Он бросил «ПСЖ» из-за Неймара. И стал звездой в Испании

Зимой Гонсалу Гедеш оставил «Бенфику» ради иллюзорной конкуренции с Ди Марией, Дракслером, Лукасом Моурой, сливками французской молодёжи и громадными амбициями хозяев. За полгода Гедеш и его агент, Жорже Мендеш, должны были понять – в Париже не получится ничего. «Пари Сен-Жермен» покупал португальца, раскручивая его как нового Криштиану Роналду, но, кроме пиара, не сделал ничего, чтобы Гедеш и Криштиану были похожи. Роналду на старте карьеры попал в руки тренеру, способному запрограммировать мозги крутого молодого игрока, и в клуб с мощнейшей аурой. Гедеш приехал к Унаи Эмери, на чьих тактических занятиях сейчас стабильно засыпает Неймар, и на неоконченную стройку. Команда с систематическими проблемами в психологии, улетающая «Барселоне» 1:6 после 4:0, и тренер без харизмы – худший трамплин в звёзды для молодого игрока.

Ну хорошо, проблема Гонсалу Гедеша была не только в этом. До переезда в Париж Гонсалу всегда был окружён вниманием. Папа нового лидера «Валенсии», Рожериу, мотал по 60 тыс. километров в год с Гонсалу и его братом – на тренировки в Лиссабон, соревнования. Выезжал каждые выходные. На таких поездках Рожериу Гедеш успел испортить или сжечь три автомобиля. Зато Гонсалу рос на глазах у родителей. Однажды Рожериу полетел с Гонсалу в Рим, а мать забрала другого мальчишку – вратаря – на турнир в Испанию. Тогда Гонсалу Гедеш стал лучшим игроком итальянского турнира.



«В отличие от других детей, Гонсалу приехал из сельской местности. Необходимо было смотреть на него 24 часа в сутки», – говорила о нём Элена Кошта, редкая женщина, ставшая своей в мужском футболе, и бывший работник юношеской вертикали «Бенфики». Слегка замкнутый парень повернулся на конкуренции, играл с друзьями в FIFA, карты или пинг-понг, просил тренеров поиграть с ним в прятки. Систематически устраивал истерики, когда его что-то не устраивало. «Как-то он провёл целый день с грушей в руке, отказываясь её есть. Тренерам пришлось заставить его съесть грушу, пригрозив местом в составе», – вспоминает Кошта.



По сути, трамплин во взрослый футбол Гонсалу Гедеш обрёл только в Париже. В «Бенфике» сразу после перехода в главную команду с ним много возился Жорже Жезуш – объяснял тактические ситуации, учил обороняться, грамотно выбирать позицию без мяча. Даже когда менялся тренер, а Гедеша переводили на острие атаки, где ему некомфортно, Гонсалу не задвигали в запас, а терпеливо ждали прогресса. Дело не в незрелости Гедеша перед трансфером в «ПСЖ» – вы разве назовёте незрелым мальчишку, который с 16 лет стал жить с девушкой? Дело именно в повышенном внимании, которое сменилось холодным равнодушием. С ним не возились, как возился Жезуш, как Алекс Фергюсон возился с Криштиану. Нужно было приехать Килианом Мбаппе, чтобы сломать дверь в основу «ПСЖ».



Гедеш смылся из Парижа очень вовремя, когда в клуб приехал Неймар, а потом Мбаппе — сидеть шестым на своей позиции смысла не было, — а Жорже Мендеш нашёл ему очень подходящий вариант. «Валенсия» последних лет стала местом, куда Мендеш продвигал откровенных португальских пустышек вместе с таким же пустышкой-тренером Нуну, но летом клуб нашёл мощнейшее лекарство от тяжёлой болезни. Нашёл Марселино Тораля – тренера со специфическим видением футбола, которому нужны скорость, грамотное движение мяча вперёд и универсальность игрока атаки. Гедеш, перепробовавший оба края атаки и позицию «девятки», подошёл идеально – до оформления сделки «Валенсия» облизывалась на него почти месяц.

Он наконец-то бросает вызов «Барселоне» и «Реалу». И это не Симеоне «Валенсия» снова в порядке.

Выиграли все. Гедеш попал в симпатичный город, к тренеру с регулярными индивидуальными беседами и тактическими наблюдениями, в нужную модель игры. «Валенсия» Марселино вышла нетипичной для тренера-прагматика командой: компактные линии часто разрываются, опорная зона с Жоффреем Кондогбия трещит, как и все последние годы, зато атака стала главной гордостью Los Ches. «Валенсия» настреляла уже 32 мяча за сезон – лишь «Барселона» придумала на гол больше – и даже громадный перебор голов по xG-методикам объясним: в быстрых атаках «Валенсия» как можно быстрее двигает мяч вперёд через резкие передачи, пинбольные отскоки и рывки из глубины. Бег и скорость становятся даже важнее качества ударов.

Атака «Валенсии» завязана на движении атакующей четвёрки. Гедеш, Родриго, Симоне Дзадза и кто-то четвёртый (Солер или Перейра – неважно) поочерёдно развивают атаки сами, открываются на ударных позициях, легко и даже организованно-хаотично меняются местами. Гедеш – главный и самый неудержимый в атакующей четвёрке. Марселино перепробовал его на всех позициях в атаке, везде скорость и дриблинг Гедеша приносят пользу, но нужнее всего португалец там, где играть не любит – на левом крыле атаки. Он правша и обычно испытывает проблемы, уходя глубоко в левый фланг, но в «Валенсии» Марселино это не нужно – важнее резко рвать на рывках центральную зону и заходить под удар с рабочей ноги.



Такие рывки Гедешу продюсирует вся остальная атака. Нападающий уходит в глубину, стягивает на себя внимание и открывает зону для рывка инсайда – стандартная история для «Валенсии» Марселино. Вертикальный стиль игры помогает находить много свободы при таких рывках: так Гедеш разрывал оборону и «Бетиса», и «Севильи», и «Реала Сосьедад».

Соперники уже сломали голову, как остановить Гедеша. Бедняга Эдуардо Бериццо, тренирующий «Севилью», приставил правого защитника (Меркадо, потом Коршья) накрывать Гедеша ещё до приёма мяча и двигаться в паре метров от него – Гонсалу в итоге порвал защиту резким открыванием через центр и забил свой мяч. «Леганес» выстраивал традиционно плотную защитную линию – но пропустил и дал Гедешу разбежаться. Португалец слепил всего 3 гола и 5 результативных передач, мало для мощного шума вокруг себя, но его движение, резкие рывки и умение «Валенсии» комбинировать при подготовке атаки важнее сухих цифр. «Барселону» Марселино будет брать тем же оружием.



Давид Альбельда, системообразующий игрок старой «Валенсии» без духа неудач, быстро раскусил Гедеша: «Он взрывной игрок, который делает разницу лучше всех не только в «Валенсии», но и во всей испанской лиге». Делать разницу придётся много – Марселино Тораль уже подсчитал, что для золотых медалей «Валенсии» нужно набрать 90 очков. Даже для обычного Криштиану это непомерно много, а для «нового» – невозможно.



Но Гедеш растёт в ауре заново строящейся «Валенсии». Без миллионных конкурентов за спиной. И с тренером, готовым с ним возиться.