Кавани и Неймар забивают за «ПСЖ», Мбаппе — снова за «Монако»

Не знаете, что выбрать: безумное рурское дерби или классическую жалобу Моуринью? Победный гол Роналду или рекорд «Атлетико»? Выберите всё. Всё здесь. В одном тексте о главных событиях выходных.

Моуринью: у нас слишком много нападающих

В искусстве mindgames (если это можно назвать искусством) Жозе Моуринью нет равных. После выигранного матча с «Брайтоном» он пожаловался журналистам на то, что у него на поле было слишком много атакующих игроков. У него были аргументы.

«Не удивлюсь, если сегодня кто-то на телешоу скажет, что у нас на поле было слишком много нападающих. И если это скажут, я соглашусь. Так и есть. Иногда мы используем слишком много атакующих футболистов. И теряем контроль над игрой.

У нас были проблемы. Матич и Погба оказались изолированы в центре поля. Если эту проблему удаётся компенсировать хорошей игрой в атаке – всё в порядке. Против «Ньюкасла» так и было. Но сегодня наша игра в атаке было слабой. Три футболиста, которые играли с Лукаку, не подбирали мячи, не обыгрывали один в один, у Рашфорда матч совсем не получился. Поэтому у нас не получилось создавать моменты. Я рассчитывал, что у нас будут проблемы в обороне. Что мы пропустим контратаку, возможно, пропустим гол. Нет проблем. Но я ждал, что мы будем больше играть на чужой трети поля и создадим больше моментов».



Что ж, по матчу с «Брайтоном» Моуринью был убедителен. «МЮ» действительно не хватало креатива, а Лукаку часто оставался без мяча. Единственный гол в матче был забит после спорного углового защитником «Брайтона» в свои ворота. Но как насчёт другой цитаты Моуринью? Вот этой: «Я не критикую своих игроков на публике».



С другой стороны, Моуринью похвалил команду в целом за «скромность и готовность терпеть ради результата». Показательный момент на последних минутах, когда Лукаку бросил свою позицию и помогал на фланге защиты.

Кэррика ждут в штабе «МЮ»

Тогда же, после победы над «Брайтоном», Моуринью рассказал о перспективах Майкла Кэррика. 36-летний полузащитник всё ещё восстанавливается после операции на сердце, но не планирует завершать карьеру. Моуринью сообщил, что в клубе ждут его в тренерском штабе. «Это и желание руководства, и моё желание. А пока он хочет продолжать играть – и нам нужны игроки, поэтому мы ждём его на поле».

«Боруссия» и «Шальке» сходят с ума

Ненормальное дерби. Сначала «Боруссия» забила четыре гола за 13 минут, и казалось, что самое трудное – досмотреть игру до конца. Но «Шальке» устроил камбэк. Главное о матче – вот в этой статье.



Ещё стоит прочесть про тренера Доменико Тедеско. Ещё один молодой парень, который никогда не играл в футбол, получил команду Бундеслиги и неплохо справляется. Слушайте, это уже становится мейнстримом.

32-летний тренер – новая звезда Бундеслиги Сейчас он – строитель лучшей команды Германии после «Баварии».

Кстати, по ходу матча пресс-службы клубов тоже обменялись ударами. В смысле, гифками. В перерыве дортмундцы начали троллить. В концовке в Гельзенкирхене ответили.

Всё это, конечно, забавно, если отвлечься от одного факт: в последних 10 матчах у «Боруссии» одна победа. А в последних шести – четыре поражения. Слушайте, там Леонида Слуцкого могут уволить из клуба Чемпионшипа, а ведь результаты «Боруссии» в последние полтора месяца ещё хуже. А Пьер-Эмерик Обамейянг отпраздновал возвращение в состав (его отчисляли от команды за вечер в ночном клубе) голом, голевой передачей и красной карточкой. Сколько он уже он не просится в другой клуб?

«Бавария» наконец проиграла при Хайнкесе

Не то чтобы мы все болели против «Баварии». Просто невероятная серия побед после возвращения Юппа Хайнкеса уже надоела. Возможно, и самим мюнхенцам. Девять побед подряд во всех турнирах – и вот, они уже первые в Бундеслиге и гарантировали выход из группы в Лиге чемпионов. Рутина. Хайнкес честно сказал, что в первом тайме команда слишком мало старалась. За игру во втором тайме он похвалил, но отметил, что так нужно играть вест матч. Всё-таки «Боруссия» Гладбах – серьёзная сила в Бундеслиге.

«Ливерпуль» и «Челси»: самый парадоксальный матч выходных

Игра, которую трудно объяснить с позиции логики. В достаточно закрытом матче по первому тайму не было огромного перевеса одной из команд по моментам, но подходы «Челси» к воротам Симона Миньоле выглядели более системными и регулярными в отличие от более хаотических атак «Ливерпуля». В начале второго тайма преимущество ещё усилилось. Это закончилось голом. В ворота «Челси». После этого игра лондонцев стала медленнее, а подходы к чужим воротам просто прекратились. «Ливерпуль» завладел преимуществом.



Антонио Конте долго выжидал, а потом сделал панические замен, выпустив всех атакующих игроков, которые у него были. Как именно «Челси» собирался строить позиционное нападение – неясно, но и не важно. Потому что Виллиан придумал обалденный гол из ничего, пустив навес за шиворот Миньоле. Необычная игра, в которой каждая команда забивала, когда была хуже соперника. Логику можно найти только в том, что Миньоле не вытащил удар Виллиана. К сожалению для «Ливерпуля», это уже система.

«Бёрнли»: 89 минут качественной игры и поражение от «Арсенала»

Наверное, заслуженное поражение. И даже не потому что пенальти на Аароне Рэмси точно был. Но во-первых, скорее был. Во-вторых, на Бельерине в середине второго тайма тоже скорее был. А в-третьих, «Бёрнли» после отличного первого тайма немного сдулся и совсем забыл о контратаках. Команды Шона Дайча не хватило, чтобы провести на одном уровне весь матч. Впрочем, это не комплимент «Арсеналу». Гости нанесли первый удар в створ уже во втором тайме, а второй удар в створ стал последним и голевым. После этого матча между «Бёрнли» и «Арсеналом» всего три очка. От топ-6 команд лиги команда Дайча отстаёт на одно очко.

Криштиану Роналду не забил пенальти

Но забил на добивании. Вообще, Криштиану играл как всегда: семь ударов по воротам (из 16 у на весь «Реал»), штанга, пенальти. Просто в последних четырёх матчах Примеры он не забивал, но стиль игры не изменился. А статистика португальца против «Малаги» впечатляет: 17 голов в 17 матчах.

Видео можео посмотреть в «твиттере» Bear Vibes.

«Реал» вымучил победу, но не проявил признаков системного улучшения игры. Огромное преимущество в классе над «Малагой» позволяло снять вопросы о победителе ещё в первом тайме – вместо этого хозяева упускали моменты и давали гостям бить. В начале второго тайма два момента было у Роналду. Стало казаться, что Карим Бензема плохо на него действует. Шутка, Бензема тоже забил. «Реал» закрепляется на четвёртом месте и идёт в ногу с «Атлетико».

Команды, которые нас разочаровали в начале сезона Теперь у клубов из Мадрида есть что-то общее.

«Атлетико» прорвало

«Леванте» ответил за всё. Ну, фигурально выражаясь. За незабитые голы в ворота «Карабаха», за серию Гризманна без голов, за издевательский рекорд – лучший старт в истории, с 13 матчами без поражений, но при этом всего с семью победами.



Антуан Гризманн и Кевин Гамейро забили по два гола. Это не значит, что у них всё было идеально. «Атлетико» должен был забивать пять ещё в первом тайме, Гамейро опять не реализовал выход один на один. Но потом они собрались и забили ещё трижды во втором тайме. Пожалуй, трудно переоценить важность этого разгрома. Кстати, «Атлетико» нанёс по воротам меньше ударов, чем «Леванте». Вот теперь мы узнаём команду Диего Симеоне.

Мауро Икарди делает дубль и отключает телефон

Типичная ситуация: дубль Икарди с передач Кандревы и Перишича приносит «Интеру» победу. Аргентинцу на гол в среднем нужны три удара. Уже есть 15 голов в 14 матчах. Если вспомнить последние три сезона Икарди (24, 18 и 22 гола), то легко заметить: он даже не делает чего-то принципиально нового. Он стабильно играет на таком уровне уже четвёртый год.

Очередной удачный матч тут же вызвал волну слухов об уходе. В частности, в «Реал». Но слухи опровергли и сам Икарди и Спаллетти. «Если мне позвонят из «Реала», я не возьму трубку», — сказал футболист. Тренер быть чуть более многословен. «Вы видите, как он играет. А я вижу, как он тренируется, какие у него отношения с командой, что для него значат болельщики и этот город. Поэтому я не волнуюсь из-за его ухода».

«Севилья» не отпускает «Реал»

Если вам нужно преображение команды во втором тайме – это к «Севилье». Правда, в первом тайме она опять сыграла плохо. «Вильярреал» вполне мог закончить с более крупным счётом, чем 1:0. В начале второго хозяева забили и второй. Конец матча? Нет, это ничего не значит, один хороший немецкий тренер может подтвердить. Начал локальную ремонтаду Клеман Лангле, который собирает на матчах толпу скаутов топ-клубов. А завершили Франко Васкес и Эвер Банега. В других ролях: вратарь «Вильярреала» Мариано Барбоса, который ошибся после удара Васкеса, и Виктор Руис, который психанул и привёз необязательный пенальти на 78-й минуте, заодно оставив хозяев в меньшинстве.

Месси продлил контракт с «Барселоной»…

Правда, не бессрочный. Контракт на четыре года. Напомню, всякие формальности – найти ручку, позвать фотографа, выделить время в рабочем графике, чтобы расписаться, – заняли пять месяцев. Всё, что нужно знать о новом контракте Месси с «Барселоной», можно прочитать в нашем тексте. Название намекает, о чём текст.

Месси продлил контракт с «Барселоной». Что об этом нужно знать Полгода ждали фотографа.

… и поиграл в футбол

С «Валенсией». У него отобрали гол: мяч пересёк линию ворот, но арбитр Игнасио Вильянуэва ничего не заметил. Посмотрите, где был мяч. Подробнее о матче – в материале «Чемпионата».

Кавани и Неймар делают своё дело, а Мбаппе не везёт

Красивая вывеска – «Монако» против «ПСЖ». Но по ходу большей части матча интригу можно было разглядеть, только находясь в очень романтичном настроении.



Неймар был в порядке, он играл из глубины и часто менялся местами с Юлианом Дракслером, освобождая немцу зону на фланге атаки. Получилось здорово. «ПСЖ» легко проходил центр поля, легко заводил мяч в штрафную – просто не везло.



В начале первого тайма Дракслеру не хватило длины шипов, чтобы замкнуть передачу Кавани, в начале второго тайма уругваец вывел на удар Неймара – тот попал в штангу. Мбаппе перебросил вратаря, мяч летел в пустые ворота – Жемерсон вынес. В концовке матча тот же Жемерсон срезал мяч в собственную штангу, прерывая прострел Кавани. В общем, наиграли на приличный разгром.



Первый гол соорудили Рабьо, Дракслер и Кавани. И ещё центральный защитник «Монако» Андреа Раджи. Он сделал всё, чтобы Кавани чувствовал себя в чужой вратарской комфортно и уютно. А в начале второго тайма Неймар забежал в штрафную и затормозил, подставив спину Альмами Туре. Пенальти. Финт, который Неймар изобразил, празднуя гол вместе с Дани Алвесом, был самым сложным в этом матче. Что-то очень сложное бразильцы изобразили руками.



Пока Неймар и Кавани тащат, Килиану Мбаппе не везёт. Он так же, как год назад, выскакивает на за спину защитникам, так же хорошо цепляется за мяч. Так же тонко чувствует зону. Но не забивает. Он мог сделать дубль в ворота «Монако», а вместо этого срезал мяч в собственные ворота после штрафного. Просто идиотское невезение. Сразу же понеслись мемы в «твиттере». В том числе довольно обидные. Как этот.

Видео можно посмотреть в «твиттере» bil le creusois.

«Монако» попробовал устроить навал в концовке, но сил не хватило. Получилось только обменяться опасными моментами. «ПСЖ» довёл игру, в которой был намного сильнее, до победы и имеет девять очков отрыва от делящих второе место «Лиона» и «Монако». Ну, разницу с «Монако» мы увидели. У «Лиона» «ПСЖ» выиграл в сентябре. Если кому-то хочется найти чемпионскую гонку во Франции в этом сезоне, придётся постараться.