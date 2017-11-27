У Месси украли гол. Но он всё равно спас «Барсу»

А «Валенсия» даже в отсутствие тренера чуть было не отправила каталонцев домой без набранных очков.

Паулиньо – проводник идей Вальверде

О роли Паулиньо в современной «Барселоне» вам мог рассказать один крупный план после забитого гола Хорди Альбы. Несколько секунд назад выдавший очередной гениальный пас Лео Месси приобнял бразильца и о чём-то с ним долго говорил по дороге к центральному кругу. Обсуждали они далеко не отвлечённые темы, это точно. Всё просто: Паулиньо – тот человек, благодаря которому Месси рвёт и мечет в этом сезоне и благодаря которому «Барса» получила возможность отойти от закостенелых 4-3-3, к которым уже все давно привыкли.

Вы уже наверняка знаете точный результат матча, потому вряд ли будет большим спойлером, если мы поместим скрин с моментом ответного гола в самое начало статьи. Наглядный пример, как благодаря моторике и стягиванию на себя защитников Паулиньо открывал свободные зоны Месси, в которых он с лучших сторон может проявить свою гениальность.

Во многом именно благодаря действиям 15-го номера гости владели подавляющим преимуществом в первом тайме. Паулиньо проделывал гигантские объёмы работы без мяча – помогал Суаресу в роли второго форварда, накрывал Кондогбия, через которого «Валенсия» чаще всего пыталась выйти из обороны, но самое главное – держал в центре поля полузащитников соперника, позволяя Бускетсу и Ракитичу спокойно опускаться на одну линию с центральными защитниками и развивать атаки первым пасом.

Полезность №1.

Полезность №2 – открывания в атаке.

Полезность №3 – именно после того, как Паулиньо оставил Кондогбия без мяча, Месси забил самый скандальный гол Ла Лиги первого круга.

Не засчитанный гол. Даже несмотря на то, что после удара Лео и ошибки Нето мяч на метр заскочил за линию ворот и даже ударился о газон. Как боковой арбитр мог это не видеть – загадка. И да, в одной из самых популярных лиг мира (самой популярной после АПЛ) до сих пор нет не то что системы видеоповторов, а даже электронного определения взятия ворот. Видите ли, не хватает денег.

Месси по окончании первого тайма ещё раз продемонстрировал то, за что его так любят миллионы. Без лишнего гонора и с улыбкой на лице он обсуждал с боковым и главным арбитрами ключевой эпизод первого тайма по дороге в раздевалку. Наверняка Лионель был бы не столь беспечен, если бы знал, что «Валенсия» устроит после перерыва.

Как Вальверде изменил «Барселону». Это снова лучшая команда мира? После странной трансферной кампании и потери Неймара это кажется невероятным. Но, похоже, Вальверде знает, что делает.

Установка через тренера вратарей

Тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль в этом матче отбывал дисквалификацию за сумбурный эпизод в предыдущем туре, когда арбитр удалил его за простой разговор с наставником «Эспаньола» Кике Санчесом Флоресом у бровки. Но для него это не стало препятствием. Марселино наблюдал за игрой с трибун «Местальи» и звонил на телефон тренеру вратарей команды, а тот уже передавал указания ассистенту у бровки.

И изменения, которые внёс Тораль, переломили игру. Во втором тайме «Валенсия» с ходу прижала «Барсу» и стала бомбардировать её фирменными скоростными контратаками. Хозяева нащупали брешь на правом фланге обороны «Барсы», где не успевал закрывать зону Нельсон Семеду. На протяжении большей части второго тайма в обороне каталонцев на этом фланге зияла дыра.

Неудивительно, что гол пришёл именно оттуда. Главный мозговой центр «Валенсии» Дани Парехо наконец получил свободное пространство в центре поля и покатил мяч направо реактивному Гедешу. Пас на Гайя, прострел, и Родриго забивает 8-й гол в сезоне (все 8 забиты первым касанием, что говорит о скорости контратак «Валенсии»). И празднует забитый мяч в забавном красном парике.

Он бросил «ПСЖ» из-за Неймара. И стал звездой в Испании Главный мотор новой «Валенсии».

Справедливости ради, уже в концовке второго тайма хозяева начали смекать что к чему. Дани Парехо стал регулярно уходить вперёд за Бускетсом, чтобы не давать тому спокойно разыгрывать мяч.

Во втором тайме «летучие мыши» заклевали гостей диким прессингом, не давая спокойно выходить в атаку. А быстрыми переводами мяча с фланга на фланг не раз ставили защиту сине-гранатовых в логический тупик.

Особо старался нападающий Симоне Дзадза – два раза он самолично отобрал мяч у соперника в центре поля – оттеснил корпусом Дениса Суареса и в подкате выгрыз мяч у Месси. Напор, скорость и страсть «Валенсии» действительно поражали. Вальверде выровнял игру, усилив правый фланг Алейшем Видалем и Жераром Деулофеу (хотя он матч провалил), что помогло сбить спесь с совсем озверевших валенсийцев.



В итоге «Барсе» вновь нужно задуматься над тем, чтобы поставить у «Камп Ноу» памятник Месси. Его гениальный пас спас команду от поражения. Но после того как вы в очередной раз удивитесь очередному чудачеству испанских арбитров, сделайте пометку, что Ла Лига перестала быть местом, где звёзды борются с работягами из команд-середняков. Благодаря таким тренерам, как Вальверде и Марселино чемпионат Испании становится одним из передовых не только по размаху и качеству, но и по части тактических идей и новаций. Шикарное шоу, которое этим вечером нам подарили «Валенсия» и «Барселона» — прекрасное тому подтверждение.