Жёны и подруги футболистов: «Спартак» vs «Зенит»

Завтра «Спартак» и «Зенит» будут сражаться на поле в матче 18-го тура РФПЛ. Сравниваем группы поддержки этих команд – а именно их преданных жён и подруг.

Инна, жена полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова

Чтобы прославиться на всю страну, Инне хватило всего лишь одного неудачного интервью. Для того чтобы стать знаменитым,- Жиркову пришлось 15 лет надрываться каждый день на тренировках и пахать, не жалея себя. Теперь Юрий феерит на поле в футболке «Зенита», а Инна болеет за супруга на трибуне вместе с их детьми. Идиллия.

Дарья, жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина

Дарья — девушка скрытная. Несмотря на статус спутницы самого скандального и звёздного футболиста в РФПЛ, девушка не любит появляться в прессе. Все скандалы Кокорина как бы обходят её стороной. Недавно у пары родился ребёнок, и почти сразу после этого Дарья удалила свои страницы в социальных сетях. Видимо, у неё началась взрослая жизнь.

Памела, жена защитника «Зенита» Доменико Кришито

Примерный семьянин Доменико Кришито почти не расстаётся со своей женой. Тренировки и матчи – вот когда он делает перерыв. Всё остальное время Доменико и Памела проводят вместе. Кришито познакомился со своей будущей женой, когда ей было всего 15 лет, с тех пор пара никогда не расставалась. У семьи Кришито растут два сына – Альфред и Алесандро. На трибунах в Питере вся семья поддерживает Доменико, но самая громкая болельщица – его жена Памела.

Лусиана, жена нападающего «Зенита» Эмилиано Ригони

Свои голы Ригони посвящает жене и маленькой дочке. Лусиана не смогла уехать сразу за супругом в Санкт-Петербург и очень скучала без любимого. Сейчас пара воссоединилась, и теперь на каждом домашнем матче Ригони поддерживают две его главные фанатки – жена и дочь. Лусиана — очень темпераментная девушка и не стесняется своих эмоций на трибуне.

Красота дня. Кто кроме Фурсенко молится за Ригони? Жена аргентинского нападающего «Зенита» Эмилиано Ригони — Лусиана Тонут.

Маги, жена защитника «Зенита» Эмануэля Мамманы

Маги, ни секунду не задумываясь, уехала в Санкт-Петербург из Лиона вслед за своим мужем. Девушка воспитывает сына, пока его папа тренируется и играет за «Зенит». Маги очень любит супргуа и считает его лучшим футболистом на планете.

Красота дня. Жена Эммануэля Мамманы – Маги Любуемся женой новичка «Зенита» — Маги.

Екатерина, жена вратаря «Спартака» Артёма Реброва

Екатерина Реброва — настоящая жена футболиста. Она ходит на все домашние матчи Артёма вместе с детьми. В трудные моменты она готова лично встать на защиту своего мужа, как это было после последнего поражения от «Зенита» со счётом 1:5. Артём и Екатерина познакомились в социальной сети почти 10 лет назад. С тех пора пара не расстаётся. У четы Ребровых два сына – Артём и Платон. С таким надёжным тылом, как Екатерина, голкипер «Спартака» может думать только об игре.

Красота дня. Жена Артёма Реброва — Екатерина В рубрике «Красота дня» — жена Артёма Реброва, которая встала на защиту мужа и обратилась к болельщикам.

Татьяна, жена полузащитника «Спартака» Дмитрия Комбарова

Татьяна и Дмитрий уже шесть лет как счастливы в браке. Супруга — постоянный болельщик на стадионе. Защитник «Спартака» и сборной России познакомился с будущей женой в магазине одежды. Они встречались несколько лет, прежде чем пожениться в 2011 году. Через год у Дмитрия и Татьяны родилась дочь.

Юлия, жена полузащитника «Спартака» Александра Самедова

Александр Самедов – семейный человек. Он давно состоит в браке с Юлией и сейчас пара воспитывает двух сыновей – Богдана и Илью. Александр знает, что его супруга всегда следит за ним во время игры. Ну как можно расстроить такую болельщицу?

Дарья, жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова

Жена Дениса Глушакова старается максимально участвовать в футбольном процессе. Она не просто болеет за мужа и поддерживает его. Дарья неплохо разбирается в футболе и часто вступает с мужем в споры. Когда «Спартак» стал чемпионом, жена отмечала победу вместе с мужем так, будто сама выходила на поле. На трибуне Дарья даст фору любому фанату, ведь когда Денис играет, для неё жизнь замирает.

Мария Грбеша, девушка полузащитника «Спартака» Марио Пашалича

Мария, как и её супруг, родом из Хорватии. Пара уже давно вместе, но, несмотря на это, Марио пока не делал Марии предложение. Девушка регулярно поддерживает своего возлюбленного на трибуне. Она также очень любит путешествовать. Вместе с Пашаличем она уже повидала Монако, Италию и Англию.