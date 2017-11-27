«Со Златаном не меняются футболками. Футболка Златана меняется с вами»

ЦСКА обыграл «Рубин» благодаря голу Вернблума и вернулся на третье место в РФПЛ

ЦСКА одержал победу над «Рубином» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



В конце первого тайма Сергей Игнашевич сильно прострелил от линии штрафной в сторону ворот, а Понтус Вернблум подставил ногу, направив мяч под перекладину. На 92-й минуте «армейцы» могли удвоить преимущество, но Бибрас Натхо не реализовал пенальти.

ЦСКА набрал 32 очка и вернулся на третье место в турнирной таблице, обойдя «Краснодар» (30). Серия без побед «Рубина» в чемпионате достигла пяти матчей, команда (20) занимает 11-ю позицию в таблице.

Учитесь у Вернблума, форварды! Как ЦСКА поквитался с «Рубином» ЦСКА третий раз подряд выиграл в Казани и вернулся в лидирующую тройку Премьер-Лиги.

«Краснодар» нанёс «Уралу» первое домашнее поражение в текущем сезоне

«Краснодар» обыграл «Урал» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



На 34-й минуте Жоаозиньо выполнил передачу в штрафную площадь на Виктора Классона, швед выиграл борьбу за мяч, а затем выполнил передачу на Фёдора Смолова, которому оставалось не промахнуться в открытый угол ворот.

Смолов догнал Кокорина в гонке бомбардиров РФПЛ

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов забил единственный гол в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0).



Таким образом, Смолов довёл число своих голов в текущем сезоне чемпионата России до девяти и догнал лидирующего в бомбардирской гонке форварда «Зенита» Александра Кокорина. За ними идут Евгений Марков («Тосно») и Квинси Промес («Спартак»), у которых по восемь мячей, семь голов забил полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

Добавим, что Кокорин уже в матче со «Спартаком», который пройдёт 27 ноября, может вновь единолично возглавить бомбардирскую гонку.

Лучший тот, которого нет. Самые эффективные снайперы РФПЛ Смолов догнал Кокорина – у обоих теперь по девять мячей. А кто из игроков РФПЛ лучший по статистике затраченного времени на гол?

«Ростов» обыграл «Анжи» благодаря дублю Бухарова, выиграв в ЧР впервые с августа

В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» на своём поле одержал победу со счётом 2:0 над «Анжи».



Хозяева поля вышли вперёд в конце первого тайма, когда Александр Бухаров реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной.



Окончательный результат донская команда установила на 59-й минуте, когда Бухаров оформил дубль, замкнув подачу Тимофея Калачёва с углового.



Таким образом, «Ростов» одержал первую победу в РФПЛ с 12 августа. Серия без побед команды Леонида Кучука в чемпионате составила 11 матчей.

«Наполи» вернул себе лидерство, «Рома» и «Милан» завершили свои матчи вничью

В матче 14-го тура итальянской Серии A «Наполи» в гостях с минимальным счётом обыграл «Удинезе». Единственный гол был забит на 33-й минуте — пенальти в исполнении Жоржиньо отразил вратарь хозяев, но игрок неаполитанцев оказался первым на добивании.

Подопечные Маурицио Сарри благодаря этой победе вернулись на первое место в таблице чемпионата, обойдя «Интер».



В другом матче тура «Рома» на выезде сыграла вничью с «Дженоа» — 1:1. На 59-й минуте Стефан Эль-Шаарави вывел гостей вперёд. На 69-й минуте римляне остались вдесятером — красную карточку получил Даниэле Де Росси. Хозяева получили право на пенальти, который реализовал Джанлука Лападула.



Кроме того, «Милан» принимал «Торино», но победителя на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» команды не выявили. Итоговый счёт — 0:0.

«Севилья» выиграла у «Вильярреала», уступая со счётом 0:2 к 56-й минуте

«Севилья» выиграла у «Вильярреала» в матче 13-го тура испанской Примеры, уступая с разницей в два мяча к 56-й минуте. Встреча проходила в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



У хозяев отличились Седрик Бакамбу и Карлос Бакка, у гостей — Клеман Лангле, Франко Васкес и Эвер Банега (с пенальти).



«Севилья» — соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.

В Перу отказались от законопроекта, из-за которого сборная могла пропустить ЧМ

Власти Перу отказались от идеи принятия законопроекта, из-за которого национальная команда могла лишиться права выступить на чемпионате мира – 2018, сообщает Marca.



Ранее сообщалось, что сборная Перу может быть лишена права участия в ЧМ-2018. Перуанский политик Палома Носеда предложила принять закон, согласно которому федерация футбола страны перейдёт под полный контроль государства, что противоречит правилам ФИФА. Принятие законопроекта повело бы за собой исключение перуанской федерации из организации, а сборная не смогла бы принимать участие в турнирах под эгидой ФИФА.



«Мы с трудом достигли цели по выходу на чемпионат мира. Все перуанцы праздновали большое событие, поэтому для всеобщего спокойствия мы решили отозвать законопроект», — сказала Носеда.

Хемед: со Златаном не меняются футболками. Футболка Златана меняется с вами

Нападающий «Брайтон энд Хоув Альбион» Томер Хемед поблагодарил форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича за обмен футболками после матчей команд в 13-м туре английской Премьер-лиги.



Хемед опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с футболкой Ибрагимовича, пошутив в манере самого шведского форварда.



«Со Златаном не меняются футболками. Футболка Златана меняется с вами. Большое спасибо, легенда Златан Ибрагимович», — написал Хемед.



«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» на своём поле со счётом 1:0. Хемед и Ибрагимович вышли на поле после замен во втором тайме.