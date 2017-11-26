Учитесь у Вернблума, форварды! Как ЦСКА поквитался с «Рубином»

Поглядишь на запас ЦСКА с «Рубином» – и так сразу не сообразишь, кто здесь вице-чемпион, а кто середняк. «Скамейка» «армейцев» и прежде была самой короткой среди фаворитов сезона, а после травм Алексея Березуцкого, Миланова и Щенникова на ней не осталось ни одного опытного человека. В Казани семь из восьми мест в резерве гостей заняли выходцы из клубного дубля. На лавке по соседству компания собралась куда более представительная – Рыжиков, Карадениз, Сонг, Навас, Лестьенн, Рочина, Азмун… Но имена сами по себе в футбол не играют, и современный «Рубин» — самое убедительное тому доказательство. В то время как казанский клуб мучительно ищет себя и свою игру, ЦСКА продолжает борьбу за медали РФПЛ и плей-офф Лиги чемпионов – вопреки финансовым и кадровым невзгодам.

Предугадать основу красно-синих не только мудрецу Бердыеву – даже простому любителю футбола не составляло труда. Сколько у Виктора Гончаренко осталось здоровых защитников, столько и вышло на «Рубин» – все пять. В средней и передней линиях выбор у тренера ЦСКА был чуть более широкий, но и тут обошлось без неожиданностей – не считать же таковой очередной выход в наступление Вернблума. Самым большим сюрпризом от «армейцев» стал… цвет волос Витиньо. Бразильский форвард чего только не делал со своей шевелюрой – на этот раз он выкрасил её под цвет формы, на этот раз ярко-красной.

Бердыев удивил Ахметовым в основе. До сих пор 19-летний хавбек не сыграл ни минуты в чемпионате, а против вице-чемпиона вышел в стартовом составе. Яркими выступлениями за молодёжку Ильзат убедил Курбана Бекиевича, что его место – в первой команде, а не во второй. Естественно, желание проявить себя на главной арене республики переполняло молодого хавбека – эмоции, возможно, и помешали ему изобрести что-то стоящее в наступлении. За неполный час на поле Ахметов запомнился только старательностью, и он же первым покинул поле, заменённый на Азмуна.

Треть игрового времени на поле «Казань-Арены» не происходило ничего примечательного, если не считать пары ударов Канунникова, посредственных по исполнению. Компенсацией зрителям за полчаса вязкой позиционной игры стала яркая, динамичная концовка тайма. Внезапно раскрывшись, игра порадовала публику несколькими убойными моментами.

ЦСКА долго искал подступы к хозяйским воротам, но когда наконец обнаружил, провернул даже не одну – две потенциально голевые комбинации. Вернблуму и Набабкину не хватило голеадорских навыков в завершении – переиграть Джанаева ни тому, ни другому не удалось.

Защитник же имел самую верную возможность отличиться и на другом конце поля. Правый бек «Рубина» Бауэр, заглаживая вину за упущенного Набабкина, неожиданно для гостей возник на позиции нападающего и даже отправил мяч в сетку – к огорчению казанских болельщиков, с внешней стороны.

При скрупулёзном внимании Бердыева к стандартам даже удивительно, что «гол в раздевалку» хозяева получили после штрафного. С навесом Натхо от центрального круга казанцы кое-как справились, но именно, что кое-как. Первым на отскоке оказался самый возрастной участник чемпионата, Игнашевич, после прострела которого Вернблум в касание переправил мяч в сетку. За весь первый круг высокий «армейский» блондин не забил ни гола, а тут – три штуки за два тура. Лишний повод констатировать проницательность Виктора Гончаренко. Предчувствия относительно бомбардирского дара Понтуса его не подвели.

Смена счёта вынудила хозяев энергичнее идти вперёд, что они не очень любят и умеют. Гостям забитый гол позволил переключиться в комфортный контратакующий режим.

С выходом Азмуна у полузащитников «Рубина» появился дополнительный адресат впереди. Иранец добросовестно цеплялся за все мячи, летевшие в его сторону, но оборвать свою безголевую серию снова не сумел – не иначе как сглазил кто…

Напоследок Бердыев бросил в бой своего старейшину, но и Караденизу спасителем «Рубина» стать не суждено было. ЦСКА хладнокровно отзащищался в концовке и был ближе ко второму голу, чем соперник – к первому. Уже в компенсированное время Натхо не сумел переиграть с «точки» Джанаева. Впрочем, на исход встречи персональная неприятность израильтянина не повлияла. ЦСКА вернул сопернику должок за домашнее поражение в первом круге. А для «Рубина» победа в Ростове-на-Дону так и осталась единственной за осень – перестройка имени Бердыева далека от завершения. В единую, организованную команду казанский набор индивидуальностей до сих пор не превратился.