень интересно!



— Смогут ли телезрители посмотреть, как вы преодолевали полосу препятствий?

— Надеюсь, что они это увидят! Было очень забавно, потому что приходилось по большей части импровизировать. В конце одной из программ мне предложили попробовать, и я согласился. Прямо в костюме и кроссовках пошёл это всё исполнять. Мы тоже обычные люди и теперь, получив этот опыт можем сказать, что это очень сложно.



— Как проходил отбор участников на шоу?

— Мы не принимали участия в отборе, потому что кастинг ведущих проходил в то же время. Насколько я знаю, всего пришло больше 10 тысяч человек, из которых в итоге было отобрано 300 участников. У всех были абсолютные равные условия – неважно, олимпийский ли ты чемпион, капитан ФСБ в запасе или продавец оргтехники. Кроме того, проект уникален тем, что не было различий в полосе препятствий для девушек и парней, то есть, к счастью или сожалению, не давали поблажек девчонкам.

— Вы сказали об олимпийских чемпионах. Значит ли это, что телезрители смогут посмотреть и на известных профессиональных спортсменов?

— Конечно! Участие принимали спортсмены и с подготовкой, и без неё. При этом поражало, насколько иногда профессиональные спортсмены уступали любителям, у которых нет громких побед, но чей вид спорта позволял владеть всем телом на полосе препятствий.



— По какому принципу определяется победитель, который получит денежный приз?

— Сначала проводится отбор, который завершается выходом в полуфинал. Затем – общий полуфинал. И только в конце сезона мы узнаем, кто победит. Возможно, выяснится, что никто не победил, потому что за 20 лет существования проекта пока ещё никто не смог выиграть в первом сезоне. В этом тоже есть своя прелесть – нет поддавков.



— Чего ждать телезрителям от этого шоу?

— Невероятного экшена, преодоления себя и веру в то, что именно в нашей стране есть тот русский ниндзя, который сможет делать то, что не удалось никому в мире. Мне кажется, что шоу получилось очень бодрым, спортивным и невероятно захватывающим!