Месси продлил контракт с «Барселоной». Что об этом нужно знать

Лионель сделал это на следующий день после того, как Луис Суарес вручил ему «Золотую бутсу». Судя по видео церемонии, Месси был рад награде, но ещё больше радовался за друга Суарес.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Барселоны» в YouTube.

Тогда же, на церемонии вручения, он дал короткое интервью. Всего несколько вопросов, но для Месси, который как-то сказал «что мне больше всего не нравится в жизни футбольной звезды? Давать интервью» — и это много. Итак, Месси рассказал, что после рождения детей у него нет времени на сиесту. И теперь для него единственный шанс поспать днём – уехать в сборную Аргентины. Затем назвал сильнейшие клубы: «ПСЖ» и «Манчестер Сити», а также «Баварию» и «Реал», которые «могут выиграть трофей в любом состоянии». И пожелал «Милану» и «Интеру» побыстрее вернуться в футбольную элиту, «потому что без них итальянский футбол не тот».

А на следующее утро Месси встретился с Хосепом Бартомеу и на глазах у журналистов подписал новый контракт. Путь к офису «Барсы» получился очень долгим: он занял у Лео пять месяцев.

Свадьба, отсутствие фотографа и политика: что было на пути контракта

«Барса» не делала из этого секрета. Новый пятилетний (до 2022 года) контракт мог быть подписан ещё в июне, но Месси сыграл свадьбу, и эту формальность решили перенести. На начало июля.

В июле стало известно, что речь не о пятилетнем, а о четырёхлетнем соглашении. И тут процесс остановился. В течение всего лета на тему контракта высказывались все – кроме Месси. Некоторые журналисты предположили, что он тянет с решением, чтобы усилить давление на Хосепа Бартомеу, но эти слухи не получили никакого подтверждения.

Руководство «Барсы» сделало несколько официальных заявлений. Сочетаются они друг с другом плохо.

20 августа, технический директор Роберто Фернандес: «Мы достигли полного согласия по новому контракту. Месси подпишет его, как только наступит подходящий момент».

2 сентября, исполнительный директор Альберт Солер: «Многих волнует новый контракт Месси. Если клуб сообщил, что контракт будет подписан скоро, это значит, что он будет подписан скоро».

4 сентября, президент Хосеп Бартомеу: «Отступные? Мы никогда никого не будем удерживать. Если игрок хочет уйти, пусть уходит. Это отличает нас от других клубов, но это наш принцип. Отступные могут быть любыми: 500, 500 млн, миллиард. Если игрок захочет уйти, мы с ними обсудим, как это можно сделать». Это был ответ на вопрос об отступных в новом контракте Месси.

5 сентября, Хосеп Бартомеу: «Какие новости по контракту Месси? Контракт согласован и подписан. Есть три контракта. Один – с фондом Месси, он подписан президентом фонда и братом Месси. Контракт об имиджевых правах подписал отец Месси, он управляет его компанией. Трудовое соглашение тоже подписал его отец, у него есть право делать это.

Контракт подписан, он действителен с июня. Нам не хватает только фотографии и протокола подписания. Подписанный контракт уже учтён в завершившемся финансовом году. Мы до сих пор не смогли только сделать фото. У нас трудности с расписанием. Месси вернётся шестого или седьмого сентября, а девятого у нас игра. Мы найдём время, чтобы подписать. В последние два месяца было много дел. Свадьба Месси, турне по Японии, Суперкубок, старт чемпионата… Мы найдём момент. Надеюсь, в течение месяца».

15 сентября, Хосеп Бартомеу: «Месси не нужно подписывать контракт, это уже сделал его отец. Месси сейчас играет за нас по новому контракту. Нам нужно только официальное фото с его подписью, мы его сделаем. Нам некуда спешить».

6 октября, Андрес Иньеста: «Думаю, что в ситуации с Лео между ним и клубом есть диалог. «Барселона» хочет его удержать, а Месси хочет остаться, это главное. Мы не можем без него. Очень важно, чтобы Месси остался. Надеюсь, он подпишет новый контракт как можно быстрее».

22 ноября, Эрнесто Вальверде: «Контракт Месси? Сейчас он с нами, а о будущем мы не задумываемся. Слишком много разговором об этом, хотя ничего не происходит. Давайте просто наслаждаться игрой».

25 ноября. Лионель Месси продлил контракт.

Что в контракте

Несмотря на многочисленные слухи о бессрочном контракте, всё довольно обычно: соглашение рассчитано на четыре года, до июля 2021 года. Сумма отступных составляет 700 млн евро. Это официальная информация, она приведена на сайте «Барселоны».

Всё остальное на данный момент (включая зарплату) – слухи. Издание Forbes со ссылкой на собственные источники сообщает о 667 тыс. долларов в неделю. Если информация подтвердится, это сделает Месси самым высокооплачиваемым спортсменом мира – включая доходы от контракта с Adidas, а также других рекламных соглашений.

Формальную процедуру в клубе превратили в небольшое шоу. Возможно, чтобы компенсировать отсутствие фото в течение пяти месяцев, подписание сняли на видео. Поставив подпись на документах, Лео расписался и на футболе «Барселоны». А Эрнесто Вальверде признаётся, что может расслабиться. Хотя, продолжает он, «никто и не сомневался в преданности Лео клубу».

Видео можно посмотреть на официальном канале «Барселоны» в YouTube.