«Шила форму и готовила на всю команду». Кто они, мамы футболистов РФПЛ

Фото: Пресс-служба ФК «Амкар»

26 ноября в России отмечается праздник – День Матери. Накануне футбольный клуб «Амкар» провёл акцию #безмамынетфутбола в связи с приближающимся событием.

— Идея провести акцию #безмамынетфутбола пришла спонтанно, — рассказывает пресс-атташе футбольного клуба «Амкар» Алексей Королёв. — Думали, как необычно вывести на представление игроков. Вдруг попали на дату — День матери, подумали «почему бы мамам не предложить»? Собрать мам наших футболистов – проблематично, тем более легионеров. Поэтому команды на игру выводили мамы наших юных воспитанников «Амкара». Ни одного негативного отзыва не слышал. Обычно в интернете шутят после каких-то акций, тут такого не было. Без мам нет футбола – так оно и есть».

Мы решили не отставать от пермских коллег и поговорили с футболистами российских клубов о том, как им помогали мамы в достижении своей заветной мечты – стать профессиональным спортсменом.

После успешных игр мама водила Самедова в «Макдоналдс»

— Мама всегда положительно относилась к моему увлечению футболом, — рассказывает полузащитник «Спартака» Александр Самедов о своей маме, Любови Петровне. — Когда был ребёнком, возила на тренировки. Углубленно никогда не интересовалась, её это как-то обошло. Всегда всё сводилось к тому, что она за меня переживает, за здоровье и настроение, чувствует меня. Мама ни разу не была на футболе. Ни на одной моей игре, не хочет. Даже когда по телевизору смотрит, волнуется. На стадионе может ещё сильнее распереживаться. Я ей много раз предлагал, но у неё нет желания. В детстве за победы и голы она меня поощряла. После успешных игр мне всегда был обеспечен поход в «Макдоналдс». Это было здорово!

Я был достаточно спокойным ребёнком, так как много времени занимал спорт. Пару раз меня затягивала улица, и мама проводила со мной беседу, что «хватит заниматься всякой фигнёй». К шалостям всегда относилась с пониманием, сильно не ругала. Мама есть мама, всё время с большой любовью. Она у меня очень ранимая. Ей постоянно почему-то кажется, что я расстроен. Всегда спрашивает, когда разговаривает со мной по телефону: «ты всё время расстроенный, что-то случилось?» Я даже голос стараюсь делать пободрее, чтобы она не переживала.

Всегда её поздравляю, дарю цветы. В этот раз может не получиться посидеть вместе, в силу занятости, но поздравлю обязательно! Это без вопросов».

Мама Габулова готовила на весь автобус

Фото: из личного архива Владимира Габулова

Фото: из личного архива Георгия Габулова

— Сначала мама не очень хотела, чтобы мы были футболистами, — говорит вратарь тульского «Арсенала» и сборной России Владимир Габулов о своей маме, Елизавете Георгиевне. – Она считала, что футбол отнимает у нас много времени и мешает хорошо учиться в школе. Все свободное время мы проводили на поле с мячом и часто недоделывали домашние задания. Поэтому до того момента, когда я дебютировал за команду второй лиги «Моздок», мама была категорически против. Потом поняла, что все серьезно, и я не отступлю, буду стараться реализовать свою мечту.

Помню, когда мы выезжали куда-то на игру или детский турнир, мама всегда готовила много еды, которую мы потом всем автобусом дружно ели. У нас было традиционное блюдо в дорогу – пирожки с картошкой. С течением нашей карьеры мама начала разбираться в футболе и сейчас уже смотрит его, как профессионал. Конечно, всегда эмоционально. Она переживает каждый эпизод, но старается не пропускать ни одной игры – ни моей, ни брата.

— Вова уже начал профессиональную карьеру, а я еще учился в школе и тоже занимался футболом, — продолжает брал Владимира Георгий Габулов, полузащитник команды «СКА-Хабаровск». — Мама видела, какой ценой нам даются тренировки, матчи и победы – через травмы и боль — и говорила мне: «Может, все-таки пока не поздно пойдешь на врача учиться?» Естественно, я отметал это предложение сразу. Наши отец и деды были футболистами, поэтому выбор был предопределен. Еще она шила нам форму. Брату – вратарскую амуницию, налокотники и наколенники, мне – шорты и даже щитки. В этом она мастер»

— Мама всегда смотрит матчи дома – ей нужны полное уединение и сосредоточенность, — снова берет слово Владимир. — Буквально считанные разы она ездила на стадион. Также и в детстве – в основном на наши игры ездил отец. Еще мама была на чемпионате Европы в 2008 году.

— Мы, конечно, хулиганили, как и все дети, — добавляет Георгий. — Часто играли в футбол дома в нашей комнате. Делали мяч из носков, потому что другого мяча не было, или брали теннисный. У нас была отбита штукатурка на стенах, в серванте разбиты стекла, а когда мы играли на улице, то попадали мячом в окно. Мама с папой пытались нас гонять, наказывать, чтобы мы не разобрали дом по кирпичикам, но у них это не получалось.

Владимир и Георгий: «Хотели бы пожелать крепкого здоровья и терпения нашей маме и всем мамам на свете!»

Мама приучала Миранчуков к дисциплине

Фото: «Чемпионат»

Антон и Алексей Миранчуки, полузащитники «Локомотива» и сборной России:

— Мама не была против того, чтобы мы играли в футбол, — говорит полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук о своей маме, Елене Юрьевне. — Мы изначально просто бегали во дворе. Для неё было главным, чтобы не шатались по подъездам и не дружили с травой. Мама к нам всегда умеет найти подход…

— …Видимо, потому, что работает с детьми, — продолжает брат Алексея Антон. — Но в тоже время не всегда мы получали от нее «пряники». Кнут тоже присутствовал.

— В детстве, бывало, мы загуливались во дворе, играли в футбол, — продолжает Антон. — Площадка выходила на окна, и мама кричала сверху: «Лёша, Антон – обедать!» Мы отвечали: «Да-да-да, сейчас придём!» В итоге всё затягивалось ещё на полтора-два часа. Однажды она сама вышла во двор с лозиной. Пришлось ее оббегать, чтобы не попало. Зато с тех пор, мы только слышали «Лёша, Антоша – кушать», как уже стояли у дверей.

Когда жили в интернате «Локомотива», мама часто приносила нам шоколадки, пироженки. Мы собирались с ребятами, сидели своей компанией.

— К нашей маме всегда с уважением относились, — добавляет Антон.

— Когда была её смена (воспитательницы в интернате), она могла разрешить посмотреть вечерний поздний футбол, — говорит Алексей. — С мамой же можно договориться, поэтому её все любили. Она у нас очень добрая.

— Цветы маме всегда дарим, — продолжает Антон. — Говорим маме «спасибо за всё». Хоть и будем в День Матери в Хабаровске, обязательно поздравим!

Мама сшила Хозину футболку как у Роналдо

Фото: из личного архива Владимира Хозина

— К футболу мама всегда относилась хорошо, никогда не запрещала тренироваться и не ругала, если я что-то разбивал дома мячом, — рассказывает защитник «Урала» Владимир Хозин о своей маме, Марине Павловне. — Она всегда водила меня на тренировки, ездила на все матчи и поддерживала с трибуны. Помню, у меня был день рождения — 14 лет, и мама пригласила всю нашу футбольную команду к нам на праздник. Ребята очень любили ее пироги и торты. Она их готовила не только по праздникам, но и на каждый детский турнир.

Фото: источник официальный сайт ФК «Урал»

С самого детства мама собирала родственников, и они с плакатами поддерживали меня на матчах. Большим сюрпризом для меня стало, когда родители, брат, моя тетя и двоюродная сестра приехали в Екатеринбург. Я уехал на базу перед матчем, а они до 4 утра вместе с моей женой Юноной рисовали плакаты, придумывали костюмы в оранжево-черных цветах «Урала». На разминке я их сразу заметил на трибунах и сказал ребятам из команды: «О, мои приехали!» Когда мама смотрит футбол по телевизору, она очень переживает. Обычно даже уходит в отдельную комнату и смотрит одна, потому что папа любит комментировать мои действия на поле.

В детстве я играл на позиции нападающего. Помню, мне было 9 или 10 лет, когда я увидел по телевизору знаменитого бразильца Роналдо. После каждого гола он поднимал свою игровую майку, а там была еще одна – с надписью. Я попросил маму сшить мне такую же. И вот после каждого забитого гола я поднимал футболку, и там была эта майка с вышитой вручную надписью «Гол». Я вырос в Ростове-на-Дону, было очень жарко играть в двух майках, но мне нравилось представлять себя Роналдо!

В 2012 году у меня была серьезная травма ахилла. Я тогда играл за московское «Торпедо». Мама приехала ко мне и весь период восстановления провела рядом. После операции я еле ходил на костылях. Поддерживала, готовила еду, ухаживала. Мне это помогло быстрее восстановиться и встать на ноги.

Хочу поздравить свою маму и всех мам с праздником! Желаю, чтобы они поддерживали своих детей во всех начинаниях, так как это всегда делала моя мама.

Первые бутсы для Шишкина

Фото: из личного архива Романа Шишкина

— Мама часто ездила на футбольные матчи, турниры, поддерживала меня, — рассказывает защитник «Краснодара» Роман Шишкин о своей маме, Ирине Николаевне. — Она видела, что мне это нравится и никогда не препятствовала.

Из футболистов маме больше всего нравился Роберто Карлос – мы иногда смотрели матчи вместе с ней, и, видимо, она запомнила его. Я болел за «Ювентус», и однажды бабушка купила мне на рынке футболку Дель Пьеро – вот это было счастье! По-моему, мы даже пошли к маме на работу, чтобы сразу показать ей эту майку. Я ее берег и надевал только по праздникам, она до сих пор хранится у мамы в Воронеже.

В первую очередь, мама дала мне правильное воспитание. Неважно, чем ты занимаешься, но ты должен вырасти воспитанным, порядочным и интеллектуально развитым человеком. Когда в 15 лет я переехал в Москву в школу «Спартака», первые полгода было очень тяжело. Мама часто приезжала ко мне с едой и подарками. В Воронеже она общалась с моим первым тренером — Николаем Сергеевичем Бегиным. Часто ходила на матчи – каждое воскресенье у нас были игры, всегда присутствовала на них. Помню, мы ездили на турнир в Борисоглебск – мама была в родительском комитете и помогала во всех организационных вопросах. Был такой случай: я всегда бил штрафные в команде, и тренер мне как-то сказал подтягивать гетры перед ударом. Я подтянул и забил, с тех пор это стало традицией. Потом перед каждым штрафным уже мама кричала мне на весь стадион: «Гетры, гетры подтяни!»

Жили мы небогато, поэтому мне редко что-то покупали. Но я помню то время, когда начали появляться первые бутсы. Почти у всех ребят в команде они были, а у меня нет. Мама это понимала, видела, что мне неудобно играть, и когда появились деньги, мы пошли в спортивный магазин и купили мне бутсы. Я был счастлив! Такие моменты, конечно, навсегда остаются в памяти.

Мама всегда разговаривала со мной как со взрослым. Помню, лет в 13-14 она сказала мне: «Если ты хочешь чего-то добиться в жизни, поставь себе цель и иди к ней. Делай все правильно, ответственно, на совесть, никогда не халявь». Я это запомнил, и, наверное, этот совет помогает мне в жизни до сих пор. Как говорил мой тесть, на войне раненые солдаты всегда кричат именно это слово: «Мама!» Важно об этом помнить».