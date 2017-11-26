Как атакует «Спартак». Пособие для Роберто Манчини

Расстановка

С ноября, когда неприятную травму залечил Зе Луиш, Массимо Каррера может выбирать конфигурацию атаки под конкретного соперника. Главный вопрос в формировании стартового состава прост: Ивелин Попов или Лоренсо Мельгарехо? Попов нужен «Спартаку» из-за работоспособности и гибкости. Болгарин одинаково удачно вписывается в схемы 4-3-3 и 4-2-3-1, он полезнее при работе без мяча и формирует треугольник в центре поля с вершиной вниз (Фернандо) – в такой расстановке «Спартак» реже всего допускает опасность у своих ворот. При этом Попов создаёт мало остроты. По Impect, отрезанию своими передачами защитников, Попов – лишь седьмой игрок «Спартака», уступающий Ещенко и Комбарову (а по Impect/90min – даже Илье Кутепову). В голевых атаках Ивелин тоже возникал мало – всего 5 раз.

Мельгарехо в старте добавляет атаке остроты, продуктивности и давления через центр. Лоренсо выходит инвертированным вингером на правый край (то есть игроком, постоянно смещающимся в центр под удар с удобной ноги – как Арьен Роббен), но на фланг не смещается и стремится не загонять атаки в край. Его задача – рвать зоны и насыщать центр штрафной.

Мельгарехо – сигнал невольной тактической перестройки «Спартака». Массимо Каррера уверяет, что красно-белые должны играть 4-2-3-1 и с Мельгарехо, но расстановка «Спартака» скорее напоминает 4-4-2 или даже 4-2-2-2 из-за стремления инсайдов сужать, играть ближе к центру. Такую систему игры «Спартак» использовал в обоих матчах с «Краснодаром» и против «Динамо» в стартовой игре сезона, но такая система игры требует максимально прокачанной физики – из-за более активного прессинга выше должна располагаться вся линия защиты, поджимать должны все вплоть до центральных защитников. Физика может разбить даже 2:0 к перерыву с полным контролем над игрой – после «Динамо» в «Спартаке» должны помнить.

Стилистические особенности

После матча с «Краснодаром» Массимо Каррера сказал, что намечал схему 4-2-3-1, а одному из нападающих давал установку играть глубже – то есть команда удивительным образом не справилась с тактической задачей, несмотря на победу 4:1. Судя по идеям Карреры, таким нападающим должен быть Луис Адриано. Зе Луиш – в первую очередь таргетмен, цепляющийся за длинные передачи и выбивающий мощные числа на приёме мяча (отрезает 92 соперников за 90 минут – круче в Премьер-Лиге только Смолов и Бикфалви). Адриано же должен чаще разгонять атаки из глубины.

Луиса Адриано Каррера пытается перелепить весь сезон – после травмы Зе Луиша тренер учил Адриано играть, как Зе, много работать в подыгрыше на команду и создавать моменты для партнёров. И Адриано честно пытался принять тренерскую идею: например, в Краснодаре бразилец опускался под броски из-за боковой, смещался на позицию «десятки», разгонял атаки на фланги. Но пока видно, что Адриано некомфортно в новой роли – он ещё нечасто принимает такие решения, как пас на Зе Луиша в Краснодаре.

Зато система игры «Спартака» максимально удобна инсайдам красно-белых. Квинси Промес окончательно превратился в инвертированного вингера – Каррера всё чаще ставит его слева, надеясь на его удар с правой ноги. Из-за этого стиль Промеса при рывках в штрафную часто становится предсказуемым, но всё равно остаётся эффективным. Левоногий Мельгарехо, врывающийся с правого края в центр – ещё одна классная идея, ложащаяся в ту же канву: парагваец здорово открывается и сразу подстраивается под удар с левой. Правда, в моменте на скриншоте Мельгарехо пробил с правой, но здесь важно само открывание – это то, чего Каррера требует от парагвайца.

При этом в начале атаки, если мы говорим о схеме 4-2-2-2, Промес и Мельгарехо открываются очень узко, близко к центру, открывая фланги Комбарову и Ещенко. Меняется и структура билд-апа: Фернандо, активно продвигающий мяч вперёд, может возникнуть на любой из четырёх позиций для розыгрыша.

Всё это здорово работает против команд вроде «Краснодара». Там больше свободного пространства, выше подвинута линия обороны и больше свободных зон. Не зря Роман Пилипчук говорил, что «Краснодар» анализировать проще всего. Команды со схожим стилем – тоже: проблемы без мяча у атакующих команд разглядеть проще.

Наибольшие проблемы «Спартак» испытывает против закрытых команд, отдающих мяч и максимально насыщающих все зоны. Тогда у красно-белых остаётся лишь два сценария развития атак – длинные передачи и навесы в штрафную площадь, куда вбегают Адриано и Зе Луиш (или кто-то из высоких игроков, если Адриано или Зе не играет), и дальние удары Фернандо и Глушакова. Многое решает индивидуальный класс Квинси Промеса – голландец не только кладёт мячи на индивидуальном мастерстве, как «Уфе», но ещё и вскрывает зоны своим движением. Показателен гол «Марибору», который Промес создал, не касаясь мяча.

Жаль, но с пониманием игры Квинси Промеса в «Спартаке» лишь один футболист.

Лучшие игроки

Вы же не удивитесь, что по многим показателям у «Спартака» один лучший игрок?

Квинси Промес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Квинси Промес – с отрывом сильнейший игрок «Спартака» по участию в голевых атаках. В РФПЛ и Лиге чемпионов красно-белые забили 40 мячей, Промес набрал 27 участий, то есть участвовал в 67,5% голевых атак москвичей. Зависимость «Спартака» от Квинси выросла по сравнению с чемпионским сезоном – тогда Промес засветился в 60% голевых атак – и даже страшно представить, как «Спартак» будет жить без индивидуальных проблесков голландца.

Плюс Промес – сильнейший игрок «Спартака» сразу по двум продвинутым показателям, завязанным на продвижении мяча вперёд (ответвления Packing-статистики). Во-первых, Промес лучший в «Спартаке» по общему количеству соперников, отрезанных и своими передачами, и приёмом чужих пасов (в таблице – Pack+Приём). Во-вторых, Промес сильнейший игрок москвичей по Impect и Impect/90min – отрезанию своими передачами защитников соперника. Чтобы вы понимали, насколько это важный показатель: исследования по матчам Лиги чемпионов и Кубка конфедераций доказывают, что лучшая команда по Impect в конкретном матче с 60-70-процентной вероятностью выиграет матч. Статистика обозначает игроков, которые «делают разницу», и по созданию этой разницы Промес – один из сильнейших в нашем чемпионате.

Числа Фернандо не должны удивлять. Он ожидаемо лучший игрок «Спартака» по Packing, уступающий только пятерым в Премьер-Лиге – Кришито, Каборе, Газинскому, Паредесу и Игорю Денисову. При этом отрезает защиту Фернандо чаще, чем опорники, лучше продвигающие мяч в целом. О большей любви бразильца обострять говорит ещё один статистический факт: Фернандо – лучший игрок «Спартака» по предголевым передачам. Бразилец приготовил уже 7, значительно больше, чем за прошлый сезон (4).

От сильных чисел Дмитрия Комбарова ваши глаза могли вылезти на лоб, но ничего абсолютно сенсационного здесь нет. При атаках «Спартака» Комбаров значительно чаще, чем раньше, и чаще, чем партнёр по правому флангу (Ещенко или Петкович), смещается ближе к центральной зоне. Дмитрий не боится брать игру на себя, тащить мяч через центр – так Комбаров начал строительство победного гола «Краснодара». Качества Комбарова как защитника всё ещё вызывают вопросы, но так было всегда – а в продвижении мяча вперёд Дмитрий сильно прибавил.

Качество контратак

Со своей скоростной атакой «Спартак» – одна из лучших команд Премьер-Лиги по использованию скорости. В комплексе цифры красно-белых рисуют мощную картину, но по отдельности «Спартак» лучший в чемпионате лишь по количеству голов в быстрых атаках. Столько же забили хвалёный «Локомотив» и стоящий на вылет «Анжи» (внезапно). При этом «Спартак» – второй по количеству ударов в быстрых атаках, после «Краснодара», второй по созданному xG, после «Локо», и четвёртый по проценту голевых быстрых атак от общего числа. Продуктивнее используют скорость не только «железнодорожники», но и «Анжи» с «Амкаром». При этом «Спартак» создаёт хорошие средние шансы в быстрых атаках – если переводить xG-статистику на простой русский, можно ожидать гола в каждой шестой контратаке «Спартака» с ударом. Меньше жалости только у одной команды, опять же у «Локомотива».

Сильнейший игрок «Спартака» в контратаках тоже очевиден – признайтесь, вам даже не нужна подсказка. В оценке футболистов я считал за контратаки любые моменты с резким выходом из обороны, перехватом и быстрой доставкой мяча до чужой штрафной, и здесь Квинси Промес – тоже с отрывом сильнейший игрок «Спартака». Он поучаствовал в 9 быстрых голевых атаках красно-белых в РФПЛ и Лиге чемпионов, из которых в 4 – как бомбардир, в 3 – как ассистент. Лучший по участию в контратаках после Промеса – Луис Адриано (6 участий).

Иногда Квинси Промеса откровенно заносит психологически, особенно в больших матчах, и он пытается придумать атаку «Спартака» в одиночку. Но когда Промес в ментальном порядке, он полезен на любой стадии быстрой атаки. Так красно-белые забивали в летнем дерби «Динамо»: Промес сам опустился в глубину, перехватил передачу и разогнал атаку, рванув в пустеющую центральную зону. Легче миссию ему сделал Сапета, ушедший страховать на фланг крайнего защитника.

В результате Промес отдал передачу на партнёра, ускорился, нашёл свободную зону (благо что с тактической грамотностью «Динамо» их найти легко). И выдал пас вразрез на Адриано.

Интересно, что Денис Глушаков – лучший игрок «Спартака» по перехватам, начинающим голевые атаки (3) и контратаки в том числе (2). Часто Глушаков выполняет агрессивную роль в прессинге, резко выбрасывается в отбор. Иногда это приводит к печальным последствиям и распахивает центр поля «Спартака», если центральные защитники не страхуют высоко или проигрывают единоборство. Но когда Глушаков перехватывает мяч за центральным кругом, он сам настроен продолжить и завершить атаку. В контратаках Денис сделал 2 предголевых паса – столько же, сколько Фернандо – а в Грозном сам завершил атаку, которую начал перехватом.

План на «Зенит»

Каррера и Роман Пилипчук имеют на руках оба плана, и оба под «Зенит» кажутся по-своему логичными. 4-2-3-1 или 4-3-3 с Ивелином Поповым – более оборонительная модель. Лучшие матчи и отрезки сезона «Спартак» проводил, когда в центре поля без мяча выстраивался треугольник, как в чемпионском сезоне, с двумя игроками, обеспечивающими интенсивность.

Глушаков и Попов (или Зобнин вместо кого-то из них) добавят «Спартаку» нужный ингредиент, а в случае ошибок или слишком агрессивного давления подстраховать их сможет Фернандо. Ранее допустим был и выход Марио Пашалича, но после кислой реакции хорвата на замену против «Марибора» и такого же кислого матча Пашалич вряд ли начнёт матч в старте.

4-4-2 или 4-2-2-2 с Мельгарехо – сигнал желания активнее прессинговать, раздавить стартовым напором, как было в матче с «Краснодаром». К этому плану склоняет и ментальность «Спартака»: адекватно играть в европейском графике без спадов красно-белые не умеют, но на большие матчи выходят заряженными и злыми. Мощный прессинг и активная игра в атаке – главные футбольные факторы такой злости.

Ещё одна идея, которая должна забить голову Романа Пилипчука – сделать тактику зеркальной тактике «Зенита». Но здесь Роберто Манчини сам может запудрить мозги аналитикам «Спартака»: он может сыграть и 4-4-2, и 4-3-3, и даже 4-2-3-1 с Шатовым на позиции «десятки», как в предыдущем матче Премьер-Лиги. Скорее, «Спартак» должен сплясать от себя и своего собственного плана.

В материале использованы данные Understat и паблика «Пыльный чердак».