Два лица Ригони. Почему лучший снайпер Лиги Европы не виден в РФПЛ

«Спартак» — «Зенит» по позициям: кто круче? Сопоставляем соперников по каждой позиции и на основе цифр пытаемся выяснить, кто лучше.

После 5-го тура Лиги Европы атакующий полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони стал лучшим бомбардиром группового этапа. Точнее, аргентинец делит первое место с португальским нападающим «Милана» Андре Силвой. Ригони забил «Вардару», и теперь на его счету шесть мячей. При этом в чемпионате России у Эмилиано нет ни голов, ни голевых передач, хотя сыграл он в РФПЛ примерно столько же минут. Вот статистика 24-летнего игрока сборной Аргентины в составе петербургской команды:

Показатели Ригони в ЛЕ Ригони в РФПЛ Матчи (минуты) 5 (369) 6 (337) Голы и передачи 6+1 0+0 Передачи за матч (всего) 25,3 20,5 Короткие передачи (точность) 24,4 (72%) 18,9 (67%) Длинные передачи (точность) 0,9 (77%) 1,6 (81%) Пасы под удар 1,5 0,8 Удары (в среднем за 90 мин) 3,2 2,7 Точность ударов 46% 40% Дриблинг (процент успеха) 3,1 (6%) 5,1 (41%) Потери мяча 4,9 4,5

Цифры Ригони удивляют. Словно два совершенно разных футболиста выступают в Лиге Европы и чемпионате России. Один наводит страх на своих опекунов и вратарей, а второй растворился в общей массе. К слову, такая же история и у Андре Силвы: шесть голов в ЛЕ и ноль в чемпионате Италии. Однако нас сейчас интересует полузащитник сине-бело-голубых. Почему же у Эмилиано «два лица»?

Пожалуй, дело тут не в самом Ригони. Возможно, на международной арене мотивация у зенитовских аргентинцев действительно чуть-чуть сильнее, поскольку это реклама на весь мир. В прошлом сезоне такую рекламу сделал себе, например, Виктор Жулиано, став самым результативным игроков ЛЕ по системе «гол плюс пас». Эмилиано признавался, что мечтает о трансфере в «Реала», а в мадридском клубе скорее смотрят на игру потенциального новичка в еврокубках и за сборную. Но главная причина преображения Ригони в Лиге Европы – другая.



Прежде всего, это стили игры в Европе и РФПЛ. Сами футболисты и тренеры не единожды подчёркивали, что футбол в чемпионате России очень тяжёлый, слишком оборонительный и перенасыщенный единоборствами. Как правило, у игроков группы атаки сине-бело-голубых нет свободного пространства. Даже когда команда Манчини забивает, соперник не спешит раскрываться. В еврокубках соперники сами играют и «Зениту» дают. Есть больше открытых зон, больше возможностей проявить своё индивидуальное мастерство.



Ригони, надо признать, футболист достаточно простой. Его сильные стороны – это высочайшая скорость, за которую его прозвали на родине «ракетой», и мощный, поставленный удар. В том числе со стандартных положений. Хотя в составе сине-бело-голубых мы пока не видели классных штрафных и угловых в исполнении аргентинца. А вот в условиях дефицита времени и пространства, в моментах, когда нужно принимать сложное решение, Эмилиано малоэффективен. В РФПЛ атакующему полузащитнику труднее найти свободные зоны, очевидно, поэтому он вынужден чаще использовать дриблинг (не сильнейшее своё качество) и длинные передачи. Находясь под давлением, Ригони реже бьёт по воротам и с меньшей точностью. Хуже ассистирует партнёрам. Достаточно вспомнить матч с ЦСКА в Москве, когда Эмилиано потерялся, попав в жёсткую рубку, более того, завёлся и едва не заработал удаление за второе предупреждение. Интересно, что разница есть даже в том, как ему удаётся наносить удары: в Лиге Европы он почти в пять раз чаще атакуют ворота с левой ноги, чем с правой (2,4 удара против 0,5), а вот в чемпионате России эти показатели близки друг к другу (1,3 против 0,8).

Безусловно, некомфортно в суровом футболе РФПЛ не только Ригони, а всем созидателям-аргентинцам «Зенита» – сюда можно добавить и Леандро Паредеса, и Себастьяна Дриусси. Тем не менее, Эмилиано в отличие от Себастьяна на виду в Лиге Европы. Хотя в Аргентине талантливый Дриусси оценивается выше.

В случае с потрясающей результативностью Ригони стоит говорить и про элементарное стечение обстоятельств. В чемпионате России соперники уже хорошо изучили «Зенит», поэтому стараются где-то упростить игру, чтобы команда Манчини не могла воспользоваться своим опаснейшим оружием – перехватом мяча после прессинга и стремительным контрвыпадом. В Европе противники пока попадают в эту ловушку сине-бело-голубых. После удачного коллективного отбора и ошибки соперника Ригони забил три из шести своих мячей, Эмилиано быстро получал мяч под выстрел с хорошей позиции: «Реалу Сосьедад» (гол привёз сменщик Асьера Ильярраменди – сам бы игрок сборной Испании так не ошибся), «Русенборгу», а также «Вардару» в Петербурге. Тех же македонцев Эмилиано добил в Скопье, забив переставшим сопротивляться хозяевам пятый гол. Очень красивым получился первый мяч аргентинца в ворота норвежцев, когда Доменико Кришито сделал классный кросс с левого фланга, а Ригони влетел в штрафную и здорово сыграл на опережение.

Однако нужно заметить, что на счастье аргентинца ему в том эпизоде противостоял левый защитник «Русенборга» Биргер Мелинг, который уступает аргентинцу в физических качествах и в целом довольно паршиво обороняется. Естественно, всё это не умоляет заслуг Ригони, а просто свидетельствует об уровне сопротивления. Сегодняшний «Вардар», как команда, близко не соответствует уровню РФПЛ.



— Это не самый мой результативный сезон, – напомнил в интервью Ригони. – В «Индепендьенте» было 12 мячей. Но я на правильном пути. Впереди класико против «Спартака». Надеюсь, что открою счёт своим голам в чемпионате России в понедельник.



Действительно, для «Зенита» гол Ригони в ворота «Спартака» будет ценнее, чем любой из забитых им на данный момент в Лиге Европы. По-видимому, его основным оппонентом на фланге окажется Дмитрий Комбаров, чьи оборонительные навыки оставляют желать лучшего. Покажет ли наконец-то себя еврокубковый снайпер в чемпионате России?