Лучший тот, которого нет. Самые эффективные снайперы РФПЛ

Смолов догнал Кокорина – у обоих теперь по девять мячей. А кто из игроков РФПЛ лучший по статистике затраченного времени на гол?

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В гонке бомбардиров РФПЛ Фёдор Смолов настиг Александра Кокорина. Нападающий «Краснодара» стал сегодня автором победного гола «Уралу» – теперь на его счету девять мячей, как у зенитовца. Игроки сборной России забивают на зависть всем, а кто в РФПЛ затрачивает на свои голы меньше времени? Изучим статистику эффективности снайперов. Но для того чтобы картина получилась более объективной, включим в наш рейтинг футболистов, забивших в чемпионате России хотя бы больше трёх голов.

Топ-10 самых скоростных футболистов РФПЛ открывает атакующий полузащитник «Локомотива». Алексей Миранчук забил в нынешнем чемпионате России семь мячей в ворота «СКА-Хабаровск», «Спартака», «Урала», «Динамо», «Краснодара», «Зенита» и «Анжи». На один гол ему требовалось в среднем 216 минут. Миранчук – лучший бомбардир «железнодорожников» на данный момент. Сейчас смешно даже вспоминать предыдущий сезон, в котором Алексей впервые отличился лишь в 17-м туре.

Черногорский нападающий ушёл в аренду из «Зенита» в тульский «Арсенал», чтобы получить наконец-то стабильную игровую практику и начать регулярно забивать. В первых турах Джорджевич «молчал», зато потом разыгрался. Сперва сотворил очень красивый гол «Ахмату», после чего сделал дубль с «Ростовом» и поражал ворота «Краснодара», «Анжи» и «СКА-Хабаровск». На гол у него уходит в среднем 207 минут. Миодраг Божович пообещал, что Джорджевич финиширует в тройке лидеров снайперской гонки.

Нападающий «Динамо» успел принять участие в 10 матчах чемпионата перед тем, как получил травму крестообразной связки и выбыл на длительный срок. Панченко забил «Спартаку» и «Амкару», кроме того, оформил дубль в гостевой встрече с «Анжи». Самый результативный игрок минувшего сезона ФНЛ был достаточно эффективен и в РФПЛ: Кирилл тратил на гол в среднем 201 минуту. Бело-голубым сейчас очень не хватает убойных ударов Панченко.

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У бразильца, конечно, бывали времена получше. Луис Адриано уступает Квинси Промесу по количеству голов в чемпионате России. Да и в Лиге чемпионов больше него за «Спартак» забили Промес с Зе Луишем. Тем не менее 30-летний нападающий свою зарплату отрабатывает. В РФПЛ на его счету шесть мячей — в ворота «Динамо», «Локомотива», «Анжи», «Уфы» и «Краснодара» (дубль в прошлом туре). Луис Адриано забивает в среднем раз в 197 минут.

Атакующий полузащитник очень долго находился в системе «Зенита», казалось, пересидел. Первый полноценный сезон в РФПЛ Евсеев проводит уже в составе «Урала». Александр Тарханов пробовал новичка на разных позициях – получается успешно. У Алексея четыре гола: от него досталось «Арсеналу», «Тосно», «Ахмату» и «Амкару». Чтобы забить один мяч, Евсееву по статистике нужно сыграть 184 минуты. Отличный результат для того, кто не является чистым форвардом.

Нападающий сборной России принялся активно выбивать мишени с первых же матчей под руководством Роберто Манчини. К примеру, в Лиге Европы у игрока «Зенита» уже восемь голов, включая пять на групповом этапе. В РФПЛ Кокорин пережил небольшой спад, когда за девять туров отличился лишь дважды. Это подпортило его статистику эффективности. Александр забил «Тосно» в каждом из кругов, а также «СКА-Хабаровск», «Спартаку», «Уралу», «Ахмату», «Амкару», «Уфе» и «Анжи». Сейчас у Кокорина 169 минут на гол.

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Зависимость атаки «Спартака» от Промеса, похоже, только растёт. Когда голландский форвард в ударе, красно-белые могут разорвать кого угодно. «Севилья» не даст соврать. В чемпионате России у Квинси уже восемь голов – два «Краснодару», по одному «Динамо», «Зениту», «Арсеналу», «Локомотиву», «Рубину» и «Уфе». В среднем Промес забивает мяч за 164 минуты игрового времени. Это лучше, чем в минувшем сезоне (188 мин), но хуже, чем в позапрошлом (147 мин).

Премьер-Лига только знакомится с 23-летним воспитанником «Зенита», хотя ещё по ходу предыдущего сезона им интересовался ЦСКА, а Мирча Луческу подумывал вернуть нападающего в родной клуб. После вчерашнего хет-трика в ворота «Арсенала» количество голов Маркова увеличилось до восьми. В первом круге он забил тем же «канонирам» в Туле, а ещё поражал ворота «Анжи», «Спартака», «Ахмата» и «Ростова». Его статистика – 116 минут на гол. Марков благодарит за ценные советы Владимира Бесчастных, уволенного на днях из «Тосно».

2. Фёдор Смолов

Два сезона подряд Смолов становился победителем соревнования бомбардиров РФПЛ, а теперь идёт к третьей победе, несмотря на то, что пропустил из-за травмы шесть туров на старте чемпионата. Зато после возвращения на поле нападающий «Краснодара» сотворил дубли в ворота «Динамо», «СКА-Хабаровск» и «Тосно», а кроме того, забил «Уфе», «Анжи» и «Уралу». У Смолова уходит 113 минут на один гол (в сезоне-2016/17 было 107 минут; в сезоне-2015/16 – 127 минут). Федор потрясающе стабилен в чемпионате России.

Центрфорвард «Рубина» успел установить очень высокую планку результативности, перед тем как покинуть казанский клуб и перейти в «Ганновер». Жонатас сыграл пять матчей и забил четыре мяча, сделав дубли в ворота ЦСКА и «Анжи». Бразилец до сих пор остаётся лучшим бомбардиром «Рубина»! В среднем у него выходил гол за 73 минуты. «Потеря Жонатаса ещё скажется», – прогнозировал в августе Курбан Бердыев. Как в воду глядел. Каждый мяч «Рубина» рождается осенью в муках. Кстати, в Бундеслиге Жонатас забил трижды за семь матчей – там он тратит 143 минуты на гол.